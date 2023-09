Mi Jardín de Flores

El David se Cree el Rey de Inglaterra

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 6 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¿RECUERDAN USTEDES a algún gobernador de Zacatecas que haya arribado desgastado a su segundo informe, como lo hará don David Monreal Ávila pasado mañana viernes 8?

-NO, MADRE Teresa, la verdad no; ni siquiera el ‘RaTello’-.

-ES EL más próximo a David -dice don Roberto-: Alex fue ojete desde su inicio pero poco a poco, en cambio David lo hizo llegando llegando; pero finalmente los dos resultaron ojetes, ningún otro gobernador han sido como estos dos últimos y vaya que Arturo Romo Gutiérrez se pintaba solo, y si no que lo diga ‘el tal Yo’, a quien quiso gol­pear por una caricatura que le hizo, jajaja… el gobernador se quemó gacho y los bonos de ‘El Yo’ se fueron para arriba-.

-ESO LES sucede a los gobernantes autoritarios, por otra parte, prácticamente don David ya consumió 33.33% de su ad­ministración y nada bueno ha hecho: utiliza el poder para avasallar a quien le viene en gana, como lo hizo con los trabajadores de la Fiscalía que tuvieron que ceder a sus peticiones ante la amenaza arbitraria de meterlos a la cárcel si continuaban con sus exigencias de aumento de sueldo, pues les fabricaron un rosario de falsos delitos, ¡qué asco de gobierno padecemos!-.

-SÍ, ES un asco: cuando todo Zacatecas esperaba que el David cumpliría con sus promesas de campaña, el fresnillense se alocó y resultó igual o peor de tirano que el ‘RaTello’, quien por cierto sigue escondido; unos dicen que radica con todo y prole en Los Angeles, California, Estados Unidos, otro aseguran que está en Querétaro; lo cierto es que el próximo 11 de septiembre cumple 2 años de fugitivo-.

Atacaron a Policías, Hirieron a Tres y Huyeron

“CADA VEZ la lucha contra el narco evidencia al gobierno de David: ayer dos tres narcos con una flamante camioneta, con mejores armas y experiencia, atacaron a policías estatales en Villanueva.

“OBVIO, los policías contestaron la agresión y fueron tras ellos echando bala hasta La Quemada, sin embargo tres policías resultaron heridos en la refriega, por lo que con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano organizaron una cacería y ¿qué creen?

“PUES que los narcos se les pelaron entre caminos de terracería y brechas… ¡se vol­vieron humo!, y policías guardias nacionales y soldado del Ejército Mexicano volvieron a quedar en ridículo.

“AUNQUE hay quien dice que recibieron órdenes de ‘mero arriba’ de no perseguirlos: por algo $erá, porque no es lógico que dos tres narcos hayan burlado a un grupo de policías, guardias nacionales y del Ejército Mexicano, es inverosímil, pero es otro sos­pechoso caso que evidencia que la plaza está vendida al narco, porque ¿cómo es posible de que se les hayan pelado esos dos tres narcos, a decenas de policías, guardias na­cionales y soldados del Ejército Mexicano? ¡A otro perro con ese hueso!

“POR OTRA parte, aseguran que ayer martes hubo saldo blanco, es decir, no se cometió ningún asesinato, pero las desa­pariciones siguen a la orden del día y hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

“MELISA LOZANO MEDINA de 28 años, desapareció en Juan Aldama, Zacate­cas el 30 de agosto.

“AMINE DESIRETH VALERIO RA­MOS de 23 años, desaparecida en Guada­lupe, Zacatecas, el 20 de agosto del presente año.

“ADRIÁN HERNÁNDEZ CASTRUITA de 36 años, desaparecido el 16 de julio de 2023, en Saín Alto, Zacatecas, y

“ANTONIO MENDOZA PULIDO de 67 años desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 5 de septiembre de este año.

“CUATRO desapariciones forzadas de dos mujeres y dos hombres, ¿regresarán a casa?”.

-DIOS quiera que sí-.

-PUES DIOSITO sí quiere, pero el David no, por eso el Carlos Peña Badillo, presiden­te estatal del PRI, reconoce que ‘ya son dos años de pésimo gobierno” del David:

‘LA CALIFICACIÓN de David Mon­real en el lugar 32 del peor gobierno del país lo dice todo: Zacatecas está pésimamente gobernado por David y eso no lo dice un presidente del PRI, lo dice la ciudadanía, lo dicen los alcaldes, las alcaldesas, lo dicen en la legislatura del estado, lo dicen en muchos sectores y segmentos de la población.

‘HOY ZACATECAS no está bien -agrega el Carlos Peña-: y creo que más que ponerle una calificación al gobernador hay que invitar a la reflexión y a la valoración de todo lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho mal.

‘CREO QUE después de dos años per­didos es momento de ver al frente y no a la justificación de ver al pasado. Le tienen que apurar porque más allá de la herencia maldita están más cerca del testamento de ellos, es momento de que preparen, traba­jen y vean qué Zacatecas quieren entregar. El que recibieron ya les tocó, se estaba consciente del Zacatecas que se recibía con problemas, adversidades y la ocupación y preocupación debe ser cual Zacatecas dejar puesto que ya van prácticamente a la mitad del gobierno’.

“POR cierto, el Carlos lamentó la falta de atención del David para, principalmente, la clase política, pues aseguró que él no ha sido requerido para la celebración del segundo informe de David: ‘Yo -dijo- le deseo el mayor de los éxitos ya que urge que a Zacatecas le vaya bien. Sin embargo, se valoraría si recibiera la invitación de última hora ya que eso es como pedir que no asista’.

-¡VÁLGAME DIOS!, que descortesía tan extrema, don Carlos Peña es un importante ente político, el presidente estatal del PRI, eso no está bien-.

-EL MAMÓN del David debería de aprender algo de diplomacia como la que ejerce mi ‘cabecita de algodón’, quien en la inauguración del TREN MAYA, invitó a opositores a su gobierno, y hasta se tomó una foto con el emecista Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y el panista Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.

“ESA ES política de altura, diplomacia con las que el David está peleado, pues su cerebro de musaraña no le da para más”.

-NO SE le da la diplomacia, el ‘señor’ cree que todo mundo le debe de rendir pleitesía, como su fuera el Rey de Inglaterra o de Arabia Saudita que son vitalicios y no un simple gobernador de, cuando mucho, seis años si la Revocación de Mandato no dice otra cosa.

“DON David debería de escuchar a don Arturo Ortiz Méndez, un político con mu­chas tablas , quien hoy le envía, vía nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, el siguiente recadito:

‘ES NECESARIO QUE EL GOBIER­NO TENGA OFICIO POLÍTICO, DE LO CONTRARIO NO HABRÁ BUENOS RESULTADOS’.

-NAAA… el David está acostumbrado a tratar a la gente como a los peones de su rancho; me platican que con ellos es ‘Ojo de Pancha’, los trata como en los tiempos de Porfirio Díaz, es una gente muy cerrada que llegó a la Casa de los Perros gracias a mi ‘cabecita de algodón’, de quien se dice está arrepentido de haberlo hecho goberna­dor, por eso ya no viene a Zacatecas, están marcados con el mismo fierro-.

-ESO TAMBIÉN yo lo he escuchado, Da­vid, al igual que Ricardo, cayó de la gracia del Presidente López Obrador-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.