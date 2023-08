David se Ensaña con Trabajadores de la Fiscalía

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A partir de que llega Rubén Ibarra Reyes todo va para atrás, no ha pagado la renta, no ha pagado la luz, no ha pagado el agua, las compañeras no tienen seguri­dad social, no tienen descarga psicológica, en la guardería se está fugando el gas y se está cayendo una cornisa y no le im­porta… se están generando condiciones de inseguridad para las niñas y niños de la guardería, la que tampoco ha sido del interés del rector Ibarra, pese a que la estancia está en riesgo de cerrar debido a una serie de señalamientos por la CO­FEPRIS’: Leticia Torres Villa.