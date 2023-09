Mi Jardín de Flores

Las Mentiras de David Monreal (I)

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Creo que le falta más gobernanza, no se nota un crecimiento económico en el estado; la inseguridad, la falta de medicamentos en los hospitales, la crisis de la lluvia en el campo. Va a ser una situación muy compleja que él debe ir previniendo y, obviamente, no hay esa llegada del recurso a los pequeños comerciantes, la FENAZA está triste y no hay recurso’: Teodoro Turner Saad CHALCHIHUITES, ZAC.

Domingo 10 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

GRACIAS a mi Padre Dios, en mi hermoso Chalchihuites vivimos como en una isla: apartados de la violencia y la inseguridad que impera en la mayor parte de nuestro estado: Zacatecas.

-ESO SÍ, aunque tomamos nuestras precauciones porque nunca están de más-.

-AFORTUNADAMENTE nuestros bares son seguros y rara vez llega gente extraña con malas intenciones, lo que no tienen en la capital del estado, Guadalupe, Frenillo y Jerez entre otros, municipios que son muy peligroso para echar la copa y platicar con los amigos: aquí en La Sierra todos nos conocemos y cuando entra un extraño no le quitamos el ojo de encima.

POBRES LOS de Jerez, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica el asesinato de dos clientes del bar La Antigua Holanda; ya hasta perdí la cuenta de cuántas personas han matado a balazos en bares y antros de Jerez.

Y LOS narcotraficantes volvieron a hacer de las suyas; ahora fue en Ojocaliente, en donde privaron de la libertad a un individuo: lo ataron de pies y manos, lo torturaron, lo asesinaron a balazos y su cuerpo lo tiraron en el puente vehicular que conduce a Luis Moya; esto sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana.

Y Continúan las Desapariciones Forzadas

“NO HAY día en que no se publique en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, al menos una Cédula de Búsqueda, pero hoy ‘nomás’ fueron seis:

“ANA JUDITH DEL CARMEN VEGA HERRERA de 14 años, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el 7 de septiembre de 2023; en la misma hora y lugar, también desapareció JONATHAN OMAR JUAREZ MONTES de 15 años.

“JOSÉ REFUGIO BAÑUELOS MARTÍNEZ de 41 años y CARLOS ENRIQUE BAÑUELOS RODRÍGUEZ de 20 años, fueron privados ilegalmente de la libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 9 de agosto de 2023.

“LUIS FERNANDO FLORES AGUILAR de 18 años, desapareció el 1 de septiembre de 2023, en Zacatecas, Zacatecas, y

“JESÚS ARNALDO ARÉCHIGA SOTO, fue privado ilegalmente de la libertad el 8 de julio de 2023, en Tepetongo, Zacatecas.

-¡AVE María Purísima! Tres homicidios dolosos y seis desapariciones forzadas y ninguna persona detenida, es evidente que en Zacatecas reina la impunidad-.

-A PROPÓSITO, madre Teresa, nos iba usted a leer el segundo desinforme de David-.

-NOS LO debe, madre Teresa-.

-ES MUY extenso, pero… bueno, a riesgo de que lo corten voy a cumplir con mi palabra, así fue:

MUY BUENAS tardes a todos y todas, me complace que se hayan dado cita a este Segundo Informe de Labores.

QUIERO SALUDAR en primer término al propietario y custodio de esta máxima tribuna, a nuestro pueblo, al de Zacatecas.

SALUDO Y les damos la bienvenida a los legisladores, legisladoras federales, estatales.

QUIERO TAMBIÉN saludar a los senadores, al senador Pedro Haces, al senador con licencia, al Doctor Ricardo Monreal Ávila, a quien aprovecho el reconocimiento expresado para expresar el orgullo que me causa como zacatecano por sus altas miras, por su responsabilidad pública y por su madurez política.

EL DÍA de ayer fuimos invitados por el Presidente de la República para ser testigos de la entrega del Bastón de Mando a quien resultó merecedora de la confianza de la mayoría de los militantes integrantes de nuestro movimiento (omitió el nombre de doña Claudia Sheinbaum Pardo) y por ser zacatecano, por la identidad que tengo con él, por la pertenencia al movimiento, estuve dándole seguimiento a su actitud política y reconozco en él un hombre de altura, con una extraordinaria trayectoria en su carrera y su vida pública y hoy públicamente le reconozco su responsabilidad frente al momento histórico que vive nuestra patria.

BIENVENIDO, Senador.

LE QUIERO dar también la bienvenida a la digna representación de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien me une la causa el ideal, el amor al pueblo y que hoy en la representación de un amigo, compañero de gabinete, bienvenido sea señor Secretario a este estado, el de Zacatecas, Víctor Villalobos, secretario de Desarrollo Rural.

Y LE quiero también expresar mi beneplácito, mi alegría, el acompañamiento, a una compañera de lucha, compañera de movimiento que ha sabido bien conducir la política social de nuestro país, a la compañera arquitecta Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Bienvenida a Zacatecas.

QUIERO SALUDAR también a mi amigo, con quien me une la responsabilidad pública, el quehacer de gobierno, por la zona limítrofe, nos unen costumbres, culturas, tradiciones y nos une la vecindad, pero lo que más nos une es la amistad, mi amigo, gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Y LE quiero dar también mis saludos al gobernador de Michoacán; con él también me une la causa, la lucha, somos parte de un gran movimiento, me tocó acompañarlo en la gesta, allá en Michoacán, en su aspiración, en su deseo de servir y hoy, con la confianza de los michoacanos, gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Bedolla, bienvenido a Zacatecas.

