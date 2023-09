Mi Jardín de Flores

Zacatecas, con más Asesinatos per Cápita

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vimos que frente a una tienda comer­cial muy grande, rumbo a Sauceda, de la manera más simple llegan y asesinan a una persona, además, como siempre la declaración es que el asesino se fue con rumbo desconocido y no hay detenidos’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 4 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Obispo Noriega, el Hombre Mejor Informado de Zacatecas

-NO SÉ si el señor obispo don Sigifredo Noriega Barceló se basó en cifras oficiales o en lo que le informa los sacerdotes de su Diócesis, o en las dos fuentes, pero su declaración ante medios de comunicación, entre ellos nuestro Diario Página 24 Zacatecas, denota preocupación: ‘En Za­catecas hay más gente desaparecida que asesinada’, ¿qué opinan?-.

-PUES AQUÍ don Roberto es el experto en el tema-.

-COINCIDO con el obispón -contesta don Roberto-: aunque no es mucha la diferencia entre asesinatos y desapa­riciones forzadas, pero vemos que en muchas ocasiones son más las Cédulas de Búsqueda, que los asesinatos, aunque al día siguiente éstos vuelven a disparar­se; pero lo cierto es que este gobierno no puede con el paquete: aunque lo nieguen, seguimos siendo uno de los estados más inseguros del país y los números no mienten.

“MIREN: en estos momentos subie­ron a internet el informe del Gobierno de México con respecto a homicidios y, ayer domingo 3 de septiembre, se cometieron cinco, lo que nos pone en tercer lugar, sólo por debajo del Estado de México con 14, y de Guanajuato con nueve, y empatados con Morelos y Nuevo León, aunque per capita ocupamos el primer lugar-.

-PERDÓN, ¿no será Morelos el del primer lugar?-.

-NO, PORQUE por increíble que parez­ca, aunque Morelos es mucho mas chico en territorio, la tierra de Emiliano Zapata está más poblada: araña los dos millones de habitantes, según datos del INEGI-.

-¡VÁLGAME DIOS!, y uno intentando defender lo indefendible, y es que mucha gente deja nuestra tierra por inseguridad, por lo que todo indica que somos el estado menos poblado del país en comparación con nuestro territorio: Aguascalientes, por ejemplo, es 15 veces más chico que Zaca­tecas, pero casi tiene la misma cantidad de habitantes que nuestro estado-.

-Y AL PASO que vamos seguiremos siendo menos: hay mucha migración al ex­tranjero y a otros estados del país, todos los días asesinan y desaparecen gente eso mal­ditos narcos, a los que el David alaba tanto al grado de reconocer su ‘inteligencia’-.

-MALO, porque David mismo está reconociendo que tiene una policía muy ‘pendeja’, porque ni por equivocación de­tienen a los narcosicarios infraganti, más bien les dan chance de huir, por algo $erá ¿no creen?-.

-ES LO QUE se dice no sólo en Chalchi­huites, sino en todo Zacatecas y en el país: el pueblo ya no se chupa el dedo y cada vez está más y mejor informado gracias a nuestro Diario Página 24 Zacatecas y al Internet; quien no claudica en señalar con índice de fuego el problema de la violencia e inseguridad, es el líder social don Adán González Acosta, quien hoy lunes aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas hablando al respecto:

‘EN EL TEMA de seguridad -subraya-poco se ha avanzado en el estado y aunque se den cifras alentadoras por parte de las autoridades,los hechos violentos muestran la realidad que prevalece en Zacatecas:

‘VIMOS QUE frente a una tienda comercial muy grande, rumbo a Sauceda, cómo de la manera más simple llegan y asesinan a una persona, además, como siempre la declaración es que el asesino se fue con rumbo desconocido y que no hay detenidos.

‘NO ES posible -continuó Adán Gon­zalez- que en un lugar comercial tan im­portante no existan cámaras, no se actúe rápido y eso habla de la gran deficiencia que tenemos. Si en un lugar de esa natura­leza no se hace nada imagina en una orilla, en una comunidad o un municipio distante, no se puede avalar algo que está mal, no se puede apoyar algo donde no se ve que quieran cambiar las cosas, no cambian la estrategia ni proponen nada diferente y efectivo’.

“CON RESPECTO a la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), el luchador so­cial auguró ‘una Feria sola por el clima de inseguridad, ya que nadie va a querer ir a la FENAZA:

‘CREO QUE habrá eventos con chispa­zos donde la gente le guste y se arriesgue, pero ojalá y le vaya bien a los comerciantes. Lo seguro es que mientras continúe el clima de inseguridad será un fracaso la Feria y la economía de los comerciantes. Esto ya no sólo se trata de percepción, es una realidad, el estado tiene problemas muy serios de violencia e inseguridad.

‘TODOS LOS hechos que han acon­tecido dejan una imagen muy distinta de Zacatecas, el que se quiera defender algo indefendible es lamentable, eso lo vemos con hechos violentos en pleno centro de la capital, en lugares comerciales y eso dice que vamos mal, solo falta que otra vez de­jen un regalo con cuerpos frente a Palacio de Gobierno’.

-OJALÁ NO vuelva a suceder -dice doña Petra-, porque otra vez Zacatecas sería noticia internacional y el pagano el ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral, quien seguramente creyó que Zacatecas sería una perita en dulce, pero ahora yo creo que no piensa igual, porque ya debe saber que la plaza está vendida y que está durmiendo con el enemigo tanto en la secretaría como en la Fiscalía: yo, la verdad, no creo que el ‘yéneral’ Arturo Medina aguante los cuatro años que le quedan al David-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.