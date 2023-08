Mi Jardín de Flores

David Vino a Servirse, no a Servir

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gobernador dijo que había au­torizado la negociación, pero es una negociación que no le da seguridad a los trabajadores de la Fiscalía en este momento; él pretende llevar a cabo una dignificación de salario, pero hasta el año 2024’: Trabajadores de la Fiscalía.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 26 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por man­darnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadillas.

Este Gobierno no Vino a Servir, sino a Servirse

¡DIOS DE MI vida!, qué maligno es el poder cuando no se ejerce en bene­ficio del pueblo, cuando los soberbios gobernantes ascienden al poder no para servir, sino para servirse: ahí está don David alardeando que tiene disponibles 150 millones de pesos para despedir a mil 500 trabajadores, que ni siquiera lo pidieron sino que les hiciera justicia con aumentarles 10% a su sueldo porque en los últimos años sólo les han aumentado la carga de trabajo.

“SI ESE problema se soluciona con 10% de aumento a su sueldo ¿por qué no dárselos sí además es justo ese aumento que, considero, no es excesivo?

-YO, MADRE Teresa, lo considero una burla en contra de los trabajadores porque les está poniendo un precio, que no mame el David, son seres humanos que merecen respeto, no son objetos, pero además, el vicegobernador el Rodrigo Reyes “Mu­grera”, tildó de mentiroso al ‘Monris’ porque hoy dice que ‘no hay dinero para pagar aumentos a trabajadores de la fis­calía’, ¿que no el payaso del David había dicho que tenía 150 millones de pesos para despedir a los trabajadores y con me­jores finiquitos que los que marca la ley, y ahora sale el Reyes ‘Mugrera’, diciendo que no hay dinero? Está desmintiendo a su patrón y lo está ridiculizando, pues le está diciendo mentiroso-.

-RODRIGO Reyes -tercia don Ro­berto- es de la escuela mendaz de los Monreal, Ricardo lo acogió desde muy chavito y lo adictronó, así es que es igual de ojete que lo hermanos Monreal, quienes lo han amamantado y ahora lo hicieron ‘vicegobernador’ disfrazándolo de secretario general de Gobierno-.

-OJALÁ Y don David y el ‘vicegober­nador’, el joven Rodrigo Reyes hagan a un lado su soberbia y reflexionen: la razón está de parte de los trabajadores; que no sean ingratos y, por el bien de Zacatecas ya, por amor a Dios, apoyen a esas más de mil 500 familias, gobiernen para la gente, dejen de derrochar el dinero comprando antros que no generan más que vicios y también dejen de financiar a equipos deportivos que hacen más ricos a los ricos-.

“QUE ESA dinero vaya al deporte amateur, al de la calle que practica el pueblo, pueblo: que hagan ligas de futbol, basquetbol, beisbol para evitar que nues­tra juventud sea presa del ocio, porque como bien lo dijo Décimo Junio Juvenal: ‘Mente sana en un cuerpo sano’.

“EL CONSUMO de drogas está matando a nuestra juventud y este go­bierno nada efectivo está haciendo para evitarlo”.

-COMO siempre, madre Teresa, sus comentarios son muy acertados: me gus­taría saber la opinión de mi ‘cabecita de algodón’ sobre el caso de que el David haya comprado la emborrachaduría ‘La Reina’ en 40 millones de pesos a su viejo el Benjamín Medrano Quezada, ¿no que le robó al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), más de 60 mi­llones de pesos? Yo, en su lugar, en todo caso se lo hubiera decomisado y lo habría puesto a la venta. No tardan en hacerlo funcionar como un ‘puterío’ de lujo, al cual van a asistir puro rico y narcotrafi­cantes, de mi se acuerdan: El gobierno está en vías de explotar el lenocinio y el David se agasajara agarrando nalgas de todos los calibres, con el riego de que al­gún periodista lo saque a balcón, como lo vimos en aquel video de “rasca huele”-.

-PERDÓN, doña Petra, pero usted está mal informada: La Reina no es propiedad de don Benjamín-.

-TODO mundo mundo lo dice, madre Teresa, de que esa emborrachaduría es del Benjamín-.

-NO, mire: le voy a leer un boletín de prensa de Gobierno del Estado, dice:

OFICIALIZA Gobierno de Zacatecas la Recuperación de Inmueble Ferial

GRUPO Modelo y Gobierno del Estado firmaron ante notario público la escritura del espacio conocido actualmente como La Reina

AVANZA regularización de bienes in­muebles para dar certeza al patrimonio de las y los zacatecanos

ZACATECAS, ZAC., 8 de agosto de 2023.- Gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Administración y la Coordinación General Jurídica, y atendiendo la instrucción del mandata­rio David Monreal Ávila, se oficializó, mediante firma ante notario público, el traspaso de un inmueble ferial de una cervecera al Gobierno de Zacatecas.

LA RECUPERACIÓN del inmueble, actualmente conocido como La Reina, se llevó a cabo con la presencia de la Secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara; del apoderado legal de Grupo Modelo en Zacatecas y de su filial Impulsora Poto­sina, Luis Ernesto Bañuelos Vega; y del Coordinador General Jurídico, Ricardo Humberto Hernández León.

EL NOTARIO Público No. 43, Carlos Pinto Núñez, protocolizó la escritura, donde se transmite la propiedad al Go­bierno del Estado.

EL COORDINADOR General Jurí­dico, Ricardo Hernández, dijo que la recuperación del inmueble se concretó luego del acercamiento del Gobierno estatal con Grupo Modelo.

LA TITULAR de la Secretaría de Ad­ministración, Verónica Hernández López de Lara, destacó que se avanza en la regularización de bienes inmuebles para dar certeza jurídica a las propiedades de las y los zacatecanos.

DE IGUAL forma, reconoció la vo­luntad de la cervecera para facilitar el trámite administrativo en beneficio de la sociedad zacatecana.

HASTA aquí la información oficial.

-A VER: entonces ahí hay una bronca-dice don Roberto-: porque dice que la finca se recuperó, ¿quién la vendió, sien­do propiedad del gobierno del estado?-.

-PUES pa’mí que la vendió ‘El Rate­llo’-.

-LO MEJOR será investigado, lo que salió a flote es que Benjamín no era el propietario, sino la cervecera Modelo-.

-PUES DE que hay algo turbio, lo hay, siempre en esos negocios existen cosas turbias.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guada­lupe-.