QUIERO SALUDAR la representación y la presencia del Poder Judicial de nuestro estado, al Dr. Arturo Nahle García.

A LA diputada del Poder Legislativo, Georgina Fernanda Miranda, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura en nuestro Estado.

SALUDARLE a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y protección de Datos Personales, así como a todos los representantes de los órganos autónomos, los poderes que hoy se han dado cita a este informe.

SALUDO A las y los alcaldes de los 58 municipios; les expreso mi compromiso de trabajo al amparo de esta nueva gobernanza, de la comunión, de la función.

Y QUIERO también saludar a los magistrados, magistradas, saludarle con mucho respeto, por mi propia creencia, por mi fe, a el obispo, muchas gracias señor obispo Sigifredo por acompañarnos en este informe.

QUIERO TAMBIÉN saludar a los empresarios locales, nacionales, a los empresarios mineros, industriales, a todos ustedes que me están acompañando, intentaré para no extender tanto, irles diciendo en su oportunidad.

PERO, quiero expresar a mi esposa y a mis hijos también mis saludos, a la señora Sara Hernández, que me ha acompañado muchos años, a mi hijo Carlos Eduardo, que está presente, David, Eulogio, Felipe, Leonardo, Catalina y a mi hija Camila (siete descendientes), a todos ellos también muchas gracias por estar aquí presentes.

HOY, me dirijo al pueblo, al de Zacatecas, para hacer un balance del camino que hemos recorrido juntos. De frente, con sencillez y humildad; firme en mis convicciones, vengo a informar de los logros y resultados alcanzados por un gobierno que trabaja con la consigna fundamental de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo.

EN EL corazón de plata de nuestra tierra late la esperanza de toda esta gente noble y trabajadora, cuya fuerza y amor por Zacatecas representan la raíz de nuestra vocación por consolidar la transformación.

ÉSTE ES un acto de libertad y de buena fe, en el que hacemos manifiesta nuestra convicción de mandar obedeciendo al pueblo y donde damos a conocer las acciones realizadas en su nombre.

TAMBIÉN ES un ejercicio de honestidad, porque no venimos a esconder verdades ni a buscar atajos; atrás quedaron los informes falsos que encubrían las acciones de los malos gobiernos. Ésta es una muestra del trabajo incansable de nuestra gente y lo que nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío.

A QUIENES perseveran en este trayecto junto con nosotros, a cada mujer, a cada hombre que no ha dejado de luchar, quiero recordarles nuestra máxima de campaña, con la que sellaba mis compromisos y que nos ha guiado hasta este momento, la máxima que hoy vuelvo a refrendar ante ustedes: “Amor con amor se paga”.

ESTE SENTIMIENTO de amor profundo por esta tierra y por nuestras familias es el que ilumina nuestro camino y engrandece la alta responsabilidad que el pueblo de Zacatecas depositó en mis manos.

ESA FUERZA es la que nos ha permitido revertir, en solo dos años, décadas de atropellos de gobiernos costosos y abusivos, que dejaron como herencia la miseria y apatía que encontramos al inicio de nuestra administración.

POR ESO, hoy quiero enumerar, de manera concisa pero profunda, de manera enunciativa pero no limitativa, las 100 principales acciones que reflejan lo que hemos logrado en este tiempo. Estoy convencido de que con ello alimentamos el buen ánimo de nuestra gente y renovamos su confianza en nuestro trabajo.

SON ALGUNOS de los logros más importantes que hemos alcanzado juntos, que hemos construido de la mano, hombro con hombro y, por supuesto, con el apoyo incondicional de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

POR ESO, quiero saludar nuevamente y agradecer la presencia de su representante personal, a través de él enviar nuestra gratitud y reconocimiento a nuestro Presidente, mi amigo y compañero, el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México; dígale al Presidente que en Zacatecas somos gente agradecida; vamos a cumplir con la noble labor de servir al pueblo.

SEAN USTEDES bienvenidas y bienvenidos a Zacatecas, ésta es su casa.

COMENZAR CON la construcción de la anhelada sociedad de paz, bienestar y progreso requiere implementar una política integral que impacte positivamente en cada rincón de nuestro estado.

EN ESTOS dos años, dirigimos nuestros esfuerzos hacia los grandes pilares que son los cimientos de nuestro propósito: Seguridad, Finanzas Sanas, Obra Pública, Desarrollo del Campo, fortalecimiento de la Política de Bienestar Social, así como la Educación y Salud.

CADA ESFUERZO está encaminado a cumplir con la promesa que le hicimos a nuestra gente. Es la respuesta a la esperanza y a las necesidades que el pueblo nos ha expresado de viva voz en los 58 municipios. Cada recurso, cada peso invertido representa un compromiso de paz, bienestar y progreso con las y los zacatecanos.

Construcción de la paz y Fortalecimiento de la Seguridad

RECUPERAR la paz y fortalecer la seguridad es el principal reto que ha concentrado nuestra atención, esfuerzo y recursos en este primer tramo del camino.

EN EL último año, invertimos más de mil 400 millones de pesos para atender el tema de temas: la Seguridad. Se trata de una cifra sin precedentes, que fue posible gracias al ordenamiento de las finanzas que logramos.

