El PRI ha Politizado el Conflicto Trabajadores-Fiscalia: R. Reyes

“La Secretaria del Tricolor Pronto Aspirará a Cargo de Elección Popular”

Por Rubén Palomo Macías

La noche del lunes el fiscal de justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, emitió un mensaje donde comentó que está de acuerdo con el incremento salarial a los trabajadores de la institución, sin embargo, mediante una denuncia anónima personas allegadas al fiscal señalaron que fuera de los reflectores, y en presencia del gobernador, menciona que el incremento no debe darse a los trabajadores.

Al respecto el secretario general de go­bierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, comentó a Página 24 Zacatecas que desconoce so­bre dichas palabras, de primera mano no se han escuchado y se ha colaborado bien con el fiscal, sin embargo, se continúa haciendo el llamado para seguir caminando juntos y no cada institución por su parte.

“Debemos seguir caminando juntos en esta ruta que estamos proponiendo para al final darle salida a esta petición que hacen los trabajadores con justicia laboral y justi­cia salarial. Este proceso lo hemos caminado juntos y hemos estado transitando respetan­do la autonomía pero a ellos les corresponde hacer su parte del trabajo. Las autoridades de la Fiscalía deben estar al frente del caso, son pieza fundamental para llegar a la solución de este conflicto”, apuntó.

El secretario agregó que por desgracia el conflicto se ha politizado pero por fortuna existe sensibilidad e inteligen­cia por parte de los trabajadores de la fiscalía para ver que la lucha legítima no se pierda entre los actores externos que están interviniendo.

“También le pedimos a la fiscalía que haga el llamado a sus trabajadores y trabajadoras para no caer en juegos perversos y a optar por el camino del diálogo. Desde el go­bierno queremos llegar a una solución con términos de equidad para ambas partes y eso implica que no nos sentemos a dialogar con condiciones en que a nosotros nos pongan en un papel difícil. En estos momentos la procuración de justicia está siendo afectada por los bloqueos a las instalaciones, reco­nocemos la voluntad de los trabajadores para levantar los bloqueos. Este asunto está politizado, simplemente hay que ver quien está al frente de los trabajadores de Salud (Norma Angélica Castorena Berrelleza), es la secretaria del PRI, no podemos decir que no es un asunto politizado porque ella pronto va a aspirar a un cargo de elección popular”, finalizó.