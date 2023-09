Mi Jardín de Flores

El Déspota David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La inseguridad está presente porque no se generan los empleos sufi cientes para los jóvenes, en los municipios existe más necesidad y esto lo aprovecha el crimen organizado para atraer a estas personas a sus filas. Tenemos una gran inflación en el estado, todo está muy caro, no hay trabajos, la gente se va a la delincuencia y hay un déficit de autoridad. La Policía Estatal Preentiva está muy desfasada por el crimen organizado’: Teodoro Turner Saad.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 2 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Déspota Gobernador David Monreal

¡SAGRADO Corazón de Jesús!, ¿cómo es posible que el señor gobernador, don David Monreal Ávila, esté regalando a su sobrina bienes que no son suyos, sino del pueblo de Zacatecas?

LA DENUNCIA pública que hoy sábado hace don Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) es verdaderamente alarmante: ‘Donó diversos centros comunitarios a su acaudalada sobrina, la señora Catalina Monreal Pérez, hija del senador de la República, don Ricardo Monreal’, ¿qué clase de gobierno es este?

-ES UN gobierno déspota e intransigente -responde doña Petra-: el David enseñó el cobre en cuanto llegó a Palacio de Gobierno; lo malo es que los diputados lo dejan hacer lo que él quiere, comenzaron su período muy bravos, pero poco a poco se les ha ido quitando y ahora -salvo honrosas excepciones- son como perritos falderos que se paran en dos patas para recibir sus croquetas-.

-ESTÁ MUY cañona la denuncia pública que hace Faustino Adame -tercia don Roberto-: ¿cómo regalar bienes propiedad del pueblo, a tu sobrina a sabiendas de que estás cometiendo un delito?-.

-ES QUE don David cree que ser gobernador es como ser el dueño de Zacatecas y no es así, sin embargo actúa como si lo fuera ¿no andará mal de la cabeza?-.

-PUEDE SER eh… puede ser, el Faustino lo deja en evidencia porque afi rma que

‘ES INJUSTO que se den ese tipo de donaciones ya que en su momento esos centros comunitarios fueron hechos por el gobierno del estado en coordinación con las presidencias municipales. Creo que están implicados algunos gobiernos municipales y el gobierno del estado con Catalina Monreal, un claro ejemplo es que el centro comunitario de El Orito ya fue entregado a esa asociación, ahí acudían diversas personas a que los enseñaran a trabajar diferentes ofi cios y ahora resulta que ya se donó a la asociación civil’.

“PERO NO nada más fue el del Orito, sino otros centros comunitarios en Fresnillo y Guadalupe:

‘NO SABEMOS -continuó el Faustinopor qué donan estos espacios cuando son del estado, son parte de los impuestos que pagamos como ciudadanos zacatecanos. Creo que esto lo están haciendo políticamente pero deben saber que no puede ser así, no se vale que se los estén donando a esa asociación civil. Para poder recuperar estos espacios tiene que ver mucho el gobierno del estado, la gente debe organizarse para que se regresen estos centros comunitarios, que sean para la gente y no para hijas de gobernantes que se hacen llamar asociaciones civiles’.

-NO HAY vuelta de hoja: don David debe de regresar esos centros comunitarios al gobierno que representa y que, de ninguna manera, es suyo-.

Siguen los Asesinatos

“NO CESAN los asesinatos en Fresnillo: no hay lugar seguro en el Mineral, hemos visto como mascran gente en todos los lugares: iglesias, cines, centros comerciales, etcétera; ayer viernes se cometió otro asesinato en la gasolinera GUDE, ubicada en la calle lateral de la carretera estatal que va a Estación San José; la víctima estaba dentro de una camioneta negra, en espera de cargar gasolina, cuando narcotrafi cantes llegaron y con inaudita sangre fría le metieron, al menos, 20 plomazos.

“EL pobre hombre Ahí quedó muerto al instante y, como siempre sucede, los asesinos no fueron detenidos, siguen haciendo valer su credencial para matar gente con total impunidad.

“EN CUATRO a desapariciones forzadas, me dice “El Güerito” Gerardo que nomás tuvo espacio para una Cédula de Búsqueda, la de EZEQUIEL TRUJILLO GUZMÁN de 28 años, desaparecido en Moyahua, Zacatecas, el 26 de julio del presente año”.

Le Llovió en su Milpita

-AHORA sí que para estar a tono con el temporal, ayer le llovió en su milpita al David, tanto que si tuviera vergüenza, ya hubiera solicitado licencia para dejar la gubernatura e irse a su rancho a donde le gusta estar y montar burros.

“ADEMÁS del Faustino, el José Rodriguez Elías se lamentó de que el David ‘tiene a Zacatecas en el ultimo lugar en salud, educación y otros por la que necesita un equipo de trabajo efi ciente: Él escogió tener ese puesto y se supone que se hace con gusto y con cabalidad, si no, no veremos resultados, creo que hay manera de hacerlo, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad y ganas de cambiar las cosas’.

“QUIEN no quita el dedo del renglón en cuanto violencia e inseguridad es el Teodoro Turner Saad, connotado analista política quien insistió en que ‘el crimen organizado está espantando el poco turismo que tenemos y que: ‘La inseguridad está presente porque no se generan los empleos suficientes para los jóvenes, en los municipios existe más necesidad y esto lo aprovecha el crimen organizado para atraer a estas personas a sus filas. Tenemos una gran inflación en el estado, todo está muy caro, no hay trabajos, la gente se va a la delincuencia y hay un déficit de autoridad. La Policía Estatal Preventiva está muy desfasada por el crimen organizado’.

“OTRO que mandó ‘saludar’ al David fue el Guadalupe Correa Valdez, quien expresó que la violencia, además de ahuyentar el Turismo, es un mensaje para el gobierno del estado: ‘Hoy Zacatecas padece circunstancias lamentables y da tristeza saber que en pleno Centro Histórico dejan personas sin vida; no se ve la salida, ya se cambió a otro secretario de Seguridad y no está dando resultados’, expresó a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“POR su parte la Fátima del Rosario Ortiz Ibarra, presidenta de la Federación Agronómica 2023-2027, lamentó que el David ‘tenga abandonado el campo’.

-¿CUÁNDO NOS imaginamos que a David le iba a quedar grande el cargo de gobernador de Zacatecas?-.

-NUNCA, nunca me lo imaginé pero ni en broma, el David chafeó bien gacho-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.