INICIAMOS un proceso de dignificación de las corporaciones policiacas estatales y municipales, destinando cerca de 260 millones de pesos para mejorar su equipamiento y acelerar el proceso de tecnificación, lo que refleja nuestra plena confianza en quienes resguardan la tranquilidad de las familias.

COMO PRUEBA del compromiso con nuestros policías, les entregamos chalecos balísticos y uniformes, para su protección y equipamiento, y para mejorar la atención de la seguridad de la ciudadanía.

COMENZAMOS a renovar el parque vehicular de las corporaciones, entregando 100 patrullas y 35 motopatrullas totalmente equipadas. Estos vehículos garantizan pronta la respuesta y movilidad para que los policías estén donde más se les necesite.

IMPULSAMOS la dignificación del trabajo de las y los funcionarios públicos en el ámbito de la seguridad, conscientes de la importancia de que sean justamente recompensados quienes se esfuerzan todos los días para servir a la gente.

POR PRIMERA vez en Zacatecas, no habrá un solo policía estatal o municipal que perciba menos de 12 mil pesos de salario al mes. Y a partir del año 2024, ningún elemento de ninguna corporación ganará menos de 14 mil pesos mensuales.

ASÍ RECONOCEMOS su valentía y su compromiso de brindar seguridad a nuestro estado, ya que hasta antes de esta acción, teníamos policías municipales que incluso ganaban menos de 6 mil pesos.

APROVECHO para reconocer y agradecer el esfuerzo que realizan las y los policías en los 58 municipios, así como las corporaciones estatales y federales para hacer frente al delito, muchas veces arriesgando su vida, para cumplir con la misión de devolver la tranquilidad a nuestra tierra.

QUIERO, de manera respetuosa que me ayuden con un minuto de silencio en memoria de quienes han caído en el cumplimiento de su deber, particularmente, la pérdida del General José Silvestre Urzúa, quien se desempeñaba como Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas; así como los sub oficiales de la Policía Estatal Preventiva, Eduardo Martínez Nieto y Orlando Castro Venegas.

MUCHAS gracias.

ELLOS, han dejado un gran vacío no sólo en sus corporaciones, sino en todo el Estado. Valga un merecido reconocimiento a todos los elementos que han ofrendado su vida por la paz y la seguridad de Zacatecas.

A SUS familias, seres queridos y compañeros, nuestro abrazo solidario.

CON LA modernización del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, el C-5, estamos transformando la historia de la seguridad en Zacatecas. Este proyecto representa la iniciativa tecnológica más ambiciosa que hemos emprendido y su operación está prevista para principios del 2024.

ESTA fortaleza tiene una inversión inicial de 750 millones de pesos. Sin embargo, nos vimos en la necesidad de incrementarla en otros 100 millones para contar con tecnología de vanguardia, a fi n de optimizar la eficacia de los sistemas de monitoreo y responder efectivamente a las situaciones de emergencia.

CREAMOS la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, la FRIZ. Esta fuerza de élite reúne a 150 elementos expertos, formados en las fi las del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. La FRIZ ha sido un ejemplo de trabajo coordinado y pieza clave en el proceso de pacificación. A nombre del pueblo de Zacatecas, les decimos: “gracias, gracias por su labor ejemplar, por su lealtad y por su compromiso”.

PARA BRINDAR condiciones adecuadas a los elementos de la Guardia Nacional, se construyeron las compañías en: Jerez, Río Grande, Moyahua, Guadalupe y Valparaíso. Además, se están construyendo las compañías de Villanueva y de Fresnillo, y se está explorando una construcción más en el municipio de Pinos.

TAMBIÉN brindamos todas las facilidades para iniciar la construcción de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional aquí en la capital y otra compañía más en Sombrerete. Este proyecto habrá de derramar más de 40 millones de pesos para reforzar su presencia y capacidad operativa en todo nuestro estado.

REFORZAMOS las Unidades Regionales de Seguridad, las UNIRSE, con elementos suficientes, y construiremos una nueva Unidad Regional de Seguridad en los límites con San Luis Potosí, para que la gente pueda transitar con seguridad por nuestras carreteras.

FIRMAMOS convenios de seguridad con los gobiernos de los estados vecinos para fortalecer la seguridad en nuestras colindancias. Ahora, en colaboración con el Estado de Aguascalientes, con el Estado de San Luis Potosí y con el Estado de Durango, ya estamos llevando a cabo operativos conjuntos encaminados a la pacificación de nuestra región y de nuestro país.

ES IMPERATIVO, la coordinación para llevar a cabo todos estos operativos en materia de seguridad.

DESDE Zacatecas les expreso que sí funciona y que sí está dando resultado esta coordinación operativa con los gobiernos vecinos.

CELEBRO la disposición y la responsabilidad pública de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, de los gobernadores, el de San Luis, Ricardo Gallardo, del gobernador Esteban, de Durango, con quienes ya suscribimos estos convenios y reconozco su voluntad para privilegiar el interés del pueblo al margen de cualquier diferencia política o ideológica.

MODERNIZAMOS y dignificamos 10 casas de seguridad pública municipal en: Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez, Calera, Jalpa, Nochistlán, Tlaltenango, Juchipila y Ciudad Cuauhtémoc, algunas de las cuales ya cuentan con canchas y gimnasios.

