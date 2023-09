En Fresnillo, Saúl Monreal Está Fuera de la Realidad, se Minimizan las Manifestaciones: Faustino Adame

“La Feria se Convirtió en una Kermés Cacahuetera”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, declaró a Página 24 Zacatecas que la feria del municipio de Fresnillo tiene relevancia nacional, sin embargo, en últimas décadas se ha convertido en una kermés cacahuatera ya que por el miedo a la inseguridad la gente no suele acudir en grandes cantidades ni de manera regular a los festejos.

“Además la situación económica en el municipio de Fresnillo limita que la gente acuda a divertirse, las personas no tienen para ir a disfrutar y comprar lo que se expone o se vende, no creo que la Feria tenga gran relevancia y no fue un éxito, cómo lo mencionó el alcalde del municipio”, mencionó.

Además el alcalde del Mineral, Saúl Monreal Ávila, fue abordado por un familiar de una persona desaparecida donde le solicitó que se dejara de jactar por la realización de la feria y se pusiera a actuar en materia de seguridad, a lo que el alcalde respondió que no era su culpa el oficio de las personas desaparecidas. Al respecto Faustino Adame aseguró que dichas declaraciones están fuera de contexto y están acostumbrados a dar opiniones que no corresponden.

“Eso lo hemos visto a diario en los últimos años en que los Monreal han estado al frente del municipio, minimizan la realidad, la violencia y la percepción de inseguridad que existe. La realidad ahí está, la ciudadanía está desesperada, no se está inventando. Creo que más bien se están manejando de esa manera por lo que viene políticamente, les preocupa más la candidatura que se aproxima para el próximo periodo electoral”, comentó.

Finalmente el coordinador realizó un llamado a las autoridades en general para que se escuche al pueblo, que no se minimice su sentir, que se atiendan sus necesidades y que realmente trabajen para el pueblo, ya que para eso fueron electos.