Mi Jardín de Flores

Las Mentiras de David (II y última)

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas es como era Chiapas: es un estado medio olvidado, medio dejado de la mano, hoy tiene importantes progra­mas federales que creo que no se han aplicado correctamente’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 11 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Las Mentiras de David Monreal

SE VOLÓ la barda, madre Teresa, ‘Las Mentiras de David Monreal’ son tantas que, como nunca, necesitaron mucho y más espacio.

-EL MÉRITO (sarcasmo) es de don David: yo sólo leí y transcribí fielmente su segundo ‘desinforme’-

-TANTO, madre Teresa, que le dio para una segunda entrega-.

-CIERTO, por lo tanto, hoy presentamos la II y ultima parte… va corriendo:

Bienestar Social

EN DOS años, de 2020 a 2022, casi 9 mi­llones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, gracias a las medidas imple­mentadas por la Cuarta Transformación y el Gobierno de México.

AQUÍ EN Zacatecas, en el presente año se ha beneficiado a:

150 MIL personas adultas mayores y 35 mil personas con discapacidad con el derecho a su Pensión.

6 MIL niñas y niños hijos de madres trabajadoras con un apoyo económico para su cuidado.

115 MIL estudiantes de nivel básico, medio superior y superior con una beca educativa.

70 MIL estudiantes de nivel básico con apoyos económicos para la rehabilitación, construcción o equipamiento de espacios en más de mil 100 escuelas de la entidad.

5 MIL jóvenes construyendo el futuro con un apoyo económico y capacitación para el empleo o el emprendimiento.

70 MIL productoras y productores agrícolas con apoyos económicos para el fortalecimiento del campo.

55 MIL productoras y productores con la entrega de fertilizante gratuito; y

500 PRODUCTORES pesqueros y acuícolas con apoyos económicos para su autosuficiencia alimentaria.

EN SUMA, se trata de 9 mil millones de pesos para 450 mil zacatecanas y zacateca­nos que, más allá de números, son prueba fehaciente de que la justicia social es una realidad en nuestra entidad.

CONSTRUIR una sociedad más justa y equitativa es el mejor antídoto para revertir la violencia y el delito. No puede haber paz sin justicia social; además de ser la vía para lograr un mayor desarrollo económico con un enfoque colectivo.

EN ESTE segundo año de gobierno, destinamos 1 mil 250 millones de pesos a la política de bienestar social, lo que demues­tra nuestro respaldo a las y los zacatecanos más vulnerables.

QUIERO RECONOCER y agradecer el apoyo incondicional, el acompañamiento constante, la visión comprometida y el haberme tolerado gran parte de mi vida a mi esposa Sara, quien ha sido un pilar indispensable en la construcción de un mejor Zacatecas, principalmente para las personas que más lo necesitan.

SU LABOR al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha sido un ejemplo inspirador para construir un gobierno humanista que se distingue por su vocación de servicio.

GRACIAS a su trabajo y como parte de esta política de bienestar social, se destinaron 389 millones de pesos para la entrega de desayunos escolares, despensas y apoyos alimentarios a grupos de atención prioritaria, en beneficio de más de 237 mil familias de todo el estado.

EN colaboración con la Fundación Mexi­canos Unidos en Utah y Globus Relief, y como resultado de la gestión de mi esposa Sara, recibimos aquí en Zacatecas cuatro contenedores de equipamiento médico por 25 millones de pesos, que ya se distribuye en las clínicas rurales y hospitales de la entidad.

TAMBIÉN como resultado de una gestión extraordinaria que hiciera ella ante el Sistema Nacional DIF, logramos la rehabilitación y puesta en marcha de la Casa “Amor con Amor sin Fronteras”, espacio que brinda alojamiento temporal y asistencia psicológica y jurídica a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados en contexto de movilidad.

EN COLABORACIÓN con el Gobier­no de México, y quiero reconocer de mane­ra pública a la arquitecta Ariadna Montiel, que encabeza todo un equipo de trabajo, que en su responsabilidad, le ha llevado un verdadero compromiso en Zacatecas y aquí puedo manifestar el resultado de la nueva gobernanza, al amparo de la comunión de la función.

¿QUÉ ES la comunión de la función?, es poner al servicio del pueblo el recurso público federal, el recurso público estatal y el recurso público municipal para lograr resolver mucha de la problemática que padecen nuestros ciudadanos.

Y AQUÍ, en Zacatecas, tan sólo en lo que va del año, de manera coordinada, llevamos toda una dispersión de progra­mas de política de bienestar, de servicios, que ya supera, sólo en este año, los 10 mil millones de pesos para atender las nece­sidades más apremiantes de la población más vulnerable.