AVANZAMOS de manera contundente contra la impunidad en el estado. De septiembre del 2022 a la fecha, con el esfuerzo conjunto de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, aumentamos en un 463 por ciento las detenciones del fuero federal, logrando desarticular 48 células delictivas y detener a 260 generadores de violencia.

INCREMENTAMOS el aseguramiento de armas de fuego en un 644% y el de granadas en un 700%, en comparación con el ejercicio anterior. Al día de hoy, se han destruido más de 2 mil 230 armas largas y cortas, además de 300 mil municiones y cartuchos incautados por la SEDENA. Sólo para el imaginario, para que se den una idea, todo esto que logramos asegurar equivale al equipamiento de un batallón entero.

COMBATIMOS el delito y la violencia desde sus causas, poniendo en marcha la Estrategia Estatal de Pacificación, que fue diseñada mediante un foro de consulta ciudadana que contó con la participación de todos los sectores sociales.

DENTRO de dicha Estrategia, del total de las escuelas públicas, identificamos cerca de 3 mil 600 en abandono y deterioro, y a muchas de ellas ya las estamos atendiendo con acciones que incluyen cercos perimetrales, domos, baños, aulas y durante el resto del sexenio, estaremos realizando acciones coordinadas para abarcar todas las escuelas en la entidad.

NUESTRO gobierno puso en marcha las jornadas de labor social, un ejercicio innovador realizado en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, para fortalecer el vínculo entre las autoridades y la ciudadanía. Tenemos previsto desarrollarlas en todo el territorio estatal, en el corto plazo, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito.

QUIERO informar que presentamos una iniciativa de reforma a nuestro Código Penal ante el Congreso del Estado, con el fi n de combatir la impunidad y contar con instrumentos jurídicos eficientes que permitan aumentar el castigo a quienes extorsionen y amedrenten a la población.

ESTA iniciativa busca incluir nuevas tipificaciones penales para castigar a quienes coloquen ponchallantas en las carreteras y caminos, así como a las personas que los fabriquen, almacenen y transporten.

HOY TAMBIÉN les comparto que mi gobierno presentará una propuesta de reforma integral al código penal, ya que es imprescindible que las autoridades de procuración y administración de justicia cuenten con los instrumentos necesarios para hacer frente a una realidad que cambia constantemente.

ESTE gobierno acompaña a las familias y las personas que se encuentran buscando a sus seres queridos. No vamos a negar la lamentable situación por la que atraviesan el país y nuestro estado en materia de personas desaparecidas y no localizadas; por el contrario, quiero asegurarles que actuamos y seguimos actuando con responsabilidad y con decisión para hacer frente a esto.

Y, PARA ello, hemos unido esfuerzos con la Fiscalía General de Justicia del Estado para poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

EL GOBIERNO de Zacatecas siempre estará del lado de las víctimas y las apoyará como es debido. Por eso, a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, brindamos asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo social, así como becas para menores.

TENEMOS clara la importancia del deporte para prevenir la violencia y el delito, además de ser una buena alternativa para regenerar el tejido social, prevenir las adicciones, fomentar la salud y unir fuerzas en la construcción de la paz en nuestro estado.

DESTINAMOS más de 36 millones de pesos en apoyos y estímulos a deportistas zacatecanas y zacatecanos.

CONSTRUIMOS el Gimnasio de Alto Nivel en la Unidad Deportiva Benito Juárez, ubicado en la capital, con una inversión superior a 14 millones de pesos.

CON UNA inversión de 25 millones de pesos, y en coordinación con la minera Newmont Peñasquito, entregamos el Campo Regional Deportivo de Beisbol “San Juan de los Cedros” a las y los habitantes de Mazapil.

REMODELAMOS y equipamos el Gimnasio Marcelino González, gracias al manejo responsable del gasto público, y seguimos impulsando el proyecto del equipo Mineros de Zacatecas, que compite dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

CON CERCA de 40 millones de pesos construimos canchas de futbol de pasto sintético en Cañitas, Enrique Estrada, Francisco R. Murguía y Tlaltenango, donde también se construyó una pista de tartán; asimismo, se construyó el Centro Deportivo Real del Conde, en Guadalupe, y se está construyendo la Villa Deportiva en el Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas.

COMO LO dije al tomar posesión, recibimos un estado en auténtica emergencia social. Nos encontrábamos en el segundo lugar nacional, con los índices delictivos más altos de nuestra historia. Pero, gracias al esfuerzo coordinado, logramos ya contener el delito e iniciamos un proceso de disminución, de tal manera que hoy, Zacatecas ya no es una de las entidades más violentas.

CON CORTE al mes de julio, Zacatecas se ubicó en el lugar 24 a nivel nacional en la incidencia delictiva. Además, se redujeron los homicidios dolosos, ubicándonos en el lugar 16, y logramos reducir el delito de extorsión en un 85.4 por ciento durante el primer semestre del 2023.

LOGRAMOS que la Secretaría de Seguridad Pública detuviera a más de 4 mil personas por faltas administrativas y delitos del fuero común y federal, las cuales fueron puestas a disposición de las fiscalías. Asimismo, 2 mil 133 personas fueron vinculadas a proceso y se obtuvieron 425 sentencias para más de 490 personas ya sentenciadas con penas desde 3 meses hasta 320 años de cárcel.

GRACIAS a la eficacia de nuestras corporaciones, los centros penitenciarios estatales rebasaron su capacidad, por lo que tuvimos que solicitar el apoyo y al Presidente de la República para trasladar a diversos centros penitenciarios del país a 388 personas privadas de su libertad consideradas de alta peligrosidad.

