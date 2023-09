Exigen Trabajadores de la Fenaza 2023 Destitución de la Coordinadora General Yaseth Hernández, por Abuso de Autoridad y Malos Tratos

Empieza a Brotar la pus en la FENAZA:

La Asociación Civil ExpresArte, encabezada por su presidente, Juan Ángel Dávila López, quien trabajó solo los primeros dos días en la Feria Nacional de Zacatecas 2023, denunció y evidenció la sobreexplotación y malos tratos por parte de Yaseth Hernández Huerta, coordinadora general, a las trabajadoras de limpieza y baños, en su mayoría mujeres, quienes realizan el cobro, limpieza y mantenimiento de los 30 sanitarios instalados en el circuito ferial.

Juan Ángel Dávila, explicó que les grita a los trabajadores y además los llama con insultos, incluso a las mujeres mayores de edad, que laboran en limpieza y en los baños con un salario de 250 pesos por jornadas de 12 horas de trabajo continuo.

Sin embargo, afirmó que estas personas son sobreexplotadas y se les asignan tareas pesadas propias para los hombres, por decisión y prepotencia de la coordinadora general de la Feria, Yaseth Hernández, quien a falta de humildad y buen trato para con el personal, se ha negado a instalar un comedor para las y los trabajadores y para las “hormiguitas” que atienden las instalaciones feriales.

Recordó Dávila López que hace diez años se prestaron los mismos servicios pero con más de 100 trabajadoras y trabajadores para el servicio antes señalado, pero ahora se ha reducido sólo a 30 personas para toda la temporada de feria, lo que calificó como una explotación laboral al negarse la coordinadora de la Fenaza 2023 a contratar a más personal para hacer más eficientes los servicios en los baños, y la limpieza de las instalaciones, a las que diariamente acuden miles de personas.

“Es (Yaseth Hernández) una mala coordinadora de la Fenaza; no tiene el sentido ético de responsabilidad y buen trato hacia los más de 200 trabajadores contratados en la Feria para diferentes tareas, y funcionarios como ella, que sólo son serviles, le están haciendo mucho daño al gobierno de David Monreal, en su afán de Bienestar y Progreso”, asentó Juan Ángel Dávila.

Aunque reconoció que a estas alturas y a tres días de iniciada la llamada mayor fiesta popular de los zacatecanos, Juan Ángel Dávila recomendó al gobernador David Monreal considere la remoción de dicha funcionaria, de la que ha habido innumerables quejas por su forma autoritaria de manejar la coordinación general de la misma.

Así mismo, adelantó que de no cambiar el trato y mostrar más humildad y no soberbia, se hará una invitación a la población en general, como símbolo de protesta, a utilizar los servicios sanitarios gratuitos, sin emitir pago alguno, además de denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los altos precios de los consumos en general de la Fenaza 2023, que están por las nubes, y además de manifestaciones por el personal que ha sufrido los malos tratos de la funcionaria, aunado al bajo salario que reciben por largas horas de trabajo.

Finalizó diciendo que “todos en este mundo somos iguales, nadie es más que otro, aunque seas funcionario público, no debes gritarles ni humillar a tus subordinados, pues finalmente Yaseth Hernández es también una ‘gata y subordinada’ que al final de cuatro años, si no antes, va salir agachando la cabeza como todos los que han pasado por un cargo público y no tienen buen trato con la gente humilde”.