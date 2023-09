“La Feria Nacional de Zacatecas Está Sola por Tanta Violencia”

Son Muchos los Asesinatos y no Atrapan a Nadie: Adán González

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, dijo a Pagina 24 Zacatecas que se reafirma que el tema de seguridad poco ha avanzado en el estado y aunque se den cifras por parte de las autoridades los hechos violentos muestran la realidad que prevalece en Zacatecas.

“Vimos que frente a una tienda comercial muy grande, rumbo a Sauceda, de la manera más simple llegan y asesinan a una persona, además, como siempre la declaración es que el asesino se fue con rumbo desconocido y no hay detenidos.

“No es posible -continuó- que en un lugar comercial tan importante no existan cámaras, no se actúe rápido y eso habla de la gran deficiencia que tenemos.

Si en un lugar de esa naturaleza no se hace nada imagina en una orilla, en una comunidad o un municipio distante, no se puede avalar algo que está mal, no se puede apoyar algo donde no se ve que quieran cambiar las cosas, no cambian la estrategia ni proponen nada diferente”, aseveró.

El dirigente añadió que en esta temporada ferial se espera que a los comerciantes y a los prestadores de servicios turísticos les vaya bien, sin embargo, se augura que será una Feria sola mientras prevalezca el clima de inseguridad ya que nadie va a querer ir a la Feria.

“Creo que habrá eventos con chispazos donde la gente le guste y se arriesgue, pero ojalá y le vaya bien a los comerciantes. Lo seguro es que mientras continúe el clima de inseguridad será un fracaso la Feria y la economía de los comerciantes. Esto ya no sólo se trata de percepción, es una realidad, el estado tiene problemas muy serios de violencia e inseguridad. Todos los hechos que han acontecido dejan una imagen muy distinta de Zacatecas, el que se quiera defender algo indefendible es lamentable, eso lo vemos con hechos violentos en pleno centro de la capital, en lugares comerciales y eso dice que vamos mal, solo falta que otra vez dejen un regalo con cuerpos frente a Palacio de Gobierno”, finalizó.