NO PODEMOS echar las campanas al vuelo: queda un largo camino que recorrer, pero, sin duda, estos resultados nos motivan y renuevan nuestras energías para seguir trabajando por la paz y la seguridad de las y los zacatecanos.

CON VERDADERO aprecio, con agradecimiento, quiero reconocer el trabajo de las y los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, porque, venir a esta tribuna y ofrecer la numeralia, se expresa sencillo, pero haber logrado en Zacatecas detener el crecimiento del delito, decir ya no más, no era labor sencilla; fueron casi dos décadas, cuando menos tres sexenios que, de manera permanente, la incidencia del delito, mes con mes, año con año, siendo el 2021 el año más violento de la historia de Zacatecas; pero a partir de septiembre de 2021 empezamos un proceso de reversión, un proceso de pacificación y hoy puedo informarle al pueblo de Zacatecas que vamos por el camino correcto, que la coordinación y la operación está funcionando.

POR ESO le reconozco al Ejército Mexicano, representado por el general Alejandro Vargas, comandante de la 11ª Zona Militar, su compromiso con el pueblo de Zacatecas; llévele el mensaje también de gratitud al General Cresencio Sandoval, secretario de la defensa, por todo el apoyo y respaldo.

QUIERO AGRADECERLE también a la Guardia Nacional, encabezada en Zacatecas por el general Leonel Alcaraz, todo su compromiso y por los resultados. Muchas gracias, general.

LA MESA de Construcción de paz es un diseño del presidente de la república y tiene identifi cado siempre dos razones, las causas y la contención del delito y para las causas, la mesa también la integra la Delegada de Programas para el Bienestar, la licenciada Verónica Díaz Robles, quien también todos los días preside la mesa de construcción.

EL MISMO reconocimiento al general José de Jesús Barajas Santos, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración.

AL FISCAL general de Justicia del Estado, el Dr. Francisco Murillo Ruiseco, muchas gracias; y el reconocimiento también a la Fiscalía General de la República, a través del Delegado, el Maestro Cristian Paul Camacho; el mismo reconocimiento para el Maestro Pascual Ortiz Mejía, del Centro Nacional de Inteligencia, y al Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz, el Maestro Osvaldo Cerrillo.

Y POR supuesto, a quien encabeza los esfuerzos de pacificación por parte del Poder Ejecutivo estatal, y que le tengo profundo reconocimiento porque es a la vista los resultados y el compromiso con Zacatecas, al general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública.

MUCHAS gracias, General.

SIN DUDA, su esfuerzo y dedicación, su valentía, son reflejo del cariño y el Prueba de ello es el saldo blanco registrado en los eventos y festividades masivas que hemos realizado en Zacatecas, como el Festival Cultural, el Campeonato Estatal Charro 2023, el Campeonato Nacional Charro, la Feria Nacional de Fresnillo, nuestra Feria Nacional, las Morismas de Bracho y muchos eventos masivos que gracias a la coordinación de los operativos hemos tenido saldo blanco.

TENGO MUCHA fe y tengo mucha confianza en que, con todo este trabajo, la comunión social, la responsabilidad pública, muy pronto Zacatecas volverá a ser un estado apacible. En Zacatecas vamos a poder disfrutar de nuestras calles.

QUIERO INFORMAR al pueblo de Zacatecas que de manera puntual, todos los días, a las 8 y media de la mañana, recibo el parte de cada una de las autoridades, del Ejército, de la Guardia, de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía Federal de la Fiscalía del Estado, recibo el parte de los operativos realizados el día anterior, la noche anterior y quiero decirles que tenemos autoridades, en mi opinión, que podemos confiar.

ESTE DÍA, frente al pueblo de Zacatecas, reitero mi responsabilidad y compromiso para recuperar la paz de nuestras familias. Mi objetivo y el de nuestro gobierno es recuperar la tranquilidad para que todos salgamos a las calles a seguir construyendo una sociedad de paz, de bienestar y de progreso, nuestra gente lo merece.

Reordenamiento Financiero y Austeridad

PARA RESPONDER a la confianza que las y los zacatecanos depositaron en mí, desde que tomé posesión, hice el compromiso de actuar con responsabilidad para poder poner orden a las finanzas públicas, administrar con austeridad y no aumentar la en ningún caso deuda del estado.

HOY, A pesar del ambiente económico adverso, de la caída de las participaciones y las condiciones financieras desafiantes, les informo que no hemos claudicado. Seguimos administrando con eficiencia los recursos de las y los zacatecanos, no hemos pedido deuda ni de corto ni de largo plazo, ni adelanto de participaciones, es más, no quiero que le fíen al gobierno. Tenemos finanzas sanas en Zacatecas.

GRACIAS A una rigurosa Política Integral de Finanzas Sanas, estamos haciendo frente al deterioro financiero que recibimos. Vamos por la ruta correcta para cumplir con la promesa de que al concluir el sexenio, así lo ofrecí, muchos de ustedes me acompañaron en la toma de protesta, y voy a entregar un gobierno con una capacidad de gasto cercano a los 40 mil millones de pesos.

NOSOTROS, nuestro gobierno, recibimos una administración con un gasto de 30 mil millones de pesos; sólo en el primer año, al buen comportamiento del pueblo de Zacatecas, logramos terminar nuestro ejercicio del año con un gasto de 34 mil millones de pesos.

