El Gobernador David Monreal es Arrogante, Debería ser más Sencillo: Teodoro Turner

“Su Actitud con la Ciudadanía no es la Correcta”

Por Nallely de León Montellano

El connotado analista político, Teodoro Turner Saad, declaró a Página 24 Zacatecas que David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, no cuenta con conocimientos suficientes para ejercer la administración pública de la entidad, y además lamentó que su gabinete no esté realizando un buen trabajo para sacar adelante al estado.

“Creo que le falta más gobernanza, no se nota un crecimiento económico en el estado; la inseguridad, la falta de medicamentos en los hospitales, la crisis de la lluvia en el campo. Va a ser una situación muy compleja que él debe ir previniendo y, obviamente, no hay esa llegada del recurso a los pequeños comerciantes, la FENAZA está triste y no hay recurso”, mencionó.

El reconocido analista político, dijo reconocer que Monreal Ávila está haciendo algunos esfuerzos por mantener de pie a Zacatecas sin embargo, subrayó, su actitud con la ciudadanía no es la correcta, ya que se torna negativa para su quehacer político y para el estado en general.

“Creo yo que es arrogante, y debería de ser un poco más sencillo, yo creo que el puesto lo ganó por la gente, y no se ve que se acuerde de la gente del campo, de la minería y de la ciudadanía en general”, señaló.

Ante ello, Turner Saad resaltó la importancia de que, a dos años de gobierno, David Monreal Ávila comience a reestructurar su estrategia de gobernanza y estructurales dentro de su gabinete para comenzar a ver mejores resultados para Zacatecas.

De igual modo, dijo que es importante “tener bien resguardada a la gente con una buena procuración de justicia en el estado, una amplia generación de empleos para los jóvenes, y definitivamente también para los adultos mayores; no debe verse como un político sino como un personaje que tiene la visión de cómo va a dejar a Zacatecas para los próximos 20 o 25 años.