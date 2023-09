David Monreal, dos Años de Fracasos: A. González

“Sigue Siento el Peor Gobernador del País”

* ”Son Muchos los Crímenes y no se Agarra a Nadie”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que, desde su punto de vista como integrante de la sociedad zacatecana, el gobernador David Monreal no ha cumplido con las expectativas. Se pudo haber informado que se va mejorando y que se va avanzando pero la percepción en general, de la gente en todo el estado, es que estamos mal.

“Yo coincido, no cesan los actos violentos en el estado, día con día se siguen dando hechos violentos, muy lamentable. No se puede decir que se avanza cuando el problema está latente y creo que falta mucho más”, señaló.

Adán González apuntó que el gobernador continúa con una muy mala aceptación por parte de la sociedad, manteniendo a David Monreal como el peor gobernador en todo el país, y ese es otro antecedente que deja en claro la percepción que la gente tiene del trabajo del gobernador.

“La gente así lo siente y yo como ciudadano lo veo igual, no hay un avance aunque se busquen pretextos por parte de quienes gobiernan. Dicen que los hechos violentos son señales de que están combatiendo y avanzando pero no creo, no se agarra a nadie, poca gente se procesa y se sentencia, no se da un golpe real, no se ha visto una estrategia contra la inseguridad clara. Siempre he manifestado que se requiere una estrategia conjunta que dé resultado, que al menos la gente los apruebe”, añadió.

El dirigente añadió que el gobierno debe hacer las cosas diferentes, corregir su trabajo y el gobernador del estado debe ser la figura principal que debe estar preocupada por esta situación.

“Si siguen con lo mismo sólo se va a seguir dañando al pueblo de Zacatecas, lamentablemente el gobernador está iniciando su tercer año de gobierno y es mucho tiempo para que siga existiendo la misma percepción, se ocupan acciones más contundentes y más firmes”, finalizó.