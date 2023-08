Manifestaciones son Justas, Pero no de Debe Perjudicar a Terceros

El Problema con Fiscalía Debe Arreglarse de Manera Civilizada: Obispo

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dijo a Página 24 Zacatecas que no se puede paralizar la ciudad por más importante que sea una lu­cha y legítimo un derecho, esto derivado de los bloqueos que han realizado trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Señaló que toda la ciudadanía se ve afectada por ese tipo de manifestaciones y por más justo que sea un derecho no da la facultad de lastimar a la ciudadanía.

“Esto tiene que arreglarse de manera civilizada sin afectar a terceros, tu derecho no te da derecho a pisotear los derechos de la población al tránsito, de trabajo, de salud y que son de justicia también porque se nos ha dicho últimamente que se han detenido muchos procesos precisamente por lo mismo y espero que civilizadamen­te se llegue a algún acuerdo. Polarizar no soluciona nada, al contrario, puede hacer más daño a las autoridades y a los mismos manifestantes”, comentó.

El obispo agregó que se conduce a un desgaste tremendo y no se camina a la jus­ticia que uno quisiera. Ante la posibilidad de nuevos bloqueos Sigifredo Noriega pidió que no se paralice la ciudad, por el bien de los niños que regresan a clase y que no tie­nen nada que ver con problemas de adultos.

Noriega Barceló señaló que, ante el hallazgo de restos humanos en el centro de la capital, se respeta a las autoridades municipales quienes deben hacer un dis­cernimiento ante estas situaciones muy dolorosas.

“Esa violencia asesina, confío en que las decisiones de las autoridades corresponden a ellos, si en Fresnillo quieren suspender una feria o no. Mi forma de pensar y opi­nión es que no se puede paralizar la ciudad por más importante que sea un caso, duele pero hay que hacer otro tipo de manifes­taciones que ayuden a que la gente pueda superarse, con todo respeto a los dolientes”, finalizó.