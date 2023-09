“El Gobernador David Monreal Donó Centros Comunitarios a su Sobrina Catalina Monreal”

Catalina es Hija del Senador Ricardo Monreal: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, reveló a Página 24 Zacatecas que diversos centros sociales han sido entregados por el gobernador David Monreal Ávila a su sobrina Catalina Monreal Pérez, hija del senador Ricardo Monreal Avila. Faustino Adame señaló que en días pasados se realizaron convenios entre el gobierno del estado y una asociación de Catalina “Katy” Monreal donde se dona la infraestructura de los centros comunitarios.

“Desconozco el nombre de la asociación civil pero creo que es injusto que se den ese tipo de donaciones ya que en su momento esos centros comunitarios fueron hechos por el gobierno del estado en coordinación con las presidencias municipales. Creo que están implicados algunos gobiernos municipales y el gobierno del estado con Catalina Monreal, un claro ejemplo es que el centro comunitario de El Orito ya fue entregado a esa asociación, ahí acudían diversas personas a que los enseñaran a trabajar diferentes oficios y ahora resulta que ya se donó a la asociación civil”, mencionó.

Faustino añadió que, además del centro comunitario de El Orito, se tiene conocimiento de que otros centros en Fresnillo y Guadalupe ya se realizaron las donaciones de estos espacios. Agregó que seguramente existen fines políticos ya que los movimientos para las elecciones del 2024 han iniciado anticipadamente.

“No sabemos porque donan estos espacios cuando son del estado, son parte de los impuestos que pagamos como ciudadanos zacatecanos. Creo que esto lo están haciendo políticamente pero deben saber que no puede ser así, no se vale que se los estén donando a esa asociación civil. Para poder recuperar estos espacios tiene que ver mucho el gobierno del estado, la gente debe organizarse para que se regresen estos centros comunitarios, que sean para la gente y no para hijas de gobernantes que se hacen llamar asociaciones civiles”, finalizó.