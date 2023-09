El PRI en Zacatecas Está Entregado a David Monreal

Está Protegiendo la Ineptitud del Gobernador: Laviada

Por Rubén Palomo Macías

Diputados de la bancada del PAN, PRD y Nueva Alianza encabezados por el diputado Enrique Laviada Cirerol, informaron que se ha roto el bloque plural que hacía mayoría en el Congreso del Estado ya que el PRI decidió llegar a acuerdos con Morena de manera unilateral, sin tomar en cuenta a las demás bancadas del bloque plural y del Frente amplio por México, esto con el fi n de apropiarse de los órganos de gobierno del estado.

“Lo lamentamos porque el Frente Amplio por México no sólo es un compromiso electoral, es un compromiso político con los ciudadanos a quienes estamos obligados a honrar. Ahora nos damos cuenta de que esta maniobra que han hecho algunos diputados del PRI y la bancada de Morena ha sido para proteger la ineptitud del gobernador del estado. Fuimos avisados por la noche de que el gobernador no acudiría a la legislatura y cumplir con su responsabilidad. Así nos lo hizo saber la presidenta de la mesa directiva, que no se acudiría a cumplir con su deber constitucional”, señaló.

Laviada Cirerol aseveró que el gobernador David Monreal prefi rió enviar a un personero, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, con la intención de que sea él quien entregue el informe y esté presente en la sesión del Congreso.

“Eso no lo vamos a permitir, eso no puede ser, el único que representa al Poder Ejecutivo, por precepto constitucional, es el gobernador del estado y si él tiene la cobardía de no presentarse no vamos a permitir que ningún sustituto venga a faltarle al respeto, nuevamente, al Congreso de Zacatecas”, añadió.

Enrique Laviada señaló que es una evasión más de la responsabilidad del titular del ejecutivo y parece que David Monreal organizó una fi esta privada en el Palacio de Convenciones con sus aplaudidores.

“Lo que está esperando la ciudadanía es que el gobernador se haga responsable de lo que está pasando, él está organizando una fi esta cuando Zacatecas está viviendo un baño de sangre, sobre todo en estos últimos días. Es una falta de respeto al pueblo de Zacatecas, no vamos a permitir que evada el diálogo y obviamente no vamos a acudir a su farsa ni vamos a permitir que el recinto se convierta en otro escenario de farsa del ejecutivo”, sentenció.

Finalmente se señaló que la ruptura del bloque por parte del PRI puede que se diera por la intervención de una mano negra y que alguien desde el gobierno esté tratando de dividir a la oposición. Además no se sabe que vayan a hacer los dirigentes del PRI a nivel estatal ya que desde el nivel nacional se está llamando a la unidad, sin embargo en Zacatecas se están entregando al poder haciendo un PRIMOR zacatecano.

“David Monreal está literalmente en el sótano, está rodeado por la burbuja del Bienestar, está atrapado por esa burbuja y quien toma las decisiones en el estado es Verónica Díaz, aunque se enoje porque la mencionamos porque ya ni quiere que se le mencione, a ese grado llega su soberbia. Nosotros somos diputados y nuestra obligación es hablar con la verdad, pareciera que es ella quien mal gobierna el estado de Zacatecas”, remató.