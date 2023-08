Trabajadores de la Fiscalía Radicalizan Protesta

No Ceden

* David les Pide Renuncien Para no Lastimar a la Ciudadanía; Asegura que los Sueldos en la Fiscalía son de $20 mil a $100 mil

Por Nallely de León Montellano

Desde las primera hora de este lunes, tra­bajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) bloquearon el bulevar metropolitano a la altura del fracciona­miento Santa Rita, así como la vialidad San Simón y la calzada Héroes de Chapultepec a la altura de la unidad deportiva.

Ante ello, las autoridades de la Policía de Seguridad Vial dieron a conocer como vías alternas de circulación la calzada García Salinas, Calzada Obrero Mundial, Tránsito Pesado, Vialidad el Orito, y la antigua Ca­rretera Panamericana.

Cabe mencionar que el gobernador David Monreal Ávila declaró que en la fiscalía hay salarios desde 20 mil hasta más de 100 mil pesos, y sugirió a los inconformes que re­nuncien a su trabajo para que no “lastimen” a la sociedad a través de las manifestaciones realizadas.

“Lo que yo quiero es hacer llamado a la razón y a la conciencia, que no se lastime al pueblo, que dejen trabajar, si no quieren trabajar mejor que digan; si ya no quieren trabajar les voy a ofrecer una buena liqui­dación, no la que dice la Ley de tres meses, estoy dispuesto a darles los suficiente para que aguanten sin trabajar hasta que consigan otro trabajo, entre un 70 y 80% más, pero ya no hagan daño”, refirió.

Los trabajadores inconformes subrayan que la radicalización de sus protestas se debe a la falta de intención y respuesta por parte de las autoridades para resolver el conflicto, por lo que advirtieron que no cesarán sus actos de protesta.

De igual manera, aseguraron que el órgano judicial cuenta con los recursos suficientes para que se efectúe el aumento salarial de 10%, por lo que mantienen la exigencia de recibir dicho beneficio solicitado desde el pasado 6 de julio.

Reprocharon la falta de interés de las autoridades por acudir al lugar a negociar la liberación de las vialidades, y la solución a sus demandas, sin embargo, recibieron varias amenazas del posible arribo de las fuerzas del orden para obligarlos a retirarse del lugar.

“Rechazamos categóricamente todo lo que ha dicho el secretario general de Gobierno, tal pareciera que él no vivió aquí en Zaca­tecas y no se da cuenta de la problemática laboral que existe actualmente en todos los rubros”.

Liliana López, directora de Servicios Periciales de la FGJE, resaltó que “ya no nos alcanza el sueldo para cubrir nuestras necesidades básicas, pero sobre todo lo hacemos por la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a la población, tenemos muchas carencias en los departamentos de todo tipo”.

Dicho bloqueo entorpeció el flujo vehicular en los puntos señalados, lo que ocasionó caos y molestia por transeúntes y estudiantes quienes se dirigían a realizar sus actividades cotidianas.

Por otro lado, en solidaridad con las accio­nes de protesta algunos ciudadanos optaron por utilizar las vías alternas, y asimismo difundieron a través de redes sociales lo ocurrido para evitar mayor caos vial.

Por último, los manifestantes reprocharon que las autoridades hayan puesto condicio­nes para valorar la situación, y reiteraron que no van a ceder, debido a que, aseguran, anteriormente intentaron retirarse para ne­gociar y no tuvieron éxito.