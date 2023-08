Hasta 80% han Bajado las Ventas de Útiles Escolares

Por la Inflación y el Miedo a Salir a la Calle: Erick Maldonado

Por Nallely de León Montellano

En relación con otros años la venta de útiles escolares previa al inicio del nuevo ciclo escolar, ha disminuido hasta 80%, lo cual está afectando a vendedores de este giro, obligándolos a bajar sus precios, aun­que esto implique menores ganancias para propietarios y empleados.

Así lo dio a conocer Erick Maldonado, encargado de un local de útiles escolares, quien comentó a Página 24 Zacatecas que, hasta el momento las ventas se han registrado “demasiado” bajas, lo cual adju­dica al clima de inseguridad que prevalece en el estado, además de la competencia de otros negocios.

“Mucha gente no sale por inseguridad y por la inflación; todo está subiendo, yo lo he notado en mi bolsillo, ya no me alcanza para muchas cosas”, señaló.

Explicó que este año optaron por mantener los precios de años anteriores ya que eso garantiza una ganancia mínima de 15%, y al subir los precios las ganancias serían casi nulas debido a la baja economía de los consumidores.

“La mayoría mantuvimos los precios, no los incrementamos pero a la gente aun así le parece complicado invertir en los artículos escolares de sus hijos”, lamentó.

Ante ello, mencionó que una posible solu­ción pudiera ser que las autoridades trabajen de manera más eficiente en el combate a la inseguridad, ya que considera que es un factor de importancia para el desplome de la economía de la sociedad zacatecana, ante el miedo de salir a las calles y ser alcanzados por algún hecho delictivo.

Señaló que el clima de inseguridad ha rebasado a las corporaciones, y a las auto­ridades estatales, puesto que ha trastocado otros rubros sociales que han generado gran afectación para la ciudadanía.

Mencionó que, como vendedores, uno de sus mayores temores es ser víctimas de algún asalto, o bien, ser blanco de cobro de piso por parte de organizaciones criminales, sin embargo, dijo que a pesar del temor constante prefieren arriesgarse diariamente dado que el negocio es su principal fuente de ingresos.

Por último, dijo que una opción para ni­velar la ausencia de ventas en físico, es el trabajo de ventas en línea, lo cual hasta el momento ha resultado un poco favorable para el bolsillo, además de enfrentar a la inseguridad a través de medios de venta que consideran de cuidado para vendedores y clientes.