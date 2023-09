José Narro Culpa a la Tardía Entrega de Apoyos Sociales, el Aumento de la Violencia

“Al no Tener Apoyo se van por el Camino de la Delincuencia”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la república, José Narro Céspedes, comentó a Página 24 Zacatecas que continúan los días trágicos para el estado y el día sábado se registraron ocho asesinatos y varios desaparecidos. Sin embargo también reconoció que se realizaron liberaciones de personas privadas de la libertad en el municipio de Fresnillo.

“Se está buscando actuar para parar esta ola de violencia, viene el informe del gobernador y los grupos de la delincuencia están buscando desestabilizar al estado a través de acciones propagandísticas y acciones de violencia. El sábado hubo hechos lamentables en Guadalupe (un asesinato), hechos de violencia en Fresnillo donde hubo 5 asesinatos, en Vetagrande también hubo hechos de violencia (dos asesinatos)”, relató.

El senador mencionó que se encuentra atento a la situación que se está presentando en Zacatecas y ha mantenido comunicación con Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, así como con Leonel Alcaraz, comandante de la Guardia Nacional en el estado, y se mantiene un contacto permanente y se percibe que estos personajes han estado actuando para tratar de controlar esta nueva ola de violencia, a pesar de que continúan los problemas de inseguridad.

“La semana pasada llegaron refuerzos del gobierno federal al estado, cerca de 250 nuevos elementos con cerca de 40 o 50 de nuevos oficiales, es un tema que se está atendiendo, los resultados aún no son los que nosotros esperamos pero creo que es un tema que, gracias al apoyo fundamental del presidente de la República, se está buscando atender desde abajo”, añadió.

Narro Céspedes aseguró que se tiene que combinar la estrategia de seguridad con la estrategia de la política social ya que si en el estado no hay una política social que dé resultados se continuará agravando el tema de la violencia.

“Si no se reparte a tiempo el fertilizante, si no se entrega la semilla a tiempo, si no se apoya a los campesinos y a los sectores importantes del estado es claro que esas situaciones van a provocar un agravamiento a la violencia. Al no tener alternativas se va por el camino fácil de la delincuencia, la política social no está llegando como debería y eso lo he dicho en varias ocasiones. Se debe fortalecer en el estado la política social del presidente”, remató.