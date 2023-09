La Violencia es un Mensaje Para el Gobierno Estatal: Diputado Correa

“Los Asesinatos ahuyentan el Turismo”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Guadalupe Correa Valdez, aseguró a Página 24 Zacatecas que los incidentes violentos y el tiradero de restos humanos son mensajes para el gobernador David Monreal Ávila, se ha tenido una constante de hechos de inseguridad durante los últimos meses donde ha habido enfrentamientos y decesos en diversos lugares del estado.

“Es muy triste y lamentable, no se ve la salida, ya se cambió a un secretario de Seguridad, se dio otro cambio en esa secretaría y no están dando resultados. Tendríamos que analizar la estrategia de seguridad en el estado de Zacatecas y cambiar la estrategia a nivel nacional ya que al final de cuentas el estado zacatecano es pobre, pequeño en población y no tiene la capacidad técnica en temas de tecnología y estrategia para atender estas circunstancias”, apuntó.

El legislador reiteró que la realidad del estado es desafortunada y se espera que el gobierno federal atienda los exhortos y las solicitudes que se están realizando desde diversos espacios de la ciudadanía y el poder legislativo donde se pide que se revise a profundidad la estrategia de seguridad nacional.

“Desde lo local se ha pedido que se reconozca el problema, parte fundamental para poder solucionar un conflicto o un problema es reconocerlo desde su base, su fondo y sus causas para que a partir de ahí se pueda generar un plan para poder atender el diagnóstico, mismo que debió haberse hecho desde hace muchos años. Hoy Zacatecas padece circunstancias lamentables y da tristeza saber que en pleno Centro Histórico dejan personas sin vida, de por sí ya es un hecho triste que se esté confrontando la raza humana”, añadió.

Finalmente Guadalupe Correa Señaló que la seguridad rige los demás temas como el económico, laboral y demás. Mencionó que las personas por naturaleza entienden las circunstancias de la seguridad y por eso los turistas no acuden al estado.

“En consecuencia no se está teniendo una economía pujante, como se tuvo en otros años, cuando este tipo de circunstancias no ocurrían”, remató.