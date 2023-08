Advierten Trabajadores de la Fiscalía que Radicalizarán sus Actos de Protesta

“Ahora nos Dicen que Hasta el Siguiente año Habrá Aumento”

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, trabajadores inconformes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informaron que, el pasado 24 de agosto se llevó a cabo una reunión de diálogo con autoridades del gobierno estatal y la FGJE para tratar el tema del aumento salarial de 10%, y la cual reiteraron, sigue siendo “condicionada y autoritaria”.

Ante ello, los inconformes bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa, así como de la Secretaría de Finanzas, en protesta a la falta de diálogo con las au­toridades; en este sentido reiteraron que su postura es continuar con las protestas y de ser posible radicalizarlas a efecto de exigir que sus derechos laborales sean respetados.

“El gobernador dijo que había autorizado la negociación, pero es una negociación que no le da seguridad a los trabajadores de la fiscalía en este momento; él pretende llevar a cabo una dignificación de salario, pero hasta el año 2024”.

Es decir, resaltaron, que quienes están reclamando mejoras salariales no tienen, así como mejores condiciones laborales no tendrían garantía de ello en el año que aún transcurre ya que, de acuerdo con el argumento de las autoridades, no hay forma de atender las demandas expuestas por los trabajadores en este año.

“Es lamentable que el gobierno solamente diga que sus puntos de acuerdo son los que se tienen que negociar, cuando efectivamen­te se le lleva esa propuesta a las personas que estamos dentro del movimiento y ellos fueron los que dijeron que no hay una con­dición que realmente pueda reflejarse en una mejora a sus condiciones laborales”.

Lamentaron que los actos de hostiga­miento y amenazas hacia los integrantes del movimiento por parte de directivos del órgano judicial no han cesado, aunado a que los trabajadores inconformes no cuentan con garantías de que no haya represalias por las acciones de protesta ejercidas desde hace más de un mes.

“Pedimos la destitución del fiscal Francis­co Murillo Ruiseco, ellos no se han puesto a revisar nada, ya van casi dos meses, ellos tienen una postura autoritaria, no les im­portan los trabajadores ni la sociedad, ellos nos están condicionando; les pedimos a la sociedad que nos comprenda, la fiscalía si­gue trabajando y no se ha detenido nada; el aumento se les pidió para este año, que no se hagan tontos, queremos que se nos respeten nuestros derechos laborales”.

Al filo de las 3:00 de la tarde, los trabaja­dores de la fiscalía tomaron el bulevar a la altura de Ciudad Administrativa y la unidad deportiva lo cual duró aproximadamente una hora y media; posteriormente permitieron el flujo vehicular y advirtieron que continua­rán diseñando acciones de protesta para los próximos días.