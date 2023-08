El Gobernador Está Rebasado Para Enfrentar los Problemas de Zacatecas: M. Letechipia

“Sería Bueno que David Contratara Gente más Creativa”

Por Nallely de León Montellano

“Sería bueno que David Monreal Ávila, gobernador del estado, pudiera buscar mejores asesores, gente más creativa y más capaz, economistas muy eficientes que busquen una solución que convenga a los trabajadores de la fisca­lía”, comentó a Página 24 Zacatecas Martín Letechipia Alvarado, promotor cultural del estado.

Al respecto, resaltó que el gobernador David Monreal se encuentra rebasado respecto a la forma de enfrentar las problemáticas que aquejan al estado, aunado a que, considera que la estrategia federal en materia de seguridad se ha tornado fallida.

“En este caso, hay algo que ha re­basado tanto al gobierno estatal como federal, y me da la impresión de que hay un abandono desde el Ejecutivo Federal y no ha resultado; se dan las estadísticas de que ha disminuido la inseguridad, pero no lo estamos percibiendo como ciudadanos zacatecanos”, agregó.

En este sentido, recalcó que, si la federación no trabaja de forma efectiva en Zacatecas, será más difícil resolver la problemática de inseguridad y otras que están lastimando al estado entero.

“En Zacatecas está rebasadísimo, aun­que se diga que hay apoyo para los jó­venes, quienes estamos constantemente en barrios y colonias nos damos cuenta que no es suficiente, tienen que haber otros programas que traten de resolver, pero con mucho más creatividad e in­teligencia, se necesita que se visibilice Zacatecas”, comentó.

También señaló que las becas para las y los jóvenes no son suficientes para fines de prevención del delito y las vio­lencias, ya que también son fundamenta­les las estrategias socioemocionales, así como artísticas y comunitarias para res­tablecer completamente el tejido social.

Por todo lo anterior, el también activista social reiteró que ya está rebasada la ca­pacidad que tiene el estado para enfrentar la delincuencia, y a su vez, dijo, para la federación, Zacatecas es invisible.