A ESTE segundo año, el que estamos ejerciendo, planteé al Congreso del Estado un ejercicio de gasto en perspectiva, de 36 mil 800 millones de pesos; si las condiciones, la disciplina, el compromiso y la responsabilidad del pueblo continúa por esta ruta que hemos emprendido, vamos a lograr el propósito antes de lo propuesto.

SI DIOS quiere, si Dios permite, estaremos ya a la mitad de nuestro periodo, teniendo para Zacatecas una capacidad de gasto por el orden de los 40 mil millones de pesos. Se dice fácil, pero quienes conocen las finanzas públicas saben que es un desafío.

SÓLO LO explica el buen manejo de sus finanzas sanas, la buena responsabilidad pública de su pueblo con sus contribuciones.

NO HEMOS puesto ningún nuevo impuesto. Son ya dos años de servicio.

HEMOS manejado con responsabilidad la deuda estatal de largo plazo que nos fue heredada. Una deuda que no pedimos pero sí pagamos, y que hemos pagado institucional y moralmente, logrando reducirla por primera vez, algo que no había ocurrido en cerca de 20 años.

SÓLO ESTE año, destinamos cerca de 600 millones de pesos para el pago de la deuda pública y de eso, el 85 por ciento corresponde a intereses. No hemos dejado de pagar la deuda que nos heredaron para quitar de la irresponsabilidad de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones de zacatecanas y zacatecanos.

UNA PRÁCTICA recurrente de las tres administraciones anteriores fue pedir créditos de corto plazo para atender su desorden fi nanciero:

LA ADMINISTRACIÓN 2004 – 2010 se endeudó con 750 millones de pesos

EL SEXENIO 2010 – 2016 adquirió créditos por 11 mil 654 millones de pesos

Y LA administración 2016 – 2021 se endeudó con 6 mil 620 millones de pesos.

HOY, quiero informar también al pueblo de Zacatecas, con mucho beneplácito y orgullo, que estamos demostrando que sí se puede gobernar con responsabilidad pública; que hemos logrado algo histórico para nuestro estado en materia de fi nanzas.

NO SÓLO no hemos contratado créditos de corto plazo, sino que hemos pagado las deudas que heredamos y llevamos más de 5 mil 200 millones de deudas, pasivos e impuestos heredados, que se pagaron para benefi ciando de los proveedores y contratistas con el pago que se les había negado.

LOGRAMOS disminuir la deuda y, al día de hoy, que estoy rindiendo cuentas, la única deuda pública es de 6 mil 919 millones de pesos, que por cierto es deuda heredada, esto es algo que nadie había logrado en casi 20 años.

ES CON recursos propios.

CON EL fin de enfrentar los adeudos heredados, creamos el Fondo de Saneamiento Financiero, del que se han ejercido 585 millones de pesos, para cubrir adeudos fi scales en el sector educativo.

CONGRUENTES con nuestra visión de trabajo coordinado con los municipios, llevamos a cabo dos Plenarias Municipalistas, bajo un esquema de concurrencia, orientado a dar efi ciencia a los recursos estatales y aumentar los recursos municipales para mejorar los resultados de la inversión pública.

GRACIAS a la voluntad y determinación de las y los alcaldes, suscribimos cartas de intención que se han traducido en obras y acciones que ya se están realizando en toda la entidad.

COMO resultado del Decreto Presidencial para la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, logramos regularizar cerca de 67 mil 950 unidades, beneficiando a 41 municipios con una primera bolsa de recursos superior a 122 millones de pesos, todos destinados a pavimentación de calles, caminos y carreteras.

LOGRAMOS un acumulado de ahorro de casi 600 millones en lo que va de la administración, gracias a una administración pública eficiente y con sentido social. Asimismo, derivado del combate a la corrupción y a la austeridad republicana que implementamos, hemos logrado generar economías por 500 millones de pesos.

ATENDIMOS la deuda histórica de garantizar la legalidad del patrimonio inmobiliario del gobierno estatal, registrando más de 3 mil 800 bienes inmuebles, en su mayoría del sector educativo.

POR PRIMERA vez en la historia de nuestro estado, se logró la creación de dos fondos: un Fondo de Estabilización Financiera, con una reserva de 362 millones de pesos, y un Fondo de Inversión Pública Productiva, con 1 mil 400 millones de pesos.

COMO resultado de las mejoras crediticias y el manejo responsable de nuestras finanzas, la calificadora Fitch modificó la evaluación de Zacatecas de estable – positiva a doble A más (AA+), y estamos a punto de alcanzar la máxima calificación crediticia que es de triple A (AAA).

POR PRIMERA vez, existe un balance presupuestal y fiscal que garantiza los flujos de efectivo para el ejercicio del gasto, lo que nos ha permitido no contratar deuda de corto plazo ni solicitar adelanto de participaciones federales. Además, para perpetuar dicho balance, envié la iniciativa de Ley para el Equilibrio Fiscal y el Balance Presupuestario Sostenible del Estado de Zacatecas.

TODO esto ha sido posible gracias a la construcción de un gobierno honesto y eficiente, que impulsa una política de cero tolerancia a la corrupción y que, por primera vez, desde hace casi 20 años, no admite derroches, dispendios, ni obras faraónicas e innecesarias.

QUIERO que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad y respetaremos, por sobre todas las cosas, el dinero del pueblo.

