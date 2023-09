Mi Jardín de Flores

El Pueblo Llora, David ríe

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Apenas se tiene algo de confianza para asistir a las calles a caminar con la familia en el Centro Histórico y vemos los asesinatos que se presentaron el sá-bado: restos humanos en plena calle. A todo mundo nos tiene estupefacto este tipo de cosas por la saña, por el grado de violencia y sobre todo por el mensaje subliminal al gobierno y a la sociedad’: Felipe Pinedo Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 31 de agosto de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Mientras Lloran por sus Desaparecidos, el Gobernador Ríe

¡DESGARRA EL corazón! Pobre gente, las desapariciones forzadas son más que una muerte: se multiplican las penas, el dolor, la desesperación; padres, hijos, hermanos y demás familiares padecen la ausencia de las víctimas: ‘¿Dónde están?’, con esta pregunta basta para ponerse a recordarlos y derrochar un mar de lágrimas por el resto de sus vidas, no hay manera de olvidar y muchas veces ni de perdonar.

ESA MARCHA de protesta de ayer de mujeres, hombres y niños exigiendo a este gobierno indolente, inhumano -que sola­mente se acuerda del gran problema social cuando anda de campaña electoral- destroza el corazón; sufren mucho, hay que orar para que mi Padre Dios ilumine a las autorida­des para que hagan bien el trabajo que les corresponde hacer: dar con el paradero de las víctimas y regresarlas sanas y salvas a sus hogares.

QUE LA mano de Dios Padre Todo Poderoso toque la conciencia de los Malos Organizados para que dejen de arrancar vidas, desaparecer personas y extorsionar; que abandonen esa vida de perdición que más temprano que tarde los lleva a prisión o a la muerte, no hay Malo Organizado que logre burlar la ley de Dios en esta o en la otra vida.

-LO QUE sucede, madre Teresa, es que hay complicidad entre narcos y autoridades, por eso hacen lo que les da su regalada gana; el Dios de esas autoridades corruptas es el dinero: no tienen llenadero, por eso el Santo Papa Francisco ha dicho hasta el cansancio que ‘el dinero es el excremento del diablo’, ahí están los ‘monreales’, cada día más ricos y todavía quieren más y más y más, para ellos el servicio público y la política es un filón de oro-.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-: a los hermanos Monreal Ávila no les interesa servir, sino servirse, ahí tienen ustedes los carísimos zapatos de lujo que calza Saúl, su costosos trajes y demás vestimenta: parece un dandy, pero todo eso es gracias a las metidas de mano que constantemente le da al cajón de las finanzas, lo que también le dio la oportunidad de celebrar a todo lujo los XV años de su hija Fernanda ‘Dana’, considerada la mejor fiesta de Fresnillo del año de 2019.

“LOS HERMANOS Monreal están en la política para servirse no para servir, por eso no les interesa resolver los problemas del pueblo y se escudan en el silencio: ca­llan; ni David ni Saúl se han referido a la marcha de protesta de decenas de personas que ayer exigieron la pronta aparición salvos y salvos de sus familiares que publica hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación: Llora el pueblo mientras los Monreal ríen y enseñan la mazorca-.

Y los Asesinatos no Ceden

“OTRO problemón igual o más grande que las desapariciones forzadas, son los ase­sinatos y ayer se cometieron, al menos, tres: en la mera capital del estado, narcotrafican­tes secuestraron a un individuo, lo ataron, lo torturaron, lo asesinaron a balazos, lo embolsaron y fueron a tirar su cadáver a un costado de la carretera federal 54, a la altura del Campus Siglo XXI, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; por supuesto que no hay detenidos.

“AHÍ MISMO, en la Ciudad de Zacate­cas, dentro del primer cuadro de la capital, un sujeto que se encontraba en la puerta de su casa, ubicada en la calle Segunda del Tanquecito, a eso de las 9:00 de la noche, fue acribillado a balazos muriendo en el acto. No, no hay detenidos.

“Y EN la cabecera municipal de Gua­dalupe, el empleado de una vulcanizadora ubicada a un lado de la carretera a Sauceda de la Borda, colonia La Fe, fue asesinado con brutal saña: lo mataron de 10 balazos, trascendió que su muerte fue porque no pa­garon el derecho de piso al narco, o sea por extorsión. Obvio, no hay detenidos.

“EN CIUDAD Cuauhtémoc sus habi­tantes fueron despertados por terroríficos estruendos de ‘cuernos de chivo’: poco antes de las 7:00 de la mañana dos carteles de la droga antagónicos se agarraron a balazos por toda la ciudad. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos, pero el susto fue tremendo, al grado de que el alcalde, Fran­cisco Javier Arcos Ruiz, se vio obligado a suspender las clases y pidió a sus goberna­dos encerrarse a piedra y lodo en sus casas y cuidar que los niños no salieran a la calle por temor a que los narcos volvieran a echar bala por toda Ciudad Cuauhtémoc”.

Zacatecas, Tiradero de Cadáveres

-¡DIOS DE mi Vida, esto no es vida! Si don David no puede regresarnos la paz y la tranquilidad prometida cuando andaba de campaña, debe de renunciar por el bien del pueblo; lean lo que dice el señor taxista don Octavio Roque: ‘Los asesinatos en pleno Centro Histórico han ahuyentado el turismo, yo trabajo de sol a sol porque ya no es como antes, ya no es costeable”-.

-LA SITUACIÓN es cada vez más difícil, demos gracias a Diosito que en mi querido Chalchihuites no tenemos ese problema, les leo lo que dice el Felipe Pinedo: ‘El Centro Histórico, convertido en un tiradero de cadáveres; ha da miedo ir a la capital, nos queda más cerca Durango; la semana pasada mi esposo fue a Durango a comprar una pantalla, ese estado es más seguro y hay cosas mucho más baratas que en Zacatecas-.

“HAY QUE leer lo que opina el Felipe Pinedo: ‘Los hechos violentos y hallazgos de restos humanos en el estado, son de alto impacto y queda muy claro que no se trata de un asunto de percepción de inseguridad ya que estos lamentables asesinatos son un desafío al gobierno del estado y a los orga­nismos policiacos.

‘SON ACTITUDES -continúa el Felipe-de otro nivel de violencia, en consecuencia hay una especie de efecto multiplicador porque se ahuyenta el turismo, se afecta a la economía, se genera el pavor, se genera la psicosis y en consecuencia todos perde­mos, por eso es necesaria una revisión a la estrategia de seguridad y no que solamente se den estadísticas. Me da la impresión que las mesas de seguridad se han convertido únicamente en una charla entre amigos donde dan un informe con tantos muertos, tantos robos y tantos asaltos pero no hay el quehacer, no se ve o por lo menos no lo vemos los ciudadanos’.

-SEGUIMOS MAL, cada vez más mal, don David debería de solicitar licencia, porque si él está viendo que no puede re­gresarnos la paz y la tranquilidad prometida, por dignidad debe de irse de Palacio de Gobierno, que pida licencia.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.