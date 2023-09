Mi Jardín de Flores

Riegan Esta Tierra con Sangre Zacatecana

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Pido a mis hermanos ganaderos, agricultores, que no desesperen, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza en el nombre sea de Dios’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 3 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

A TI suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas…

-AMÉN-.

-ES ALARMANTE lo que nos está sucediendo: todos los días, todos los días los Malos Organizados riegan esta tierra bendita con sangre de zacatecanos con total impunidad-.

-EN ESTOS días de Feria el narco se volvió a destapar, ¿cuántos asesinatos se cometieron ayer don Roberto?-.

-AL MENOS, ocho ejecuciones: siete hombres y una mujer: por la mañana, en un anexo, ubicado a dos kilómetros de la comunidad Las Piedras, perteneciente a Fresnillo, mataron a balazos a una mujer y a tres hombres: literalmente los acribillaron a quemarropa: cayeron al piso y ahí quedaron los cuatro cuerpos en un océano de sangre: por supuesto, no hubo detenidos.

MÁS TARDE, ahí mismo en el municipio de Fresnillo, en la calle Industria Pesquera, colonia Industrial, un individuo que caminaba por esa calle fue sorprendido por sicarios que tripulaban un automóvil; uno de los matones a sueldo descendió del vehículo y lo llenó de plomo; tampoco en este asesinato, que suman cinco en el Mineral en un día, hubo detenidos.

“SAÚL, ‘El Cachorro de los Monreal’, alardea que su municipio dejó de ser de los más peligrosos, pero pues aquí está un mentís, Fresnillo sigue siendo, si no el principal, sí de los más peligroso de Zacatecas; espero que Saúl lo acepte y no pierda su tiempo haciendo corajes.

“EN OTRO de los municipios más peligrosos del estado, Guadalupe, mataron a plomazos a un sujeto a escasos metros del parque recreativo deportivo La Purísima, ubicado en la colonia Bellavista, el asesinato ocurrió a pleno sol, a eso de las 4:00 de la tarde y, como siempre sucede, no hay detenidos.

“EL SÉPTIMO y octavo asesinato de ayer sábado ocurrieron en la calle Jorge Obispo, de la comunidad Sauceda de la Borda -perteneciente al otrora tranquilo municipio de Vetagrande que, desgraciadamente, en las ultimas semanas los asesinatos han aumentado-, cuando dos sujetos que caminaban por ese lugar fueron sorprendidos por matones a sueldo quienes los cosieron a balazos para enseguida huir con sospechosa tranquilidad, lo que pone a Zacatecas en primer lugar de impunidad, porque nunca detienen infraganti a los narcosicarios: nunca, así de sencillo”.

Las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a desapariciones forzadas también hubo un marcado aumento; hoy domingo, continuando con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: JONNATHAN SAÚL CENTENO RAMOS de 14 años de edad, privado ilegalmente de la libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 2 de septiembre de 2023, al igual que su hermano SAUL CENTENO ÁLVAREZ, de 41 años, privado ilegalmente de su libertad el mismo día y misma ciudad: Fresnillo, Zacatecas, el 2 de setiembre del presente año.

CARLOS RAÚL ZAMORA GARCÍA de 17 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 29 de agosto de 2023.

BRAYAN ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ de 20 años, desaparecido el 31 de agosto del presente año en Morelos, Zacatecas.

ANGEL NIETO JARA de 55 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de septiembre de 2023 y MAURICIOS RIVERA GARAY, desaparecido el 1 de septiembre de 2023, en Fresnillo Zacatecas, al igual que su hermano FERNANDO RIVERA GARAY de 33 años, desaparecido en la misma fecha y el mismo lugar.

-¡DIOS de mi Vida!, ¡Siete cédulas de búsqueda de gente desaparecida o forzadamente privada de su libertad, y la mayoría de ella en Fresnillo y la policía nomás dando palos de ciego!, ¿a dónde vamos a parar?-.

-¡ESO!, no sabemos si al panteón, incinerados o sepultados en fosas clandestinas como miles de víctimas-.

-NO EN vano, José Santos Cervantes, el incansable luchador social de la Coor dinación Ejecutiva del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), asegura que ‘David Monreal, además de ser un gobernador déspota y corrupto, no tiene preparación para ejercer su cargo:

‘A DOS años del actual gobierno estatal, los resultados son sumamente negativos para la sociedad, debido a que al gobernador David Monreal Ávila le falta preparación para ejercer el cargo que ostenta, pero sobresale en la opacidad y lo que campea es la corrupción en esta administración, si la corrupción campea es que no es solo el mal manejo de los recursos del erario, sino que también pone en riesgo los intereses de la sociedad zacatecana; la actitud que tiene el gobernador con la sociedad no es la propia de un mandatario y en todos los actos de gobierno denota incapacidad: ‘ES DÉSPOTA con el pueblo, a él lo que le interesa es el dinero, para eso sí es muy bueno; hay opacidad en el manejo del gasto público, entonces es muy difícil que esto cambie, David Monreal va a seguir lo que le queda de su sexenio igual’.

-Y DIRÁN misa pero el Rodrigo Reyes ‘Mugrero’, dueño de la secretaría general de Gobierno, y el Rodrigo Castañeda Miranda, propietario de la Secretaría de Economía, en lugar de ayudar al David le estorban, están muy pendejos para esos cargos, lo demuestran todos los días-.

-LOS RODRIGOS son ceros a la izquierda, por eso estamos como estamos: gobernador y gabinete valen para pura chin… vergüenza-.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.