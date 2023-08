Mujeres de la UAZ Exigen la Dignificación de Espacios de Equidad de Género: L. Torres

“El Rector Ibarra es Misógino”

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, Leticia Torres Villa, docente de la Universidad Autóno­ma de Zacatecas (UAZ), expuso que los espacios de la coordinación de Equidad de Género donde se atienden alrededor de ocho mil mujeres al año, no están funcionando adecuadamente, debido a una serie de in­cumplimientos por parte del rector Rubén Ibarra Reyes.

En este sentido, Leticia Torres señaló que el área de la que fue destituida hace unos meses carece de servicios básicos como el pago de arrendamiento, luz y gas por mencionar algunos, además de que las trabajadoras de dichos espacios no cuentan con seguridad social, lo cual era parte de los compromisos adquiridos por la rectoría de la UAZ.

Detalló que los espacios afectados por dichas irregularidades son la Casa de la Mujer Eulalia Guzmán Barrón, la Casa Universitaria de la Mujer, la casa de la Mu­jer Autónoma para Atenciones Económicas y el Proyecto Mujer y Arte que abarca el concurso de oratoria de la universidad, el programa de radio, así como concursos de canto, poesía entre otros.

Aseveró que “a partir de que llega Ru­bén Ibarra Reyes todo va para atrás, no ha pagado la renta, no ha pagado la luz, no ha pagado el agua, las compañeras no tienen seguridad social, no tienen descarga psicoló­gica, en la guardería se está fugando el gas y se está cayendo una cornisa y no le importa”.

Aunado a ello, la académica reclamó que se están generando condiciones de insegu­ridad para las niñas y niños de la guardería, lo cual, dijo tampoco ha sido del interés del rector Rubén Ibarra , pese a que la estancia está en riesgo de cerrar debido a una serie de señalamientos realizados por la COFEPRIS.

“Vamos a retar al rector para que nos diga cuál es el motivo por el que no cumple los acuerdos del consejo universitario que avala la existencia de los espacios; cuando se avala un centro, inmediatamente se dan recursos materiales y recursos humanos, y las demás administraciones lo habían cum­plido”, señaló.

En este contexto aseguró que el rector de la máxima casa de estudios “tiene una misoginia patológica”, debido a que, dijo, todo lo que tiene qué ver con las mujeres no está siendo debidamente atendido.

En cuanto a su destitución denunció que fue notificada en su domicilio, con el argumento de que no estaba realizando sus funciones laborales, sin embargo, dijo, “con escritorio o sin escritorio he generado proyectos”.

Finalmente advirtió que, en conjunto con sus compañeras, continuará en la lucha por dignificar los espacios de Equidad de Gé­nero, y diseñarán las próximas acciones a llevarse a cabo en los próximos días.