ES MÁS, estoy valorando introducir un candado constitucional para que en lo sucesivo, cualquier solicitud de nuevo empréstito no solo tenga que contar con los requisitos de ley vigente, sino que también cuente con el aval de las y los ciudadanos, mediante una consulta popular de aprobación o rechazo.

NUNCA MÁS vamos a permitir que se endeude y se hipoteque al pueblo de Zacatecas.

Transparencia y Combate a la Corrupción

NADA HA dañado más a Zacatecas y a México que la deshonestidad de sus gobernantes.

NUESTRO gobierno es un bastión contra la deshonestidad y la corrupción. Las sanciones para quienes transgreden la ley y nuestra férrea política de austeridad son pruebas irrefutables de nuestro compromiso con la transparencia y la ética en cada acción del poder público.

MANTENDREMOS nuestra marcha para fortalecer la confi anza de la ciudadanía y seguir ejerciendo un gobierno responsable y honesto. La corrupción no tiene cabida en nuestra visión de gobierno, ya que se trata de un cáncer social arraigado en cuando menos las últimas tres administraciones anteriores.

QUIENES han intentado aprovecharse de la confi anza de la gente ya han sido sancionados, inhabilitados e incluso destituidos. Gracias a estos esfuerzos, logramos disminuir el número de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a niveles históricos, posicionándonos como una de las entidades con mejores resultados en el ejercicio del gasto.

DESDE que inició nuestra administra ción, el Poder Ejecutivo ha obtenido los mejores resultados del Índice de Estado de Derecho en México, situándonos en el tercer lugar nacional en ausencia de corrupción.

ESTE LOGRO refleja nuestro compromiso con la honestidad y con la construcción de un gobierno transparente y abierto a la ciudadanía. Llevamos a cabo un esfuerzo de formación y capacitación constante para transformar la cultura del servicio público y poner el interés del pueblo por encima de cualquier ambición personal.

Obra Publica e Infraestructura Para el Bienestar

OTRO PILAR de este gobierno es la infraestructura y la obra pública. Por ello, a través de las distintas dependencias, destinamos alrededor de 2 mil millones de pesos para este rubro, con el objetivo de construir obras enfocadas a cubrir las necesidades de la gente de los 58 municipios.

UNIMOS esfuerzos con las y los alcaldes de Zacatecas para llevar a cabo un urgente y necesario rescate carretero. Tan sólo en este año, hemos construido y reconstruido tramos carreteros en los municipios de: Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Francisco R. Murguía, Fresnillo, Jerez, Miguel Auza, Monte Escobedo, Nochistlán, Pánuco, Pinos, Saín Alto, Tepetongo, Valparaíso, Villanueva y Zacatecas.

NUESTRA meta es que, a finales del sexenio, contemos con carreteras seguras y de calidad que sirvan al desarrollo económico.

EL DIAGNÓSTICO que realizamos hace dos años fue devastador: nuestras carreteras y caminos estaban desechos. Su abandono reflejaba el olvido al que los últimos tres gobiernos sometieron a los 58 municipios, sin excepción. De los más de 12 mil kilómetros de carreteras alimentadoras, prácticamente todas se encontraban en pésimas condiciones.

EN 2022, con el Programa de Rescate Carretero, ejercimos cerca de 755 millones de pesos para mejorar alrededor de 280 kilómetros, a lo que se le suma una proyección de casi 900 millones de pesos para atender más de 500 kilómetros.

ADICIONALMENTE, tenemos el compromiso de nuestro Presidente de la República de 800 millones de pesos, con los que habremos de rehabilitar, construir y reconstruir otros 550 kilómetros, gracias a la solidaridad y al compromiso de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

IMPULSAMOS importantes proyectos de infraestructura vial urbana como la construcción de la vialidad El Orito, con una inversión cercana a 375 millones de pesos, que favorecerá el flujo de 15 mil vehículos, en beneficio de más de 500 mil personas.

ESTAMOS concluyendo el proyecto ejecutivo de una de las obras más importantes del sexenio: la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano, como parte de un ambicioso proyecto de movilidad que incluye el Platabus, el circuito periférico metropolitano y pasos a desnivel.

ACTUALMENTE se construyen las Casas del Bienestar de Apozol y Jerez, con una inversión conjunta cercana a los 74 millones de pesos, que contarán con espacios en los que nuestras abuelitas y abuelitos recibirán atención para su salud, nutrición, actividades recreativas, consultas médicas y medicamentos sin costo alguno.

ESTOS espacios atenderán integralmente a nuestras abuelitas y abuelitos, quienes, además de ser los principales depositarios de nuestros valores y principios, son los pilares de nuestra sociedad y quienes nutren el desarrollo de las futuras generaciones.

PUSIMOS en marcha el programa de 500 Obras para el Bienestar y el Progreso, con el que entregamos obras y acciones en materia carretera, de vivienda, infraestructura social básica y educativa en todo nuestro estado.

EN DOS años de gobierno destinamos 328 millones de pesos para la construcción de infraestructura básica hídrica, que incluyen obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio a las y los habitantes de los 58 municipios.

SABEMOS que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que es imprescindible invertir en su cosecha y conservación para asegurar la sostenibilidad de este preciado recurso.

PARA fortalecer el alcance y la cobertura de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), invertimos más de 61 millones de pesos para obras como el fortalecimiento del Sistema Poniente, así como el rescate y puesta en marcha de pozos en: Pánfilo Natera, Zacatecas, Vetagrande, Guadalupe, Morelos, Genaro Codina, Nochistlán, Villanueva y Luis Moya.

