Mi Jardín de Flores

“… y a los Tontos los Vuelve Locos”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Interpuse una demanda penal en contra de Alejandro Rivera Nieto, José Francisco Martínez Gutiérrez y quién resulte responsable por los delitos de sedición, sabotaje, conspiración, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, y revelación de secretos’: Francisco José Murillo Ruiseco.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 29 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡SAGRADO Corazón de Jesús! Don David Monreal Ávila no sabe que con sus poses de dictadorzuelo no sólo está dañan­do a Morena, a la 4T, a sus hermanos don Ricardo y Saúl Monreal, a la democracia, a Zacatecas, al país y así mismo: no debe exigir cárcel para trabajadores que piden un aumento salarial de 10% luego de que durante cinco años no les han otorgado un peso pero sí les cargan más trabajo y los hostigan laboral y sexualmente, entre otras cosa, no se vale.

“CON demandas penales federales, pre­tende el señor gobernador meter a la cárcel durante ¡42 años! a quienes se han manifes­tado por exigir aumento en su sueldo: jamás me imaginé siquiera que don David fuera tan ruin y que el Fiscal don Francisco José Murillo Ruiseco se prestara a esa perversa jugada, cuánta razón tiene nues­tro señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador que no se cansa de decir que ‘el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

-ESAS demandas penales que interpuso el Fiscal Francisco Jose Murillo Ruiseco, están súper jaladas de los pelos -contesta doña Petra-: para mí que el Augusto Pinochet sí reencarnó en el Murillo y pretende instaurar, por órdenes del David, una dictadura en Zacatecas-.

-PUES eso es lo que el señor fiscal, don Francisco José Murillo Ruiseco, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, al demandar penalmente por la vía federal a los manifestantes y estos son los castigos que este gobierno pretende imponerles:

*LA SEDICIÓN se castiga hasta con 8 años de cárcel.

*EL SABOTAJE se castiga hasta con 5 años de cárcel.

*LA CONSPIRACIÓN se castiga hasta con 9 años de cárcel.

*EL ACCESO ilícito a sistemas y equi­pos de informática, se castiga hasta con 8 años de cárcel y,

LA REVELACIÓN de secretos se castiga hasta con 12 años de prisión.

ASÍ ES QUE, sumando las cinco de­mandas penales federales, nos dan un total de 42 años de prisión para cada uno de los manifestantes.

-ENLOQUECIÓ, el David perdió la cordura, no es posible que ordene a su ‘gato’ demandar penalmente por la vía federal a los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado con la absurda intención de encarcelarlos el resto de sus vidas: sal­drían de la cárcel con los pies por delante: que no ma-me-.

-EXAGERA este gobierno de rufianes impunes -tercia don Roberto-, no mete a la cárcel al asesino Julio César Chávez Padilla y a su esposa María de Jesús ‘Susi’ Solís Gamboa, a pesar de que existe orden de aprehensión contra ambos por el cobarde asesinato del abogado e integrante del Gru­po Los Románticos de Zacatecas, Raúl Cal­derón Samaniego, pero sí pretende meter a cientos de manifestantes por exigir un justo aumento de sueldo, que no les han dado desde hace cinco años a la fecha, perdón por la impresión, pero estas son chingaderas: Zacatecas está siendo desgobernado por un trío de malandros: Saúl Monreal Ávila, Rodrigo Reyes Mugüerza y Francisco José Murillo Ruiseco.

“Y ESTO, los ciudadanos no lo debe­mos permitir: nuestros representantes en la Cámara de Diputados deben de hablar por nosotros. Yo, desde este espacio hago un llamado a los diputados locales, a que defiendan el derecho que tenemos los za­catecanos a manifestarnos pacíficamente como lo están haciendo los trabajadores de la Fiscalía.

VAN LOS nombres y apellidos de quie­nes son nuestras voces en el Poder Legisla­tivo del Estado de Zacatecas:

ARMANDO Juárez González, Martha Elena Rodríguez Camarillo, Nieves Mede­llín Medellín, Ana Luisa del Muro García, Enrique Laviada Cirerol, Gabriela Monse­rrat Basurto Ávila, Georgia Fernanda Mi­randa Herrera, José Juan Estrada Hernández, José Luis Figueroa Rangel, María del Mar De Ávila Ibargüengoytia, Priscila Benítez Sánchez, Zulema Yunuen Santacruz Már­quez, Xerardo Ramírez Muñoz, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Violeta Cerrillo Ortiz, Roxana del Refugio Muñoz González, Ernesto González Romo, Maribela Galván Jiménez, Gerardp Pinedo Santacruz, Jehú Salas Dávila, Imelda Mauricio Esparza, María del Refugio Ávalos Márquez, Susa­na Andrea Barragán Espinosa, José David González Hernández, Armando Delgadillo Ruvalcaba, José Guadalupe Correa Valdez, Herminio Briones Oliva, José Juan Mendo­za Maldonado, Karla Dejanira Valdez Espi­noza y Manuel Benigno Gallardo Sandoval.

-PRIMERO mi Padre Dios, yo espero que el Poder Legislativo ejerza el poder que el pueblo le otorgó, e impida que este gobierna se convierta en una dictadura: que el espíritu del dictador chileno, Augusto Pinochet, no reencarne en la humanidad del fiscal don Francisco José Murillo-.

-EL MURILLO es un simple ‘gato’ del David, quien está obligado a respetar los de­rechos de los ciudadanos, además de hablar con los manifestantes y llegar a un acuerdo: los políticos chicharroneros ya pasaron a la historia y están en el basurero-.

-ESTOY bien encabro… (censurado) traigo hasta la boca seca, me hace falta mi mezcalito, ¿qué les parece si aquí la deja­mos y mañana continuamos comentando este abuso de autoridad de David que tiene furiosos a los zacatecanos?-.

-YO NOMÁS quiero resumir lo que el José Narro Céspedes, senador de la Repú­blica, por Morena, dijo al respecto: ‘El go­bernador David Monreal es intolerante, las demandas de los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado, son justas’-.

-BUENO, yo también me voy. Se queda, doña Petra, con Dios y María Santísima de Guadalupe-.