POR ESO, por su conducto, exprésele nuevamente nuestro reconocimiento y gra­titud al Presidente de la república.

NUESTRA visión es clara: donde exista una familia o una persona con necesidad, ahí estará el gobierno.

INVERTIMOS 158 millones de pesos para impulsar los programas de Apoyos Educativos para el Bienestar, con el que entregamos paquetes de útiles escolares, logrando la cobertura universal histórica en las primarias y secundarias públicas de los 58 municipios; así como uniformes y apoyos escolares diversos, para garantizar el acceso y la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo.

EL ANHELO de este gobierno es que ninguna niña o niño abandone la escuela por falta de recursos y que todos hagan válido su derecho a recibir una educación gratuita y de calidad.

CON EL programa de Infraestructura Social Básica para el Bienestar, se destina­ron 220 millones de pesos para llevar agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado público a familias en condiciones de po­breza, e invertimos más de 144 millones para pavimentar calles, caminos y puentes de acceso a comunidades.

INVERTIMOS más de 96 millones de pesos en obras y apoyos con el programa Construyendo Bienestar, para mejorar las viviendas de más de 4 mil 500 familias vulnerables en todo el estado.

QUIERO anunciar, informar, que en el programa de construyendo bienestar, va­mos a dar paso al programa más ambicioso de construcción de vivienda digna para los jóvenes matrimonios y para los zacatecanos que no tienen acceso a un financiamiento.

NO ME aguanté, pero quiero decirles que ya estamos muy avanzados, tenemos las ca­sas muestras, tenemos todo un despliegue que en los próximos días daré a conocer.

SEGUIMOS cumpliendo nuestro com­promiso de regularizar los asentamientos, mediante la elaboración de más de 3 mil escrituras y títulos de propiedad, de los cuales ya hemos entregado cerca de 2 mil.

GRACIAS al subsidio cercano a 12 millones de pesos que otorga el Gobierno del Estado, brindamos certeza jurídica, se­guridad y estabilidad a familias que tenían entre cinco, 10 y hasta 25 años careciendo de certidumbre sobre sus viviendas.

LA INCLUSIÓN es nuestra fuerza y en Zacatecas nos enorgullecemos de ser un es­tado que valora y respeta la dignidad y los derechos de todas y todos sus ciudadanos. El gobierno por fin pasó de administrar contratos a convertirse en un agente para la equidad social.

ESTE AÑO, Zacatecas, y no me dejará mentir la arquitecta Montiel, se convirtió en la primera entidad en establecer la uni­versalidad del programa Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente, fuimos el primer estado que firmó el con­venio y se atiende a más de 22 mil personas con apoyo bimestral.

A TRAVÉS de los distintos módulos de registro desplegados en los 58 municipios, logramos implementar esta iniciativa con una inversión conjunta de más de 700 millones de pesos. Y éste ya es el segundo año que estamos pagando esta pensión universal.

LOGRAMOS un gran avance al regis­trar a más de 4 mil personas en el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, alcanzando ya más de 46 mil personas registradas.

PARA reconocer el derecho de las muje­res zacatecanas a una vida justa, equitativa y libre de violencia, mi gobierno centra sus esfuerzos en disminuir la desigualdad, pre­venir y erradicar la violencia de género y fomentar el respeto a sus derechos a través de acciones afirmativas.

CON EL propósito de institucionalizar la igualdad sustantiva, destinamos más de 50 millones de pesos para acciones de atención y apoyo a las mujeres.

CON EL objetivo de fortalecer la igual­dad de género en los municipios, seguimos impulsando el Programa de Fortaleci­miento a las Instancias Municipales de las Mujeres para el ejercicio 2023.

UNO DE MIS principales compromi­sos fue generar espacios para las y los jóvenes. Este importante sector ocupa un lugar primordial en este gobierno, de tal manera que participan de manera activa en la toma de decisiones, en la construcción y la transformación de esta nueva sociedad.

DENTRO DEL programa Transfor­mando Espacios por las Juventudes, y con una inversión superior a 6 millones de pesos, convenimos con 21 municipios e instituciones educativas la transformación de 34 espacios que servirán como punto de reunión, lugares seguros y propicios para el desarrollo integral de la juventud.

Educación

EN DOS años de gobierno, hemos reafir­mado la importancia de la educación como la vía para lograr la transformación social de Zacatecas, reconociendo su papel funda­mental en la construcción de pensamiento.

