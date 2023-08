Mi Jardín de Flores

El Represor Desgobierno de David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El estado se encuentra caminando para atrás como los cangrejos, esto debido a los asesinatos y el terror que le causa a la gente los cadáveres destazados que en bolsas negras han estado arrojando los narcos en las calles de Zacatecas’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 30 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¿Cortina de Humo las Demandas Contra los Trabajadores?

-GENTE muy analítica dice que la de­manda penal ordenada por el señor goberna­dor don David Monreal Avila y presentada por el Fiscal General de Justicia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, ante el Ministerio Público Federal, en contra de los trabajadores de la (FGJE), no son más que una cortina de humo para intentar ocultar el fracaso alarmente de este gobierno en el combate a la violencia y la inseguridad, ¿qué les parece?

-NO CREO, eso lo haría un gobernador pensante, no un soberbio como el David a quien llaman ‘loco’: la demanda contra algunos lideres del movimiento son de deveras: los quiere refundir en prisión no sólo por una venganza estúpida, sino para que sirva de escarmiento a organizadores de próximas marchas de protesta en contra de este represivo e inepto gobierno-.

-PERO SE la va a pellizcar -toma la palabra don Roberto-, ya se comenzaron a escuchar voces en contra de este inepto y nocivo gobierno: el diputado Enrique Lavia­da Cirerol, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dijo que ‘tenemos la imagen viva del desorden institucional que se vive en el estado’, y puso como ejemplo las represión contra los manifestantes tra­bajadores de la Fiscalía a quien David les echó la fuerza pública:

‘POLICÍAS antimotines armados hasta los dientes, elementos de la Guardia Nacio­nal y soldados del Ejército Mexicano, tam­bién fuertemente armados, comandada por el propio secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral.

“PENDEJOS, nomás se les escapa un tiro y matan a un manifestante y no sólo el ‘generalote’ la pasaría muy mal, sino los mandos de la Guardia Nacional, el Ejercito Mexicano y el estúpido gobernador: esto que sucedió es una autentica mamada, pero muy peligrosa, ¿por qué acudir fuertemente armados a una manifestación ciudadana pacífica? ¿Por que llamar a los manifes­tantes ‘agitadores’, como lo hizo el propio ‘generalote’ Arturo Medina?

“UN AGITADOR pugna, excita los ánimos en busca de cambios políticos o sociales, y los trabajadores de la Fiscalía lo único que están haciendo es un reclamo laboral justo: un aumento de sueldo que desde hace cinco años el anterior gobierno y el actual, se lo están escamoteando; y yo creí que el general era una persona estudiada, con alta responsabilidad social, pero resultó de vil pacotilla.

-NO SE vale utilizar la fuerza del estado para reprimir una causa legal y justa, el Da­vid perdió la cordura, lo enloqueció el poder: ¡otro gobernador que terminará, como el ‘RaTello’, en el basurero de la historia!-.

-CREO QUE el señor diputado don En­rique Laviada tiene razón: ‘David Monreal es un gobernador débil’, por eso mismo utiliza la fuerza bruta para imponer terror, porque ‘es la imagen viva del desorden institucional’.

DON ENRIQUE asevera que el señor gobernador ‘no ha sabido hacer uso de la buena política , el diálogo y el acercamiento para lograr una salida al problema laboral:

‘SE NECESITA -continua don Enrique-, una solución digna y razonable para ambas partes, siempre alguien tiene que ceder en las mesas de negociación y yo veo un clima de polarización bastante artificial, creo que además hay intereses políticos, hay parte de un gabinete de un gobernador muy débil al exterior y al interior que provocan todo este tipo de desajustes y desorden, de los cuales se ha hecho referencia’.

PERO TAMBIÉN, el señor diputado Laviada sigue estando muy preocupado por la violencia, la inseguridad y se pregunta: ‘¿hasta donde puede llegar la barbaridad que sucede en Zacatecas?‘. Y recomienda, con urgencia, cambios de actitud y de gabinete:

‘YO DIRÍA que es la última oportunidad para hacer cambios de rumbo en el estado, lo que sigue es una lucha política por relevarlos del poder, sacarlos del gobierno y cambiar el sentido de las cosas. Esta tragedia que vivimos puede que todavía no haya tocado fondo y puede ser todavía más costosa para la sociedad. Al final de cuentas, en estos casos de desorden en el poder la que paga los platos rotos es la sociedad sin deberla ni temerla, porque las personas que están esperando justicia, quienes están buscando a sus desaparecidos y los planes de seguri­dad se ven interrumpidos’, por el problema laboral (de la Fiscalía General de Justicia del Estado).

DON ENRIQUE expresó que no se vale que el gobierno sólo culpe a los trabajadores y se lanzó en contra del secretario general de Gobierno:

‘RODRIGO REYES Mugüerza ha mostrado su completa inexperiencia en el cargo: si algo se necesita en un cargo como el de secretario general de Gobierno en un estado es experiencia y Rodrigo no la tiene, ha quedado al descubierto y ahí están los costos de las decisiones’.

-OTRO DIPUTADO que alzó la voz a favor de los manifestantes y en contra del represor ‘desgobierno’ del David -dice doña Petra- es el José Guadalupe Correa Valdez , quien expresó que el David ‘está enviando un mensaje terrible a Zacatecas y al resto del país: vimos como el propio secretario de Se­guridad confrontó a los manifestantes de la Fiscalía; el hecho de llegar a desalojar a los manifestantes refleja algo de desesperación, además de la amenaza de fabricarles delitos con la intención de meterlos a la cárcel’, por lo que, reiteró, ‘se está enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía y una mala imagen al resto del país.

Los Asesinatos Continúan

-Y TODO para qué, lo que David está obligado a hacer -dice don Roberto- es sacar a los malandros de Zacatecas o meterlos a la cárcel, no andar reprimenda a su propia gente por el simple hecho de pedirle un aumento de sueldo, no se vale.

“AYER se cometieron dos asesinatos en Vetagrande y otro mas Fresnillo; en Vetagrande, narcosicarios secuestraron a dos hombres, los torturaron, los asesinaron a balazos y fueron a tirar sus cadáveres envueltos en plástico negro en la (‘muy vigilada carretera federal 45’, a la altura del kilómetro 182, en el tramo Osiris-Ve­tagrande.

“Y EN el ‘tranquilo Fresnillo’, como lo presume el alcalde Saúl Monreal, un hombre fue baleado a las puertas de una tienda de abarrotes, ubicado en la lateral de la carrete­ra estatal que conduce a Estación San José, a eso de las 20:50 de la noche.

“TRASCENDIÓ que lo balearon por negarse a pagar el ‘derecho de piso’; el herido fue trasladado al Hospital General, pero el hombre, al parecer, falleció. Y lo digo porque en el Informe del Gobierno de México de ayer lunes 29, Zacatecas aparece con tres ejecuciones.

“ASÍ LAS cosas, mientras policías esta­tales armados hasta la madre y elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejercito Mexicano, reprimen a trabajadores de la Fiscalía por el sólo hecho de manifestarse pidiendo aumento de sueldo que por cinco años les ha negado el gobierno estatal, los narcosicarios al servicio de la delincuencia organizada e ‘inteligente’ siguen matando gente inocente, perdón pornla expresión, pero este pinche gobiernito no tiene ni tantita madre-.

-EL DAVID, al igual que el ‘RaTello’, defraudó a quienes votamos por él para gobernador, ¡par de estafadores!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.