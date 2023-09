“David Monreal es un Gobernador muy Cerrado, no es Incluyente”, Dice Obispo

“Hay Muchas Necesidades que no se Están Cubriendo”, Asegura

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dijo a Página 24 Zacatecas que el informe del gobernador del estado, David Monreal Ávila, fue un informe bueno, en general, sin embargo, hubiera estado mejor si se hubiera realizado un evento más incluyente ya que pareciera que el informe lo rindió para su partido.

“No había gobernadores invitados o si los invitaron no vinieron, también gente de otros partidos, me pareció más un informe para su partido que para la sociedad. Creo que hay que tomarlo en cuenta porque el gobernante es para todos y no solo para su partido. A nivel federal lo estamos viendo y eso creo yo que no construye un México mejor porque nos está excluyendo”, comentó.

El obispo aseveró que un gobernante, una vez elegido por la ciudadanía, tiene que gobernar para todos, pudo ser un informe mejor, independientemente de los avances y logros que hay en algunos campos y los retos que siguen existiendo, agregó que la forma es el mensaje.

“Un buen gobernante gobierna para todos y respeta todas las instituciones, en este caso se deben escuchar a todas las voces. El no estar de acuerdo en muchas cosas no significa el no atender o no poner atención. En ese sentido yo diría que falta más apertura, escucha y atención. Hay muchas necesidades que no se están cubriendo como deberían, el gobernador ha quedado a deber en cierto sentido porque se ha cerrado más en lo suyo, en su propio partido, y automáticamente al cerrarse está excluyendo otras voces, otras opiniones y otras posibilidades”, agregó.

Sigifredo Noriega señaló que el gobernador del estado está mirando más a lo que viene desde el Palacio Nacional, desgraciadamente son tiempos políticos, algo preelectoral pero adelantado y se están yendo muchas energías y muchas distracciones por este proceso.

“Cada quien tiene que asumir lo suyo, en la responsabilidad no hay descuentos”, remató.