Podríamos Paralizar los Servicios de Salud: Norma Castorena

“Solicitamos Trato Digno y Respetuoso; Faltan Insumos y Equipos”

Por Rubén Palomo Macías

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general del Sindicato de Nacional de Tra­bajadores de la Secretaría (SNTSA) Sec­ción 39, declaró a Página 24 Zacatecas que podrían continuar las manifestaciones del personal de salud si no se llega a un acuerdo en una próxima, y supuestoa, mesa de diálogo con autoridades del go­bierno del estado.

“Al día de hoy llevamos, prácticamente, 89 días de estar laborando bajo protesta. Nosotros no solicitamos algo económico, solicitamos un trato digno y respetuoso para los trabajadores, el abasto adecuado de insumos y equipos, seguimos insis­tiendo en el mantenimiento correctivo y preventivo de los aparatos que le permitan a los trabajadores de la Secretaría de Salud desempeñarse de manera mejor”, señaló.

Norma Castorena aseveró que el movi­miento de los trabajadores se ha desesti­mado y se ha tratado de menospreciar y los médicos y enfermeras se encuentran desesperados y si la situación no se re­suelve con voluntad política se tendrá que hacer uso de otro tipo de presión.

“Esto es culpa de quien dirige el destino de los servicios de Salud, en este caso del secretario Uswaldo Pinedo Barrios, quien no ha tenido la altura de miras de atender a sus trabajadores y resolverles una sentida problemática. El secretario siempre sale a declarar que todo está bien y luego salen los millones que se gastan, no ponemos en tela de duda que las inversiones se realicen pero no nos explicamos porque las bode­gas están llenas y en las unidades médicas tenemos muchos faltantes, diariamente se reciben quejas por la falta de equipos e insumos”, añadió.

La secretaria finalizó diciendo que se esperarán un par de días para ver si se realiza el llamado a dialogar si no se realizarán paros escalonados iniciando en jurisdicciones, centros de salud y algunos hospitales. Además se está organizando una marcha, para el día 8 de septiembre, donde el personal pueda manifestar su in­quietud y de no haber respuesta se llegaría a un paro total de los Servicios de Salud en Zacatecas.