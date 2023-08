Preocupante que David Monreal Siga Calificado Como el Peor Gobernador del País: G. Del Real

“Debe Hacer un Esfuerzo Mayor Para Mejorar”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local, Gilberto del Real Rueda, señaló a Página 24 Zacatecas que la posición de aceptación ante la ciu­dadanía del gobernador del estado, David Monreal, debiera preocupar a toda la sociedad porque se trata de una posición sostenida desde el arranque de su mandato.

“Eso creo que de alguna manera nos deja fuera de lugar como estado, es una pena, creo que valdría mucho que se hiciera el esfuerzo por mejorar, que se dieran mejores notas en lo local para que la percepción ciudadana vaya cambiando. Es preocupante para la sociedad en general y no sólo para los militantes de Morena, aun cuando se ha relacionado poco el gobernador con More­na”, señaló.

El exdiputado reiteró que esto es un asun­to que se refleja a nivel nacional aunque destacó que podría tratarse de encuestas no tan reales, sin embargo el asunto sigue siendo que desde el arranque de la ad­ministración actual es una constante que el gobernador se encuentre en el último lugar, pero no sólo en aceptación sino en problemas como violencia, inseguridad, desempleo, corrupción, impunidad, no tiene cercanía con el pueblo, ni con los poderes Judicial y Legislativo,

“Y eso lo hemos visto en todas las encues­tas, por eso creo que esto debería preocupar en lo general, a estas alturas la ciudadanía está muy clara de la dimensión del desem­peño de un gobernante y la dimensión de un partido. Hemos avanzado en eso, aunque por supuesto que interactúa el asunto de que el gobernador llegó al cargo por Morena por eso creo que él debería hacer un esfuerzo mayor en todos los sentidos”, agregó.

Gilberto del Real realizó un llamado a David Monreal para resolver los problemas serios que recibió con el estado, que no son fáciles de resolver, sin embargo, se debe lograr una mayor coordinación nacional, especialmente en el asunto de seguridad, y a tener más empatía con una serie de pro­blemas que se han añejado con el paso del tiempo y las administraciones.

“Lo que no se atiende se continúa agravan­do y eso no genera una percepción positiva de un gobernante. Creo que el gobernador debe tener voluntad de resolver los proble­mas de Zacatecas, para eso fue electo, hay cosas que hacen difícil el desempeño y creo que mucho se debe el cómo comunicar a la ciudadanía”, finalizó.