EN DOS años, destinamos más de 22 mil 700 millones de pesos al funcionamiento y fortalecimiento del sistema educativo estatal. Dicha inversión abarca la mejora de la infraestructura educativa, el mante­nimiento de espacios y la adquisición del equipamiento necesario para un ambiente de aprendizaje óptimo.

HEMOS cumplido con el pago oportuno de la nómina magisterial, a través de un convenio de apoyo por un total de 4 mil 300 millones de pesos en estos dos años, gracias a la respuesta positiva del Presiden­te Andrés Manuel López Obrador.

QUIERO informar al pueblo de Zaca­tecas que nos ha ayudado mucho este con­venio educativo, porqué lo quiero retomar a estas alturas, porque no se ha logrado federalizar la nómina; hemos mantenido la responsabilidad de que los maestros y maestras tengan su salario gracias a este convenio; si el gobierno federal retirara este apoyo, prácticamente sería impagable para el estado.

SÓLO PARA que se den una idea, esta nómina magisterial cuesta 3 mil 300 millo­nes de pesos; para este año, el Presidente nos ha ofrecido 2 mil 300; nosotros pone­mos mil, el estado; si no llegaran esos 2 mil 300, entonces, se convierte en un verdadero conflicto social.

POR ESO es muy importante que no se desatienda a los maestros maestras para que les demos seguimiento, porque es un com­promiso que tengo, la certeza de su salario.

DESTINAMOS 270 millones de pesos para la construcción y dignificación de ins­talaciones educativas de todos los niveles en el estado, incluyendo edificios, canchas, sanitarios, muros, aulas, plazas cívicas, rampas y andadores.

SEGUIMOS beneficiando a más de 213 mil estudiantes de educación preescolar y de primaria mediante la entrega de lonche­ras y mochilas.

OTORGAMOS estímulos económicos por más de 21 millones pesos a más de 5 mil estudiantes de nivel básico y superior.

SE PUSO en marcha la estrategia «¡Si te drogas te dañas!», a fin de sensibilizar a más de 153 mil estudiantes de secunda­ria y educación media superior, respecto a los riesgos asociados al consumo de sustancias.

IMPULSAMOS el Programa de Becas Cozcyt, a las que destinamos cerca de 12 millones de pesos para apoyar a más de 1 mil 600 estudiantes en áreas de humani­dades, ciencias, tecnología e innovación.

PARA combatir el virus de la ignorancia y la intolerancia, nos sumamos en días recientes a la gran tarea de distribuir en tiempo y forma miles de textos gratuitos para los niveles educativos básicos, acatan­do la obligación constitucional de atender el interés superior de la niñez y de la ado­lescencia, proveyéndoles una educación pública de calidad, laica y gratuita.

ESTAMOS comprometidos a trabajar arduamente para brindar a todas y todos las herramientas y oportunidades que merecen, a través de una educación sólida, incluyente y equitativa.

Salud

TRABAJAMOS con firmeza y determi­nación para mejorar y fortalecer el sistema de salud en el estado. Nuestro objetivo es brindar una atención médica integral, oportuna, más universal y de calidad para todas y todos.

DESTINAMOS más de 3 mil 600 mi­llones de pesos para el funcionamiento de nuestras unidades médicas, garantizando así la atención de calidad a la población.

INVERTIMOS más de 1 mil 250 millo­nes de pesos en el desarrollo de infraestruc­tura, mantenimiento, equipamiento, apoyos a grupos vulnerables, profesionalización y adquisición de insumos.

SE LLEVÓ a cabo el proceso de trans­ferencia y operación del Hospital de la Mujer de Fresnillo, bajo la modalidad IMSS-Bienestar, que fue constatado por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, en abril pasado. Este importante logro beneficia a cerca de 152 mil muje­res de las regiones norte y noroeste de la entidad.

CON UNA inversión de 310 millones de pesos en mantenimiento de obra y adquisi­ción de equipo médico, modernización de hospitales y centros de salud, hicimos fren­te al rezago histórico en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en Zacatecas.

EN LO que va de la administración, se han entregado nueve Unidades Médicas Móviles en las jurisdicciones sanitarias de todo el estado, como parte del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.

AVANZA la construcción de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Guada­lupe, que entrará en funciones este 2023.

ESTÁ por iniciar la construcción del nuevo Centro de Salud de Jerez, cuya in­versión es de 46 millones de pesos.

CON UNA inversión superior a 431 millones de pesos, se incrementó el porcen­taje de suministro de medicamentos en las farmacias, para lograr un promedio anual del 78 por ciento en 2022, en comparación con el 60 por ciento registrado en 2021.

