A Rodrigo Reyes no le Importa que David Monreal Siga Siendo el Peor Gobernador de México

“La Verdadera Transformación Tiene un Costo”, Declara

Por Nallely de León Montellano

En relación a las recientes publicaciones donde señalan que David Monreal Ávila sigue siendo el peor gobernador del país, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, declaró en entrevista colectiva que, se debe a que “las verdaderas transfor­maciones tienen un costo”.

En este sentido el funcionario puntualizó en que “Zacatecas ya necesita dar pasos de transformación, los costos políticos que po­damos asumir, los vamos a asumir con res­ponsabilidad, pero ahí están los resultados (¿?) y lo que ha logrado el gobernador (sic)”.

En este sentido, aseguró que Zacatecas cuenta con buenos resultados en materia de finanzas, seguridad, en cuanto a programas sociales, pese a los resultados que arrojan las encuestas, así como la calificación constante de la ciudadanía hacia el trabajo del manda­tario a dos años de su gobierno.

Dijo que “yo no me preocuparía por las encuestas, me preocuparía más por generar una sociedad más igualitaria y más equitati­va, que es lo que estamos haciendo (resic)”.

Sin embargo, la población ha reclamado constantemente no tener acercamientos con el gobernador para tratar las diferentes nece­sidades sociales, aunado a que de acuerdo a declaraciones recientes, la sociedad zacate­cana ha coincidido en que siguen saliendo a las calles con miedo de ser víctimas de algún hecho delictivo.

Referente a los bloqueos realizados el pasado 21 de agosto por trabajadores de la fiscalía, Reyes Mugüerza reiteró que no habrá más acuerdos con los trabajadores de la FGJE, sin embargo, reconoció que como gobierno asumirán lo que venga luego de dichas acciones.

En este sentido, hizo un llamado a los di­ferentes movimientos sociales que reciente­mente se han sumado a las manifestaciones “a que actúen con responsabilidad social, ya sabemos cuales son sus exigencias, ya lo hicieron notar en medios de comunicación, entonces que no molesten a la población”.