Moreno: David se Cierra al Diálogo y Empeora las Cosas con Trabajadores de Fiscalía General

“La Reacción de Rodrigo Reyes es Indignante”

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Raymundo Moreno Romero, aseveró a Página 24 Zacatecas que está claro que la política del gobierno estatal no es el diálogo, la negociación, el acuerdo y la empatía con los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) que no han recibido incrementos salariales desde hace más de cinco años.

“Yo recibí a los trabajadores en la Cámara de Diputados hace algunos días y ellos plantearon su problemática y su situación informando sobre las carencias en insumos, tienen que poner de su bolsa para sacar adelante su trabajo, señalan acoso laboral y sexual, hablan de esta fal­ta de incremento salarial en cinco años, a pesar de la inflación y de la carestía que padecemos. Falta creatividad y capacidad de negociación ya que la reacción del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, me parece indignante. Primero amenazarlos con que si los trabajadores no se retiraban no se pagaría su quince­na y ahora incluso amenazando en un documento público que se procederá legalmente y con desalojos con uso de la fuerza pública”, señaló.

El coordinador agregó que es cierto que la ciudadanía se ha visto afectada por los bloqueos pero se tiene que entender que Zacatecas vive una crisis de seguridad y de institucionalidad por la falta de gobernan­za y de fuentes de entendimiento ya que no solo existe el problema de la fiscalía y también hay crisis en el ISSSTEZAC, en la mina en Mazapil, en el sector salud donde los enfermeros y médicos traba­jan bajo protesta y el gobernador, o sus colaboradores, ven a estos movimientos legítimos como enemigos.

“Esa visión lo único que provoca es radicalizar las protestas y agravar el pro­blema de gobernanza en el estado. Ojalá que el gobierno reflexione, tienda la mano e informe porque ha habido una opacidad sistemática. Mencionan que no hay dinero pero no enteramos que si hay recurso para recuperar un antro en la feria y luego el gobernador dice que si hay dinero para indemnizar a los manifestantes que según él no trabajan. Ojalá el gobierno reflexione y que el secretario de gobierno entienda que el camino no puede ser la cohesión, la amenaza ni la violencia contra los tra­bajadores”, finalizó.