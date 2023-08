Mi Jardín de Flores

La Narcomanta Habla, David…

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ya vienen otros aumentos al salario mínimo. Este fin de año voy a hacer una propuesta para que siga aumentando el salario; en 36 años el salario no sólo se mantuvo, sino que perdió poder de compra, es decir, se redujo el poder ad­quisitivo porque ni siquiera se aumentaba conforme la inflación’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 27 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Reaparecen los Narcocarniceros en el Centro Histórico de la Capital del Estado

NO, NO, no ¡Virgen Santa, qué barbari­dad! En el mero Centro Histórico de nuestra gloriosa ciudad de Zacatecas, capital del estado, arrojan un cuerpo humano hecho pedacitos y no atrapan a los responsables, ¡Dios de mi vida!, ¿qué gobierno es este en donde reina la anarquía, la criminalidad?

-SI EL David tuviera un poquito de dignidad -contesta doña Petra-, ya hubiera solicitado licencia y se hubiera refundido en su rancho de Puebla del Palmar, o en los otros que tiene y que casi llegan a las mil hectáreas; esto no es lo que nos prometió en campaña cuando andaba mendigando el voto; nos defraudó bien gacho, es un inepto de lo peor-.

-PIDE LO imposible doña Petra -toma la palabra don Roberto- a David no le interesa gobernar, él hace las cosas al a’i se va: si cuajan bueno, si no le echa la culpa a Alex, su villano favorita, pues lo único que le inte­resa es el billete, va a salir de la gubernatura más forrado que su hermano Ricardo.

“POR ESO le vale madre que siga la cri­minalidad, que regresen las ejecuciones tipo carnicero arrojando cadáveres en pedacitos sanguinolentos, lo tienen sin cuidado.

“SI ESTO sucediera en estados vecinos como Durango, Coahuila, Aguascalientes o San Luis Potosí los gobernadores estuvieran preocupadísimos y ajustando tuercas en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública, pero no: el fresnillense sigue muy tranquilo, sonriente, culpando a Dios, al Diablo y a Alex de todo lo malo que sucede en el estado.

“PERO además del asesinato, la des­cuartizada del cuerpo y luego arrojarlo en la avenida Arroyo de Plata -una de las mas transitadas- a eso de las 6:50 de la mañana, los narcos dejaron junto a la ‘carnicería’ un narcomensaje contra el gobernador, pero de eso no se dijo nada, sólo que los narcos se acordaron de él.

“Y ES que desde su campaña a goberna­dor, el Cartel de Sinaloa balconeó a David con una narcomanta que tenía impresa su foto; el texto decía:

GENTE DE ZACATECAS NO ESTÁN SOLOS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR ESTADO LIBRE DE SECUESTRADORES, EXTORSIONA­DORES Y VIOLADORES QUE SOLO DAÑAN A LA SOCIEDAD, DAVID MONREAL LE DIO ACCESO AL CJNG LIDERADO POR AUDÍAS FLORES SIL­VA “EL JARDINERO” QUIEN SECUES­TRA Y EXTORSIONA PARA PAGAR SU CAMPAÑA A GOBERNADOR. EN LOS TERRENOS DEL SR. MAYO ZAMBA­DA NO SE PERMITE EL SECUESTRO, ROBO O EXTORSIÓN.

“CIERTO o no, la verdad es que la violencia y la inseguridad en Zacatecas ha aumentado, pero con un agravante más: no atrapan a los narcosicarios infraganti, se les pelan, pues siempre que se comete un asesinato no hay una sola patrulla a cuadras a la redonda; a ver si nuestro Diario Página 24 Zacatecas todavía conserva en sus archi­vos la susodicha manta, para ilustrar esta columna: ahí se la encargamos al güerito Gerardo Esparza.

“PERO el destazado no fue el unico asesinato, no. En Calera de Sánchez Román, alrededor de las 8:00 de la noche, dos per­sonas tripulaban un automóvil por la calle Nicolás Bravo, colonia San Judas Tadeo, cuando en un momento dado les cayó una tormenta de balas.

“DENTRO del automóvil quedó muerto uno de los hombres, mientras que el otro, herido de gravedad, fue trasladado al noso­comio más cercano, desgraciadamente falle­ció en el trayecto al no soportar los balazos.

“ASÍ LAS cosas, ayer sábado se cometie­ron -al menos- tres asesinatos y ninguno de los criminales fue detenido y, como dice don Teofilito, ‘ni los detendrán’, como sucede desde que David se instaló en Palacio y en Casa de Gobierno, con toda pompa y abun­dante presupuesto que maneja como propio al grado de presumir a los trabajadores de la Fiscalía que tiene a su disposición 150 millones de pesos para correr y finiquitar a alrededor de mil 500 trabajadores: mas poderoso no se puede, pero es con el narco con que su inmenso poder se estrella por el poder corruptor que tiene: el económico.

PERO además hoy nuestro Diario, con­tinuando con su loable labor social, publica la Cédula de Búsqueda de:

CARLOS ERNESTO SOTO MACÍAS de 38 años, desaparecido el 24 de agosto del presente año en Fresnillo, Zacatecas.-

“TRES asesinatos y una desaparición forzada, cuando no sean más, pues en mu­chas ocasiones las ocultan”.

-QUE IRONÍA, don David con el pueblo es déspota, pero ante los Malos Organizados se arrodilla; yo sólo preguntaría por qué no puede con ellos, ¿acaso sucumbió ante el poder corruptor de esos señores? O en verdad son más inteligente que su gobierno como lo reconoció en su momento el propio don David?, qué opinan…-

-PA’MÍ que le llegaron al precio tiene miles de elementos entre militares, guardias nacionales y policías estatales, federales y municipales y ni siquiera les hace cosquillas, pero el narco hasta generales le ha asesinado a balazos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.