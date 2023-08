Es Mentira que la Fiscalía sea Autónoma, Depende de David Monreal: Cristela Trejo

“El Gobernador Vulnera Gravemente Derechos Humanos y Laborales”

Por Nallely de León Montellano

“Ante la negligencia, apatía, opacidad del estado para que la fiscalía se construya como una fiscalía autónoma, ya que por eso pasó de procuración de justicia a fiscalía, vemos en la postura del Ejecutivo Estatal que esto no es posible”, comentó Cristela Trejo Ortiz, connotada abogada zacatecana,

En este sentido, la abogada mencionó a Página 24 Zacatecas que la actitud del gobernador David Monreal Ávila ante el conflicto que enfrenta la fiscalía del estado, es desatinada debido a que se están vulnerando gravemente los derechos humanos y laborales de las personas in­conformes.

De igual modo señaló que, “las fisca­lías autónomas tienen un presupuesto y un recurso federal etiquetado para su fortalecimiento, pero a Zacatecas nunca llegó ese recurso; está dirigido, pero algo pasó porque pasa a través de finanzas de gobierno del estado, entonces no sabemos qué pasó cuando había un recurso para el fortalecimiento que incluso todavía este año se etiquetó”.

Respecto a las declaraciones recientes del gobernador mediante las cuales ofrece “comprar los derechos laborales” de las personas inconformes, a través de una liquidación superior a lo que marca la Ley, Cristela Trejo señaló que el manda­tario “está mal informado, como abogado que es, debería saber que los derechos laborales no se compran, sino se otorgan, entonces el discurso es malo”.

“Ese ofrecimiento seguramente no fue genuino porque si este mecanismo de retiro voluntario no es efectivo y muy pocos pueden acceder a él porque hay una gran lista, no solamente en la fiscalía; creo que fue algo que dijo con mucho desconocimiento real de las posibilidades de hacerlo; no puede mercantilizar en derecho social”, concluyó.