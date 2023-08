“Tengo la Impresión de que la Mesa de Seguridad es un Club de Amigos”

No Actúan, se la Pasan Charlando: Felipe Pinedo

* El Centro Histórico, Convertido en Tiradero de Cadáveres

Por Rubén Palomo Macías

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que los hechos violentos y hallazgos de restos humanos en el estado, son de alto impacto y queda muy claro que no se trata de un asunto de percepción de inseguri­dad ya que estos lamentables asesinatos son un desafío al gobierno del estado y a los organismos policiacos.

“Son actitudes de otro nivel de vio­lencia, en consecuencia hay una es­pecie de efecto multiplicador porque se ahuyenta el turismo, se afecta a la economía, se genera el pavor, se gene­ra la psicosis y en consecuencia todos perdemos, por eso es necesaria una revisión a la estrategia de seguridad y no que solamente se den estadísticas. Me da la impresión que las mesas de seguridad se han convertido únicamente en una charla entre amigos donde dan un informe con tantos muertos, tantos robos y tantos asaltos pero no hay el quehacer, no se ve o por lo menos no lo vemos los ciudadanos”, señaló.

Felipe Pinedo comentó que se acerca el informe del gobernador del estado, David Monreal, y en el tema de seguridad no tiene nada que presumir ya que, de acuerdo a los índices de las autoridades, los asesinatos han disminuido pero la percepción de inseguridad de la ciudadanía no ha bajado.

“Apenas se tiene algo de confianza para asistir a las calles a caminar con la familia en el Centro Histórico y vemos los asesinatos que se presentaron el sá­bado: restos humanos en plena calle. A todo mundo nos tiene estupefacto este tipo de cosas por la saña, por el grado de violencia y sobre todo por el mensaje subliminal al gobierno y a la sociedad. A eso se le agrega una Fiscalía hecha bolas con todo el tema de que no hay acuerdos y que en consecuencia pues está tirada la Semefo. Los expedientes no nos preocupan porque finalmente la fiscalía solamente los acumula y ahí no tenemos mucho que perder pero es gra­ve lo que sucede en Zacatecas y ojalá podamos ver una luz en la paz social que tanto necesitamos”, finalizó.