Mi Jardín de Flores

La Feria de Zacatecas muy Peligrosa

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estoy convencido de que Zacatecas ha llegado a un punto francamente lacerante y a su peor momento en materia de seguri- dad, eso exige que los ciudadanos alcemos la voz y exijamos un cambio de timón radical’: Raymundo Romero Moreno.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 1 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

-¿LISTA PARA la Feria de Zacatecaa, doña Petra?-.

-NI LOCA que estuviera, madre Teresa, la vida nomás se vive una vez, e ir a Zacatecas es como jugar a la ruleta rusa, la capital del estado está convertida en un panteón, ya ni en el Centro Histórico hay seguridad, ¿se imaginan a narcos bien drogados, cruzados con alcohol, apostando a los gallos y que de repente comiencen a echar bala a diestra y siniestra? No, gracias, yo no voy a la capital hasta que regresa la paz y la tranquilidad-.

-NO, BUENO -toma la palabra don Roberto-, ya estuvo que, cuando menos, no irá usted a la capital los próximos cuatro años, los asesinatos están a la orden del día; ayer, por ejemplo, a pleno sol, a eso de las 12:20 de la tarde, acribillaron a balazos a un hombre cerca de la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada en la calle Siglo XXI, colonia Tierra y Libertad, ante numerosos testigos: madres de familia y sus hijos que a esa hora salían de la escuela ¿se imaginan el trauma de esos niños, al escuchar el estruendo de los balazos y ver cómo caía muerto el individuo formando un charco de sangre?-.

¡DIOS DE mi Vida, yo me hubiera desmayado!-.

-POR ESO digo, ¿qué necesidad de ir a la Feria de Zacatecas si me arriesgo a regresar a Chalchihuites en una caja de muerto? No, gracias, ya vendrán tiempos mejores, además el elenco artístico está muy pinchurriento, bueno, hasta el cartel de los toros está muy chafa

“FERIA, la de Aguascalientes, esa sí está chida, además de que el vecino estado es muy seguro; me platican los que van a Aguascalientes que nomás llegan a Cosío y se respira seguridad y tranquilidad, por eso muchos paisanos se han ido a radicar a Aguascalientes: me dicen que hasta el Cuauhtémoc Calderón abrió un restaurante hace algunos años y le ha ido muy bien.

“ALLÁ también está radicando el Pepe Aguirre Campos, quien invirtió allá en un periódico y en radiodifusoras; también allá compró casa el Marco Flores, el cantante de la Banda Jerez; los zacatecanos ya estamos recuperando ese territorio que fue nuestro”.

-NI LO diga, no vaya a ser que ahora sea al revés y Aguascalientes se anexe Zacatecas; que cosas estamos diciendo, todo salió por tanta violencia e inseguridad que hemos estado padeciendo los últimos siete años, desde que “El Pinocho de Bernárdez” les abrió las puertas de Zacatecas a los narcos-.

-PERO ayer no sólo fue el asesinato en la capital del estado, sino también se cometió otro en Fresnillo y en el mero centro de esa cada día más peligrosa cabecera municipal que, por ningún motivo, merece tener esa plaga maldita.

“UNA joven mujer, acompañada de otra, conducía una flamante camioneta Dodge RAM por la calle Arteaga, cuando un vehículo se les emparejó y comenzó a dispararles.

“LA CONDUCTORA chocó y perdió el sentido; su acompañante también recibió balazos; el reloj marcaba las 10:30 de la noche cuando arribaron paramédicos y, al auscultar a las dos mujeres, se dieron cuenta de que una de ellas ya había muerto.

“RÁPIDAMENTE subieron a la mujer herida a tiros y la trasladaron al hospital más cercano en donde cirujanos y enfermeras luchan por rescatarla de las garras de la muerte.

“DENTRO de la camioneta con el motor y luces encendidas, quedó el cadáver de la conductora el cual posteriormente fue trasladado a la morgue”.

¡VIRGEN SANTA! Esos señores no respetan ni a las mujeres, no respetan a nadie, están viviendo en pecado mortal, pero tendrán que rendir cuentas a mi Padre Dios: si no se arrepienten y dejan de andar arrancando vidas sufrirán toda la eternidad-.

-EN CUANTO a desapariciones forzadas -retoma la palabra- tampoco nadie las ha podido frenar, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: RAMIRO MARTÍNEZ AGUILAR de 23 años, desaparecido en Luis Moya, Zacatecas, el 30 de agosto de 2023. ÓSCAR DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ de 37 años, privado ilegalmente de la libertad el 9 de agosto de 2023, en Fresnillo, Zacatecas, y ARTEMIO OLAGUE AGUILERA de 61 años, privado ilegalmente de la libertad el 30 de agosto de 2023, en Fresnillo, Zacatecas.

“ASÍ ESTÁ la maldita violencia y la inseguridad en nuestra tierra de rostro de cantera y corazón de plata en donde, desgraciadamente, ‘el narco todo lo vence’, como está demostrado cotidianamente”.

-POR ESO el José Alfredo ‘Fredy’ Barajas Romo, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA), exige a diputados que la ‘revocación de mandato debe apresurarse por el bien del estado, pues al David le quedó grande el cargo; así lo dice:

‘DAVID Monreal no está cumpliendo con las expectativas ciudadanas y ha levantado una especie de clamor popular para que él anticipadamente entregue el mandato, si no puede que renuncie, es el clamor popular. Ahí está el instrumento, la legislatura del estado lo trabajó en su momento pero falta la reglamentación, el llamado es a los diputados y diputadas para que le den ese instrumento a la sociedad, no hay que perder tiempo, que sea ya en el próximo proceso electoral para que la sociedad determine si David Monreal continúa al frente del gobierno o no:

‘HAY VARIOS temas que están en el tintero -continúa el Fredy, no son atendidos y han desquiciado a la sociedad del estado. Además está lo que el gobernador llama el tema de temas: la inseguridad, para nadie es desconocido que vivir en Zacatecas es de alto riesgo, todos los días hay desaparecidos, diario hay asesinatos y confrontaciones con los grupos delincuenciales. En Piedra Gorda el presidente municipal se vio obligado a suspender las clases en las escuelas, imaginen en qué grado de descomposición estamos: eso no puede seguir pasando en el estado, tenemos mala fama que hemos ganado a pulso’.

-PUES SÍ, si el David tuviera un poquito de dignidad, ya hubiera solicitado licencia para dejar la Casa de los Perros: ya son dos años de fracasos y no se ve la salida del oscuro y ensangrentado túnel-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.