A ESTO SE suma la adquisición de cuatro camiones cisterna tipo pipas, dos vehículos especiales y un camión Vactor para el desazolve de redes de drenaje y fosas sépticas, con una inversión superior a los 40 millones de pesos.

LUEGO de años de abandono, y desde su creación, iniciamos con la primera etapa de rehabilitación del Ecoparque. Nuestro objetivo es generar un espacio de sano esparcimiento para las familias y conservar el área natural protegida.

DEBEMOS actuar de manera responsable, pues nuestra obligación como gobierno progresista es asegurar que las siguientes generaciones gocen de la riqueza natural y los recursos con los que contamos el día de hoy.

Campo

EL CAMPO es solución y no problema… Me mantengo firme en esta convicción. Por eso, en dos años, destinamos cerca de mil millones de pesos para este importante sector, generando una derrama de 4 mil millones de pesos.

SOY UN hombre forjado en el campo, conozco sus carencias y el abandono en el que lo mantuvieron, pero también reconozco la nobleza y el gran potencial que tiene para contribuir al desarrollo económico estatal.

FIELES A esta determinación, este año 2023 nos enfocamos en el crecimiento del sector agrícola y ganadero, con una inversión de 550 millones de pesos.

IMPULSAMOS la realización de seis Expo Ferias Agropecuarias regionales, con una inversión de más de 127 millones de pesos para generar una derrama superior a los 500 millones de pesos, que contaron con la participación de proveedores agrícolas y ganaderos para beneficio de más de 5 mil productores.

ESTE 17 DE septiembre, rifaremos, sólo en este evento, 400 tractores, equipos y 400 sementales para la mejora genética dentro de la Expo de Expos, en la que invertimos 110 millones de pesos y se prevé una derrama de 550 millones de pesos, para beneficio de mil productores.

INVERTIMOS 20 millones de pesos, a través del subsidio para diésel agrícola, en apoyo de más de 2 mil 500 productores.

DESTINAMOS 27 millones de pesos en la entrega de semilla mejorada para impulsar la producción agrícola y beneficiar a más de 4 mil 600 productores.

SE INVIRTIERON más de 48 millones de pesos para la adquisición de maquinaria pesada de la Secretaría del Campo, luego de más de 20 años que no se adquiría.

EROGAMOS 76 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para realizar acciones de tecnificación de unidades de riego, almacenamiento y distribución de agua y la construcción y rehabilitación de caminos saca cosechas.

LO HEMOS hecho de manera directa y sin intermediarios, para hacer rendir los recursos para que los productores del campo reciban el trato digno que merecen.

EN CONJUNTO con la Comisión Federal de Electricidad, firmamos un convenio para apoyar a las y los productores agrícolas con el pago de energía destinada al bombeo de agua de pozos agrícolas.

ESTE GOBIERNO siempre será un fiel aliado de las valientes manos que trabajan la tierra. Hoy, queremos alzar la voz para reconocer y encarar la dura realidad de la sequía por la que atraviesa nuestra entidad. Nos unimos a ustedes para afrontar este desafío.

COMO HIJO de este suelo, como hermano del campo, que conoce la fuerza y el coraje que distinguen a nuestras y nuestros campesinos, les garantizo que no están solos en esta lucha, prueba de ello es que ya hemos solicitado ante el gobierno federal la Declaratoria de Emergencia por Sequía en Zacatecas, para poder acceder a recursos que nos ayuden a atender dicha situación de sequía para nuestros hermanos campesinos, ejidatarios y productores.

TAMPOCO ESTÁN solas nuestras hermanas y hermanos migrantes, quienes con su esfuerzo y su convicción de ayudar a sus familias, nos han ayudado a revertir la crisis generada por la pandemia y se han convertido en agentes fundamentales para el crecimiento del estado y del país, gracias a las remesas y el dinero que envían.

HEMOS IMPULSADO una política de cercanía permanente y una visión de transversalidad con las y los zacatecanos que radican más allá de nuestras fronteras, para reconocer la importancia de la comunidad migrante.

EN AGOSTO pasado, llevamos a Fort Worth, Texas, la Primera Expo Feria Agropecuaria y la primera Audiencia pública de la Transformación, en las que se logró una proyección de inversión de alrededor de 80 millones de pesos.

INVERTIMOS más de 25 millones de pesos en obras y apoyos para migrantes, y a través del programa «2×1», pavimentamos calles en los municipios y comunidades.

ENTREGAMOS visas del programa «Corazón de Plata» a dos grupos de adultos mayores que esperaban desde 2019 y que fueron autorizados a viajar a Estados Unidos para reunirse con familiares que no veían desde hace décadas, y estaremos atendiendo a otros siete grupos en lo que resta del año.

CUMPLIMOS con el deber de fortalecer los lazos entre quienes partieron en busca de nuevas oportunidades y quienes permanecen en esta tierra. Por eso, vamos a redoblar esfuerzos para hacer más estrecha la relación con nuestras hermanas y hermanos migrantes.

Bienestar Social

EN ESTE gobierno seguimos apostando por el desarrollo de todos los sectores sociales. Tenemos la firme convicción de impulsar el desarrollo, sin que nadie se quede atrás, porque, siempre lo ha dicho nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres.

–BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-, mañana continuamos con la segunda parte del “desinforme”.