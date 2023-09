“Denuncia Penal Contra Titular de FENAZA por Abuso de Autoridad”

Yaseth me Despidió Injustificadamente y me Echó a la Policía: Dávila

Por Nallely de León Montellano

Juan Ángel Dávila López, presidente de la Asociación Civil “Expresarte”, dio a co­nocer que el pasado 4 de septiembre acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para denunciar a Yaseth Hernández Huerta, coordinadora de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), así como a ele­mentos de la policía municipal capitalina, por el delito de abuso de autoridad y lesiones en perjuicio del declarante.

Lo anterior luego de haber protagonizado un altercado con la funcionaria, tras recibir un “regaño” que considera injustificado y derivado del cual fue despedido de su trabajo, bajo la amenaza de no volver a las instalaciones de la FENAZA, por lo que, a través de Página 24 Zacatecas exigió la destitución inmediata de Yaseth Hernández.

Explicó que luego del problema mencio­nado, 14 personas más fueron despedidas sin justificación, por ser personas allegadas a Juan Angel Dávila, quienes se han mani­festado en diferentes eventos de la FENAZA para ser escuchados y atendidos por las autoridades competentes.

En este contexto, el extrabajador afectado relató que “Los policías me esposaron, me lastimaron el hombro y la clavícula; me apretaron tanto las esposas que me hincha­ron la vena”, por lo que hizo un llamado al gobernador David Monreal Ávila a atender personalmente dicho asunto, privilegiando principalmente los derechos humanos y laborales de las 15 personas despedidas arbitrariamente.

“¿Cómo va a permitir que sus mismos agremiados, sus mismos subordinados le hagan eso al gobierno? hasta es un favor que le va a hacer el quitarla de ahí, porque hay video de Jaseth Hernández ordenando que me levanten”, denunció.

Cabe recordar que el trabajador afectado formaba parte de un proyecto de trabajo para limpieza y mantenimiento de los 30 baños de la FENAZA, conformado por 30 trabajadores quienes fueron contratados por un salario de 250 pesos diarios, y por 12 horas de trabajo, pese a que el salario, dijo, tendría que ser de 800 pesos diarios aproximadamente.

Señaló que, tomando en cuenta el nú­mero de baños que se deben atender, se requieren mínimo 140 personas para ofrecer un servicio óptimo, por lo que considera que, tras el despido de 15 empleados, los 15 trabajadores restantes están siendo sobreexplotados.

Finalmente, aclaró que no es de su interés ser reinstalado en su puesto de trabajo, sin embargo, advirtió que de no recibir noticias acerca de la destitución de Jaseth, tomará otras vías de manifestación como impedir el cobro en los baños de la FENAZA, así como el mantenimiento de los mismos, además de protestar en el informe de gobierno de David Monreal, que se llevará a cabo el próximo viernes 8 de septiembre.