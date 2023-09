El Crimen Organizado sí Está Espantando el Turismo: Turner

“No hay Empleos Suficientes Para los Jóvenes”, Lamenta

Por Rubén Palomo Macías

El analista político, Teodoro Turner Saad, dijo a Página 24 Zacatecas que se ha convertido en una constante el dialogar sobre el tema de la inseguridad en el estado ya que los hechos violentos están a la vista de todos. Aunado a ello existe un problema en la Fiscalía General de Justicia (FGJE) que detiene las investigaciones de estos hechos delictivos y violentos.

“La inseguridad está presente porque no se generan los empleos suficientes para los jóvenes, en los municipios existe más necesidad y esto lo aprovecha el crimen organizado para atraer a estas personas a sus filas. Tenemos una gran inflación en el estado, todo está muy caro, no hay trabajos, la gente se va a la delincuencia y hay un déficit de autoridad. La Policía Estatal Preventiva está muy desfasada por el crimen organizado”, señaló.

El analista señaló como una situación triste la que atraviesa el estado zacatecano y que no existan condiciones para revertir la situación. Recordó que el gobierno estadounidense realizó un llamado para que se evite visitar Zacatecas por su inseguridad, llamado lamentable ya que la máxima fiesta de los zacatecanos está en curso y la presencia de turistas se verá afectada.

“La Feria no creo que tenga el ímpetu de atraer a la gente por el temor de lo que pueda ocurrir dentro y fuera de la Feria. Puedes ver los negocios que se encuentran solos, hay artistas y el pueblo merece divertirse pero no creo que la ciudadanía salga con plena confianza y no creo que esta Feria tenga el éxito de otros años por la misma situación de inseguridad”, agregó.

Finalmente Teodoro Turner señaló que ni los municipios del estado se pueden visitar ya que el crimen organizado tiene control sobre todo, la venta de cerveza y cigarros además de los comercios.

“Esto tiene que mejorar, el gobierno del estado debe estar más implicado en la seguridad y generar el empleo para los jóvenes, que no se vayan a las filas del crimen organizado”, remató.