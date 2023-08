No Tenemos Detenidos por el Caso Sheyla y Katty: Francisco Murillo

“La Información Salió de Otras Instancias”, Asegura el Fiscal

Por Rubén Palomo Macías

Francisco Murillo Ruiseco, fiscal ge­neral de justicia del Estado, informó a Página 24 Zacatecas que la loca­lización de los cuerpos de Sheyla Mon­serrat y Katty, se realizó en días pasados y el estado avanzado de descomposición orilló a realizar los dictámenes de gené­tica forense con el apoyo de la fiscalía de Aguascalientes, en razón de la situación que vive la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“El día jueves confirmamos que se trata­ba de los cuerpos de estas dos jovencitas que fueron reportadas en la comunidad de Picones, nosotros en la carpeta aún no tenemos personas detenidas por esta in­vestigación, esa información salió de otras instancias, no de la Fiscalía, nuestra car­peta de investigación tiene líneas abiertas. Ese día hubo varios operativos policiacos y no está relacionada alguna detención con la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de las jóvenes”, apuntó.

El fiscal añadió que esto no quiere decir que no se descarte alguna forma de partici­pación o alguna otra línea de investigación. Aseveró que en todas las muertes violentas de mujeres la perspectiva de género se tie­ne que llevar a cabo y eso implica que el protocolo de feminicidio se aplique.

En el caso de los desaparecidos del municipio de Fresnillo se ha realizado una operación con un despliegue importante de la Policía Estatal, Guardia Nacional y las fuerzas armadas del Ejército quienes se han dirigido a diversas comunidades donde se ha detectado la presencia delic­tiva de un grupo particular.

“Se está haciendo una operación para lograr la liberación de estas víctimas que puedan estar privadas de la libertar y también inhibir la comisión de más hechos delictivos. La atención a los familiares ha sido de un primer momento de los jóve­nes reportados como no localizados y la operación policiaca ha sido permanente. No hemos dejado de asistir a revisar las operaciones en Fresnillo y la próxima semana seguiremos trabajando en el muni­cipio reforzando estas acciones” finalizó.