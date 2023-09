Las Vacunas “Vencidas” no Sirven Para la Nueva Cepa de COVID: Norma Castorena

“Por eso en España las Desecharon”

Por Rubén Palomo Macías

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 39, comentó a Página 24 Zacatecas que tiene una perspectiva muy negativa acerca de la aplicación de vacunas COVID-19 vencidas y ahora se ha mencionado que hay estudios que dicen que el biológico puede ser utilizado, sin embargo, se reprocha fuertemente que no haya existido la atención ni la calidad moral para informar al personal de enfermería las condiciones de la vacuna.

“Simplemente lo pusieron así, se habla de un consentimiento informado a los papás y creo que la ciudadanía y los propios trabajadores de la salud tienen el derecho de saber. Siempre se nos ha dicho que un biológico caducado no se debe de poner, eso lo dicen epidemiológicos prestigiados y no descartamos que el biológico pueda ser de utilidad pero para la cepa original del COVID-19 no para la mutación que tiene el virus”, apuntó.

La secretaria aseguró que el biológico no es de utilidad para los infantes ya que el virus ha sufrido mutaciones y hay que cuestionarse por qué países como España desecha la vacuna caducada y aquí en México no, además de que si existe una campaña de vacunación extraordinaria por qué solamente se aplica en Zacatecas.

Norma Castorena añadió que existe personal de enfermería que se ha negado a aplicar la vacuna y tienen todo el derecho de hacerlo.

“Nuestras condiciones de trabajo dicen que no estamos obligados a acatar ninguna indicación que pueda derivar en algún problema o delito que afecte a los trabajadores. Tengo varios trabajadores que han rechazado la aplicación de la vacuna por ética y más que nada porque la autoridad debió de haber capacitado y hablado con el personal mostrando los estudios del biológico cumpliendo con los lineamientos y requisitos”, comentó.

Finalmente la secretaria señaló que existen represalias contra los trabajadores que se han negado a aplicar la vacuna, se ha amenazado a dichos trabajadores mencionando que serán retirados del servicio y del programa, sin embargo se ha girado un oficio deslindando de responsabilidad a los trabajadores y se tienen reportes de que padres de familia han maltratado a los trabajadores de la salud.

“Se les culpa de lo que puede pasar y uno como personal de salud se inquieta de que se esté aplicando algo que no sea para esta cepa de COVID-19. Aproximadamente 10 trabajadores son los que han sufrido amenazas y los demás han manejado su postura y otros más si han estado acatando”, remató.