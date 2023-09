Verónica: David Monreal es el Peor Gobernador que ha Tenido Zacatecas

“Y el Peor de Todo México”, Asegura

Por Rubén Palomo Macías

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Alamillo Ortiz, aseveró a Página 24 Zacatecas que el gobernador del esta­do, David Monreal Ávila, no ha tenido la civilidad política de reunirse con los alcaldes de oposición para tratar temas importantes como el agua potable, alumbrado público y pavimentación de calles. Además, comentó que el gober­nador tiene que atender y socializar los temas que tratará en su segundo informe de gobierno.

“Tiene que tener comunicación con el Congreso y los secretarios de su propio Gabinete, si desde ahí él no atiende pues no vamos a poder hacer nada ni le vamos a poder ayudar. Desde los ayuntamientos y el propio partido político le hemos hecho la solicitud de audiencia para que reciba a los alcal­des y a las dirigencias de los partidos políticos pero hasta el día de hoy no está. Es un gobernador ausente, es un gobernador al que no le interesa la seguridad del estado ni la salud. Mi solidaridad para los trabajadores de los servicios de Salud y para la burocracia que ha sido golpeada”, señaló.

Alamillo Ortiz señaló que el gober­nador se encuentra denostando a los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia (FGJE), un ente de procuración de justicia que se encuentra clamando un trato digno. Agregó que esto obliga a la ciudadanía a organizarse para salir adelante en los temas en crisis y en lo que venga.

“El gobernador tiene una calificación que va de más a menos en cada una de las proyecciones de las encuestadoras, todo mundo lo reprueba y se percibe esto. Realmente lo vemos todos los días, no es algo que una encuestadora pueda decir, claro que está reprobado y es el peor gobernador que tiene Zacatecas y es el peor gobernador en todo México en este momento, si no recomponemos esa percepción y el trabajo en conjunto no saldremos adelante”, finalizó.