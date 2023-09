David Monreal es un Gobernador Déspota y Corrupto: José Santos

“Y no Tiene Preparación Para Ejercer su Cargo”, Truena

Por Nallely de León Montellano

José Santos Cervantes, integrante de la Coordinación Ejecutiva del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), dijo a Página 24 Zacatecas que “a dos años del actual gobierno estatal, los resultados son sumamente negativos para la sociedad, debido a que al gobernador David Monreal Ávila le falta preparación para ejercer el cargo público que ostenta”.

Refirió que lo sobresaliente “es la opacidad del gobierno”, dado que considera que no hay transparencia en el ejercicio del gasto público, lo cual denota que, “lo que campea es la corrupción en esta administración, si la corrupción campea es que no es solo el mal manejo de los recursos del erario, sino que también pone en riesgo los intereses de la sociedad zacatecana”.

Asimismo, mencionó que la actitud que tiene el gobernador David Monreal Ávila con la sociedad no es la propia de un mandatario, por lo que calificó de “irresponsable” la manera de Monreal Ávila de atender las diferentes problemáticas de la entidad.

“No es el único caso, en todos los actos de gobierno, denota incapacidad; este gobierno, a este gobernador le ha quedado grande esta responsabilidad”, comentó.

En este sentido, Santos Cervantes recalco que el mandatario siempre ha utilizado la misma forma de dirigirse, por lo que considera difícil que modifique sus conductas hacia la sociedad zacatecana.

“Es déspota con el pueblo, a él lo que le interesa es el dinero, para eso sí es muy bueno; hay opacidad en el manejo del gasto público, entonces es muy difícil que esto cambie, David Monreal va a seguir lo que le queda de su sexenio igual”, lamentó.

Ante ello, señaló que, lejos de que se de una mejoría en la situación de Zacatecas, es más factible que se agraven los problemas, sin embargo, agregó que “si él atendiera los mensajes de la sociedad a lo mejor sí convendría hacerle alguna recomendación, pero es una persona que no atiende los reclamos de la sociedad, si no atiende los reclamos, menos va a atender algún consejo que se le dé; no hay ninguna perspectiva de que cambie de manera positiva este gobierno”.