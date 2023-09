No sé qué Vaya a Informar David Monreal, si es el Peor de los Gobernadores: R. Carrillo

“Inversiones Sólo en Carreteras Cerca de sus Ranchos”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRD, Raymundo Carrillo Ramírez, dijo a Página 24 Za­catecas que la calificación al gobierno de David Monreal Ávila está clara y se muestra en la aceptación que tiene por la población del estado, es el peor de los 32 gobiernos de México, así lo califica la propia gente.

“No entiendo qué va a informar, yo creo que va a ser una papelería llena de millones y millones de pesos, seguramente va a decir que ha gastado en carreteras aunque no sé en cuales carreteras, parece ser que solamente se ha invertido alrededor de sus ranchos cerca de Puebla del Palmar. No quiero ser tan fuerte en las declaraciones porque sin duda la investidura de gobernador me me­rece, y nos merece, todo el respeto pero en el caso de David Monreal ha dejado mucho que desear, no entiendo qué es lo que él quiere informar y sin duda el gobernador como tal tiene muchas cosas que decir para dejarlas sujetas como el informe de todo lo que hace”, apuntó.

El presidente estatal del PRD aseveró que lo que el gobernador puede informar es cuántas despensas, cuantos beneficios de becas, cuantas pensiones y cosas aledañas de Bienestar Federal es lo que ha venido en­tregando y es lo que ha venido dando como su trabajo de gestión frente a la ciudadanía: saluda con sombrero ajeno.

“Que por cierto es una gestión que ha de­jado mucho que desear porque si nos vamos a hacer cuenta de todos los fondos que no se están gastando del presupuesto federal que recibe Zacatecas los subejercicios son alarmantes y hablan de la falta de eficiencia y eficacia que es lo único que ha mostrado el gobernador durante estos dos años”, añadió.

David Monreal presumió que quería ser el mejor gobernador de Zacatecas y Raymundo Carrillo aseguró que se ha convertido en el mejor de los peores gobernadores del estado ya que es el peor calificado y en eso no se está equivocando.

“Es el mejor más descalificado por parte de su población, no son encuestas sacadas por la percepción, cómo la famosa percep­ción que ellos plantean por la inseguridad o la percepción que se tiene de la buena educación o la percepción que se tiene de los caminos y carreteras, no es perceptivo, es una circunstancia que en Zacatecas esta­mos viviendo, ya no tiene la posibilidad de decir que son las herencias malditas sino los malos resultados de él”, finalizó.