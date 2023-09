Mi Jardín de Flores

También el Narco Rindió su Informe

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La feria del municipio de Fresnillo tiene relevancia nacional, sin embargo, en últimos años se ha convertido en una kermés cacahuatera ya que por el miedo a la inseguridad la gente no suele acudir en grandes cantidades ni de manera regular a los festejos’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 9 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

También el Narco Rindió su Informe

“PARA ESTAR acorde con el segundo informe de David Monreal Avila -abre don Roberto los comentarios-, el narco informa en tiempo real que ayer en el municipio conurbado de Guadalupe, secuestró a un hombre, lo torturó, lo mató a balazos, lo partió en pedazos, los restos los metió en bolsas de plástico negras y los fue a tirar como si fueran basura en un camino de terracería que va de la colonia Frailes a la colonia Mezquitillos”.

-¡VIRGEN Santa, cuanta crueldad!-.

-SE PASAN de la raya esos “inteligentes” asesinos, jijos del David Monreal-.

-EN FRESNILLO, secuestraron, privaron de su libertad, levantaron o desaparecieron forzadamente -como quieran ustedes llamarlo-, a cuatro personas: por la madrugada, narcotrafi cantes armados hasta los dientes irrumpieron en una casa ubicada en la calle Industria Pesquera, colonia Industrial y secuestraron a un individuo de 40 años, al cual arrojaron dentro de una camioneta y desaparecieron en la oscuridad.

LA SEGUNDA víctima fue otro hombre que pedaleaba una bicicleta en la calle Azucenas, colonia González Ortega: narcotrafi cantes armados los bajaron violentamente de su ‘rila’ y como fardo lo arrojaron dentro de un vehículo y se lo llevaron sin que nadie lo impidiera.

LA TERCERA y cuarta víctima son dos jóvenes que tripulaban una motocicleta Italika 125 azul con placas de Zacatecas, cuando circulaban por la calle Lázaro Cárdenas, colonia Mexico: los interceptaron narcos con armas de alto calibre, los bajaron a golpes de la motocicleta y se los llevaron en un automóvil.

TODO ESTO sucedió en Fresnillo, mientras que el defraudador David Monreal Ávila decía una sarta de mentiras en su mal llamado segundo informe de labores y en Tabasco, Zacatecas, los niños y jovencitos de escuelas primarias y secundarias perdían un segundo día de clases, por temor a la violencia del narco, ¿qué les parece?

-ESPANTOSO, estamos peor que en guerra: no hay respeto por la vida de nuestros semejantes, no sólo se las arrancan, sino que las destazan, meten sus restos en bolsas y los tiran en despoblado como si fueran basura: esto no se ve vio ni en la Revolución Mexicana, ¿por qué tanta saña?-.

-PORQUE es gente loca, porque gozan de impunidad, porque este chinche gobierno no los castiga, sino que les reconoce y premia su ‘inteligencia’, como lo ha dicho públicamente el decepcionante David Monreal, quien todavía tiene la desvergüenza de decir que está combatiendo la corrupción y la impunidad, que también impulsa y protege su cómplice el procurador general de Justicia Francisco José Murillo Ruiseco-.

-COINCIDO con usted, don Roberto, don David no sólo ha perdido la cordura, sino la vergüenza, la dignidad; y me molesta mucho que intente burlarse de la inteligencia de los zacatecanos, es sencillamente un hombre falso, les leo uno de los párrafos de su segundo informe que ayer viernes dio a conocer en el Palacio de Convenciones:

‘HOY, ME dirijo al pueblo de Zacatecas para hacer un balance del camino que hemos recorrido juntos. De frente, con sencillez y humildad; fi rme en mis convicciones, vengo a informar de los logros y resultados alcanzados por un gobierno que trabaja con la consigna, de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo”

-¿ASÍ LO DIJO el infeliz borrachín?-.

-AÍ LO dijo-.

-PINCHE mentiroso, el David es un ratero igual o peor que su antecesor el ‘RaTello’, y ha traicionado al pueblo y sale con falsas autoalabanzas , es una burla ese ‘desinforme’-.

-DEJE continúo, doña Petra, haré mi máximo esfuerzo por no vomitar: ¡Ay no! Es que este ‘desinforme’ no tiene desperdicio, don David mismo se enreda en sus lisonjas y mentiras, hablan de endeudamientos de sus antecesores pero no de su hermano don Ricardo, sino de doña Amalia García Medina, don Miguel Alonso Reyes y don Alejandro Tello Cristerna, y don David se autoelogia y autonombra el gran salvador.

“PERDÓN, pero no, no puedo. Son tantas las mentiras, tantos los autoelogios que hasta la frase “Amor con amor se paga”, la hace pasar como suya, cuando todo mundo sabe que “Amor con amor se paga”, no sólo es el título de una canción mexicana cuya autoría es de don Ernesto Cortázar y que cantan magistralmente don Pedro Vargas y Jorge Negrete, sino que es una obra de teatro del escritor, poeta y héroe cubano don José Martí, por lo que en boca de don David suena a insulto”.

-NO sólo insulta, madre Teresa, también ofensa porque con esa frase se está burlando del pueblo de Zacatecas, ¡infeliz, desgraciado!-.

Al David le Gritaron sus Verdades

“EL DAVID le sacó a ir al Congreso del Estado y en su lugar mandó a su achichincle el Rodrigo Reyes “Mugrera”, pues de seguro le midió el agua a los camotes y por eso no fue, pues hasta mentadas de madre le hubieran lanzado los manifestantes jubilados y pensionados del Issstezac, que fueron a la Cámara de Diputados para exigirle que ya les pague el aguinaldo que se les debe, además de otras prestaciones:

“UNA PANCARTA sostenida por un jubilado, muestra la molestia extrema en contra del David:

“DAVID RATERO YA DAME MI DINERO”.

-Y RAZÓN no les falta: sirvieron al estado muchos años y ahora pretenden robarles el dinero que con mucha entrega y sudor ganaron en sus muchos años de trabajo, no se vale-.

-ES UN abuso muy grande que ofende a mi Padre Dios.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.