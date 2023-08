Increíble que Restos Humanos Sean Arrojados en el Centro Histórico de la Capital: T. Turner

“Deprimente que Estados Unidos Recomiende no Visitarnos”

Por Rubén Palomo Macías

El analista político, Teodoro Turner Saad, externó a Página 24 Zacatecas que es increíble que restos humanos sean arrojados en el primer cuadro de la ca­pital del estado, por una ocasión más ya que no es la primera vez. Al gobernador ya le habían dejado unos cuerpos en Plaza de Armas y ahora esto.

“Es increíble que esté ocurriendo esto, no sé qué opine la gente pero creo que son hechos lamentables, hace unos días el gobierno de Estados Unidos mencio­nó a Zacatecas como uno de los estados mexicanos a los cuales no visitar y es un calificativo muy deprimente. No sé qué buenas intenciones tenga el gobernador estando en Corea tratando de traer em­presas, no es mala la idea, pero yo no me movería hasta que tuviera arreglada la situación de seguridad en el estado”, aseveró.

Teodoro Turner agregó que esos hechos demuestran temor para los empresarios y los comerciantes ya que si esos actos se cometen en el Centro Histórico de la capital de Zacatecas qué se puede esperar en las comunidades más alejadas. Ade­más señaló como lamentable el paro en la Fiscalía General de Justicia (FGJE) ya que, con anterioridad, había carpetas de investigación pendientes ahora se están sumando más investigaciones en freno.

“Desgraciadamente la gente que tra­baja puede estar en riesgo de perder sus trabajos, las familias serán las afectadas y tengo entendido que habrá más movi­lizaciones en las vías de comunicación. Esperemos que el gobernador le ponga más ganas en lo local, que atraiga inver­siones al estado para que se transforme en un estado industrial, pero que brinde seguridad”, mencionó.

Turner Saad agregó que la imagen del estado al exterior no es buena y existe poca afluencia en las calles por la situa­ción económica y de inseguridad. Final­mente aseveró que existe la esperanza de un cambio de dicha situación aunque no se ve que esté cerca dicho cambio por el actuar gubernamental.