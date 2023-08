Realizan Exposición en Honor a las Personas Desaparecidas en Zacatecas

Desgarradoras Historias que Parten Corazones

Por Nallely de León Montellano

“No lloraré tu ausencia, porque busco tu presencia”, es el nombre que lleva la exposición organizada por la Unión de Colectivos de Buscador@s de Personas Desaparecidas con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de las personas que alguna vez formaron parte de miles de familias que hoy se encuentran lastimadas e incompletas.

El patio de la Casa Municipal de Cultura de la Capital, se vistió de rojo con el tejido de rafia que, domingo a domingo, los co­lectivos de búsqueda tejen en memoria de las personas que fueron arrebatadas de sus hogares y quienes no han sido localizadas; asimismo, en una de las salas del recinto cultural se instaló una exposición de foto­grafías de personas desaparecidas, y osos fabricados con las prendas que alguna vez portaron las víctimas desaparecidas y no localizadas.

Al tomar la palabra, una de las madres bus­cadoras llamó a la sensibilización social y a la solidaridad pidiendo brindar información en caso de que sea descubierta alguna fosa clandestina, o bien, algún factor que pudiera ser de importancia para la localización de las personas que fueron arrancadas de sus hogares.

En el camino de búsqueda y la esperanza de localizar a sus seres queridos, quienes conforman los diferentes colectivos de búsqueda han encontrado empatía, soli­daridad y comprensión ante el dolor que experimentan día con día con la ausencia de sus seres queridos.

“Trece años caminando tengo yo, y créan­me que en cada lugar que hemos andado se me parte el corazón porque pienso que solo es mi dolor y te encuentras con casos todavía más fuertes, no importa la forma como me hagan saber cómo se encuentra mi hijo, tengo trece años que no duermo, mi vida se paró, cortaron las alas de mi hijo, y que triste que la vida sigue”.

Patricia, quien forma parte del colectivo Rastreadoras con Amor, expuso entre llanto que, a seis años de la desaparición de su hermano, su familia se ha vuelto vacía, “por el hecho de que está la cabeza de la familia destruida por falta de un hijo, la desapari­ción desgraciadamente nos está rebasando a todos y hoy nos pegó a nosotras”.

Para la mayoría de las personas buscado­ras la elaboración de osos con las prendas de sus seres queridos, implica una manera simbólica de abrazarlos nuevamente, y de mantener vivo su recuerdo, pues las prendas de las personas desaparecidas se han vuelto lo más sagrado para las y los buscadores.

“Abracen sus prendas, abracen sus osos porque ahí están reflejados sus hijos, nues­tros familiares desaparecidos; un simple abrazo nos enternece el corazón, nos da la bienvenida, nos hace más llevadera la vida”.

A pesar del dolor que están experimen­tando las madres buscadoras, hay quienes agradecen a la vida por la experiencia de haber coincidido con sus hijos de quienes, hasta el momento no conocen su paradero; tal es el caso de la señora Paty, quien con todo y su dolor expresó la gratitud y la fe­licidad que le genera el haber sido elegida como madre de su hijo después de cinco abortos espontáneos.

“Solo le quiero decir a Dios que gracias por haberme dado a mi hijo, que tenga misericordia de todos nosotros, y ojalá y pronto encontremos todos a nuestros seres queridos”.

Un campesino compartió cómo con gran esfuerzo consiguió obtener una parcela de 8 hectáreas, sin embargo, nunca imaginó que, luego de regresar de festejar su logro se encontraría con la desaparición de su hija a quien año con año le guardan su regalo de Navidad, pues aún mantiene la esperanza de volver a verla, abrazarla y entregarle todo lo que su familia tiene para ella.

“A mi hijo se lo llevaron de la casa en la madrugada, yo tengo que sacar fuerzas para salir adelante; tengo a mi hijo en una fotografía en la cocina, mientras cocino le pregunto a mi hijo cómo está, si ya comió y le digo: aquí está tu madre, cuando vengas voy a tener muchos abrazos para darte”, compartió otra madre buscadora.

Las figuras expuestas serán trasladadas a la ciudad de Morelia, Michoacán, con la fi­nalidad de reforzar las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas en Zacatecas, y del mismo modo buscar más información al respecto; asimismo, los colectivos de búsqueda del estado pretenden solidarizarse con las organizaciones de otras entidades para unir fuerzas en la lucha que es motivo de vida para muchas personas que integran estas organizaciones.