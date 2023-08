Rodrigo Reyes Sigue Montado en su Macho, “no hay Dinero Para Pagar Aumentos a Trabajadores de Fiscalía”

¿Qué no Dijo el Gobernador que Tenía $150 Millones Para “Gratificarlos”?

Por Nallely de León Montellano

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario ge­neral de Gobierno desmintió al gobernador David Monreal, quien hace unos días dijo que tenía 150 millones de pesos para liqui­dar a los inconformes, dinero que les serviría para vivir sin trabajar hasta ocho meses, pero ahora resulta que no hay dinero para pagar aumento de 10% que exigen trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), sino hasta 2024: El Gobierno del Estado no cuenta con la solvencia necesaria para cubrir el aumento salarial para los tra­bajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ya que los inconformes exigieron 15% (sic) de aumento de manera retroactiva, declaró ayer viernes en rueda de prensa Rodrigo Reyes.

En este sentido, el alto funcionario explicó que el personal implicado en dicho conflicto rechazó la propuesta de recibir el aumento salarial de manera escalonada, aunado al cambio de adscripción de altos mandos, para evitar que no se tomen represalias en contra del personal que forma parte del movimiento.

Afirmó que la propuesta mencionada está planteada para hacerse efectiva 2024 a través de la entrega del paquete económico, debido a que, insistió, en este momento no existe dinero para pagarles, y la propuesta mencionada pudiera ser parte del presupues­to con dicho aumento salarial incluido para beneficiar principalmente a los trabajadores que menos ganan.

“Están considerados los asistentes del Ministerio Público (MP), algunos peritos, que no haya ningún trabajador con funciones policiales que esté por debajo de los 15 mil pesos y que no haya ningún trabajador administrativo que tenga percepciones menores a 8 mil 500 pesos”, sin embargo, dijo que no se logró llegar a un consenso.

Por su parte, Francisco Murillo Ruiseco, resaltó que “si bien es cierto, no hemos de­jado de atender situaciones que han surgido, está disminuido el trabajo de la Fiscalía en este momento, la insistencia de que la mesa continúe en el dialogo en la búsqueda de la solución”.

Reiteró que, como máxima autoridad de la FGJE, tiene toda la disposición y el tiempo para atender y beneficiar con un aumento salarial a los trabajadores que se encuentran en las categorías más bajas, y llamó a apro­vechar la oportunidad que ofrece el gobierno del estado para que se den las condiciones mencionadas.

Detallaron que la diferencia de porcen­tajes en los aumentos salariales se debe a las diferentes percepciones de cada trabajador por área, donde, reiteró, se va a privilegiar a quienes menos ganan, y del mismo modo, tiene el objetivo de cerrar las brechas salariales al interior del órgano judicial.

Las exigencias de los trabajadores, rei­teraron, no son viables financiera y presu­puestalmente, por lo que afirmaron que no existe la solvencia económica para solventar las exigencias de las y los trabajadores inconformes.