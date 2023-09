Zacatecas no Avanza, Está Estancado; hay Mucha Pobreza: Narro Céspedes

“Los Legisladores Vamos a Sacar Adelante al Estado”

Por Rubén Palomo Macías

Previo a su quinto informe de actividades en el senado de la República, José Narro Céspedes, informó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que mientras en el país cinco millones de personas salieron de la pobreza, el estado se encuentra estancado porque en Zacatecas no se avanza.

“Por eso hoy quiero comprometerme con ustedes a que vamos a seguir haciendo nuestro mejor empeño, vamos a redoblar en este último año nuestros esfuerzos, vamos a dar la batalla para poner de pie a Zacatecas junto con los miles de zacatecanos que quieren ver un estado diferente. El estado es como era Chiapas, es un estado medio olvidado, medio dejado de la mano, hoy tiene importantes programas federales que creo que no se han aplicado correctamente. Recibimos a Zacatecas en crisis, con deudas, con problemas muy serios, con un déficit estructural muy importante y creo que Zacatecas empieza a corregirse por la labor de gente como el secretario de Finanzas”, señaló.

El senador mencionó que ha esperado a que el gobierno del estado convoque a los legisladores y senadores para sumar esfuerzos, sin embargo el gobierno del estado no ha realizado dicha convocatoria durante la gestión de David Monreal.

“No nos invitaron ni a su informe, hemos decidido no esperar porque Zacatecas no puede seguir esperando a que llegue la justicia y la mano amable a los zacatecanos. Hemos decidido, junto con los legisladores zacatecanos, dar la batalla para poner de pie a Zacatecas. Respetamos y apoyamos al gobierno del estado pero pensamos que ellos han definido tiempo para sus acciones, nosotros pensamos que Zacatecas ya no puede seguir esperando y es importante que pasemos de esperar esa convocatoria a la acción”, comentó.

Narro Céspedes agregó que no se ve voluntad por parte del gobierno del estado, se le ha tendido la mano y así se mantendrá esperando que al gobierno del estado le vaya bien para que al estado en general también le vaya bien.

“Si el gobierno del estado no está dispuesto pues tenemos que avanzar nosotros, no es hacerles su chamba, es la chamba de todos los zacatecanos que queremos ver de pie a nuestro estado”, finalizó.