Mi Jardín de Flores

David, el Peor Gobernador del País

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gobernador tiene una calificación que va de más a menos en cada una de las proyecciones de las encuestadoras, todo mundo lo reprueba y se percibe esto. Realmente lo vemos todos los días, no es algo que una encuestadora pueda decir, claro que está reprobado y es el peor gobernador que tiene Zacatecas y es el peor gobernador en todo México en este momento, si no recomponemos esa percepción y el trabajo en conjunto no saldremos adelante’: Verónica Alamillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 5 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡DIOS DE MI Vida! A tres días de que don David Monreal Ávila informe al pue­blo lo que ha hecho en su segundo año de gobierno, la encuestadora CE Researc, lo califica como el gobernador más corrupto del país, según la encuesta que hizo entre los propios zacatecanos: 85 de cada 100 lo evidenciaron: el peor gobernador del país.

-ASÍ SE ha mantenido en los dos años de su ‘desgobierno’, es un desprestigio muy grande para Zacatecas que el David haya resultado igual o peor que el ‘RaTello’: ya son siete años consecutivos de malos gobiernos y todavía faltan cuatro años para que el David se vaya a Chi…huahua a un baile-.

-SINCERAMENTE no creo que el pueblo los soporte: cuando se lleve a cabo la revocación de mandato, Zacatecas le va a decir: ‘Hasta aquí llegaste’: la gente está muy molesta con don David: han sido dos años de desempleo, de violencia, de inseguridad, de complicidad, de amiguismo extremo, de corrupción y de impunidad.

“A LA gente no se le olvida que uno de sus hijos encabezó la golpiza con pies y manos en contra del joven estudiante de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, que a la postre le quitó la vida; sin embargo la carpeta de investigación esta empolvada: el próximo octubre se cumple un año en que la noticia cimbró no sólo a la sociedad zacatecana, sino a todo el país: esa marcha y plantón en Plaza de Armas, acusando de asesino a un hijo del gobernador don Da­vid, cimbró los cimientos de la sociedad a nivel local, nacional e internacional.

“LA CRÓNICA de la marcha la ma­nejaron la mayoría de los medios locales de información y la replicaron todos los medios de circulación nacional y de otros estados del país e, incluso, a nivel mundial.

-DE LOS amigotes del David ni hablar, también son intocables: el expresidente municipal de Guadalupe, el Julio César Chávez Padilla y su esposa la María de Jesús Solís Gamboa alias ‘Susi’, a pesar de que tienen vigente una orden de aprehen­sión por el asesinato del conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, ultimado de un balazo dentro de su céntrico departamento, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero anteriores.

“IGUAL sucede con el excoordinador de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), el Benjamín Medrano Quezada, amigazazo del David Monreal, quien también cuenta con una orden de aprehensión vigente, por el robo de 60 millones 100 mil pesos, inter­puesta por la Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública, pero tampoco ha sido detenido.

“OTRO amigazazo del David, es el Jeu Ramón Márquez Cerezo, diputado federal con licencia y extitular de Protección Civil Estatal, acusado de extorsionar grandes sumas de dinero a empresarios y comer­ciantes de la capital de Zacatecas.

Y QUÉ decir del súper ladrón exgober­nador el Alejandro Tello Cristerna, quien robó al erario dos mil 900 millones de pesos en su último año de gobierno, según denunció públicamente el propio David, y que abandonó el estado de Zacatecas desde el 11 de septiembre de 2021, para refugiarse en el extranjero, pero que no ha sido llamado ni siquiera a declarar.

DEL NARCO, no hablar: los sicarios al servicio del crimen organizado, nunca han sido detenidos infraganti, lo que ha pro­vocado grandes sospechas de una posible complicidad de autoridades con el narco, incluso se han colgado mantas con la foto del David, ‘por su complicidad con uno de los carteles del narco’, según la denuncia pública.

“ASÍ ESTÁN la cosas en el estado, por todo esto es que el David está calificado, por los propios zacatecanos, como el peor gobernador del país”.

Que Fotos tan Oportunas las del Compañero Genaro Natera

-PUES entre el domingo y ayer lunes se cometieron seis asesinatos al menos, aunque las autoridades locales nomás informaron de tres, todos en el municipio de Guadalupe:

“ARROJARON en tres bolsas negras de plástico el cadáver descuartizado de un hombre en un camino de terracería que esta a espaldas del fraccionamiento Mina Azul.

“OTRO cadáver descuartizado fue arro­jado a espaldas del fraccionamiento Las Orquídeas de la comunidad La Zacatecana; aquí quiero hacer mención del magnífico trabajo fotográfico del compañero Genero Natera, de la agencia fotográfica cuartoscu­ro, quien con sus imágenes demuestra que Zacatecas es un enorme narcocementerio.

“EL TERCER cadáver fue el que enco­bijado tiraron a un costado de la carretera federal 45, a dos kilometros del entronque que conduce al municipio de Trancoso.

“ESTOS fueron tres de los seis asesi­natos cometidos el domingo y ayer lunes, los otros tres los omitieron sin embargo en el informe diario del Gobierno de Mexico, que es muy confiable, reporta seis asesina­tos, ¿por qué ocultaron los tres restantes?

-POR DONDE quiera se ve que el go­bierno de don David anda mal, ya lo dijo hoy martes la señorita licenciada Verónica Alamillo Ortiz, presidenta estatal del PAN:

‘DAVID MONREAL Ávila es un go­bernador ausente, es un gobernador al que no le interesa la seguridad del estado ni la salud del pueblo: el gobernador tiene una calificación que va de más a menos en cada una de las proyecciones de las encuestadoras, todo mundo lo reprueba y se percibe esto. Realmente lo vemos todos los días, no es algo que una encuestadora pueda decir, claro que está reprobado y es el peor gobernador que tiene Zacatecas y es el peor gobernador en todo México en este momento, si no recomponemos esa percepción y el trabajo en conjunto no saldremos adelante’.

El David, Patrón de Comportamiento

-DICE EL dicho que caras vemos, co­razones no sabemos, esto viene a colación por las serias acusaciones que le hacen un grupo de trabajadores del Patronato de la FENAZA a la Yaseth Hernández Huerta, coordinadora de la Feria a quien denun­cian penalmente por agresiones físicas y abuso de autoridad y otra cosas; yo, en lo particular, lo dudo porque se ve que es una muchachita seria, aunque me da algo de escozor porque el David, con su compor­tamiento ojete, la pudo haber contaminado, pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque también la Norma Castorena Berrelleza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sec­ción 39, advierte que podrían paralizar los servicios de salud, por el trato indigno e irrespetuoso que les da a los trabajadores, el Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud Estatal, además de la carencia de equipos e insumos.

“AQUÍ también el Uswaldo puede estar influenciado por el David, pues se nota que lo que hace la mano, hace la tras: este es un gobierno de ojetes”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.