El PRIANRD Celebra el Nombramiento de Xóchitl Gálvez Como Coordinadora del Frente

Nos Registramos Casi Tres Millones de Mexicanos: Héctor Ramírez

Por Rubén Palomo Macías

Aunque no está afiliada al PAN, PRI, PRD es de filiación trotskista, proabortista y defensora de lesbianas, homosexuales y mujeres trans, integrantes del Frente Amplio por México del estado dieron a conocer que ya se hizo entrega de la constancia como coordinadora del Frente a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y se llegó a la conclusión del proceso de elección del frente. Se mencionó que, en palabras de Xóchitl Gálvez, no se continuará dividiendo al país ya que México necesita de todas y todos en unidad, sin embargo no deja de denostar a Morena y al propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Héctor Ramírez Ríos, representante del frente amplio en el estado, aseveró que se celebró la decisión que declara a Xóchitl Gálvez como coordinadora del Frente, luego de un intenso proceso de movilización social que despertó la conciencia colectiva de los mexicanos y abrió la esperanza para tomar una nueva ruta para México.

“En este trascendente movimiento casi tres millones de mexicanos (sic) nos re­gistramos para participar en el proceso de consulta de nuestra representante. Como ciudadanos exigimos que fuera un proceso abierto a la ciudadanía con el objetivo de encontrar a un aspirante fuerte, com­petitivo y con unidad para representar al Frente Amplio por México. Se acordó un proceso inédito luego de la participación de 33 aspirantes donde lograron las reglas establecidas solamente cuatro personas, posteriormente solamente quedaron dos finalistas y en las encuestas Xóchitl fue reconocida como triunfadora”, relató a Página 24 Zacatecas.

Por su parte María de Jesús Ortiz Robles, integrante del Partido Acción Nacional (PAN) del estado, mencionó que el proceso concluyó con éxito y con una muy amplia participación, además reconoció al comité organizador por el buen desarrollo y conclusión del proceso del Frente Amplio por México.

“Reconocemos el entusiasmo, la partici­pación y generosidad de todos los aspiran­tes. Agradecemos la participación de más de 20 mil zacatecanos que se inscribieron y fueron validados en la plataforma del frente. Además reconocemos el esfuerzo de los ciudadanos por abanderar esta lucha, en un país dominado por la violen­cia, la inseguridad, la fallida política de abrazos a los delincuentes por el gobierno, Xóchitl Gálvez encarna la esperanza de un cambio de rumbo para terminar con el desprecio a la salud, educación y la inse­guridad de los mexicanos. Apostamos más que nunca a la ciudadanía encabezada por Xóchitl Gálvez para acabar con la mentira como política de gobierno”, remató.