SEGUIMOS trabajando en estrecha colaboración con el personal médico de Zacatecas. Desde aquí, deseo reconocer la invaluable labor que realizan en el cuidado de la salud de las familias.

SU COMPROMISO, dedicación y vocación de servicio son fundamentales para garantizar que todas y todos los zaca­tecanos tengan acceso a servicios de salud y reciban una atención de calidad.

Desarrollo Económico, Turismo y Cultura

EL CAMPO, la Industria, la Minería y el Turismo son los cuatro ejes tractores que hemos impulsado para fomentar el creci­miento y generar resultados que se reflejan en el bienestar de las y los zacatecanos.

EN DOS años, hemos trabajado in­cansablemente para fortalecer estos ejes, promoviendo la inversión, la innovación y la creación de empleos.

DESTINAMOS cerca de 527 millones de pesos en acciones estratégicas que han contribuido de manera efectiva y significa­tiva al desarrollo económico de Zacatecas.

EN EL primer trimestre de 2023, logra­mos 13 nuevas inversiones y expansiones de empresas, con cerca de 12 mil millones de pesos invertidos.

DURANTE nuestra administración se ha registrado un saldo positivo de más de 677 millones de dólares en Inversión Ex­tranjera Directa y los países que más han invertido aquí son Suecia, Canadá, España y Estados Unidos.

ESTOY seguro de que los esfuerzos rea­lizados en materia de seguridad y de com­bate a la corrupción están teniendo buenos resultados. El mundo está volteando a ver a Zacatecas nuevamente como un destino atractivo para la inversión.

GRACIAS a la respuesta positiva del Gobierno de México, aseguramos la ins­talación de más de 181 torres de telefonía celular en nuestro estado, con una inversión de 270 millones de pesos.

ESTO ha beneficiado a más de 50 mil personas, brindando conectividad a más de 5 mil hogares en comunidades y loca­lidades con altos índices de marginación; además de que ya firmamos el convenio con la Comisión Federal de Electricidad para ampliar el programa.

IMPULSAMOS una política única a nivel nacional, mediante la firma de nueve convenios de desarrollo de proveeduría local con empresas de los sectores mine­ro, industrial, agroindustrial y servicios, que han generado una derrama de 3 mil 500 millones de pesos en beneficio de las empresas locales.

MEDIANTE el Fondo Plata Zacatecas, Impulso NAFIN y el Programa Emergente de Economía Social, entregamos cerca de mil créditos y apoyos de financiamiento, con una inversión cercana a los 500 mi­llones de pesos, lo que representa el doble de apoyos en comparación con la adminis­tración anterior.

IMPLEMENTAMOS las estrategias de financiamiento: Mi Negocio Crece y Mi Primer Negocio, que han permitido crear y fortalecer a 700 nuevas empresas.

INAUGURAMOS la Planta de Filtrado de Jales y Relleno de Pasta en la Unidad Minera Capstone, en Morelos, que tuvo una inversión de más de 450 millones de pesos.

CON COREA del Sur firmamos conve­nios por más de 1 mil 100 millones de pesos para inversiones de este país en el estado, a través de las empresas: MR InfraAuto, Corporativo Tris y Hyundai.

INAUGURAMOS la Planta de Be­neficio en la Unidad Minera Juanicipio Fresnillo PLC, con una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos.

DESDE el inicio, asumimos el firme compromiso de impulsar al sector turístico, con una visión incluyente y generadora de oportunidades, buscando el crecimiento de todos los actores sociales que integran y participan en este sector.

DURANTE el 2022, logramos importan­tes avances con respecto al año anterior, ya que el número de turistas recibidos fue de más de 675 mil visitantes, lo que representa un incremento del 8.3 por ciento.

TAMBIÉN tuvimos una derrama econó­mica superior a los 64 millones de pesos, lo que representa un aumento del 5.2 por ciento con respecto al año pasado.

PARA promocionar a Zacatecas en el mundo, participamos en la Feria Inter­nacional de Turismo (FITUR 2023), en Madrid, así como en el Tianguis Turístico 2023, en la Ciudad de México, y en junio del presente año, se logró sumar el munici­pio de Villanueva como el séptimo Pueblo Mágico del estado.

HEMOS puesto especial atención en el fortalecimiento de la vocación artística y cultural de nuestro estado para que los zacatecanos, las zacatecanas y los turistas disfruten de la vida cultural que ofrecemos y comprueben que en nuestra tierra están pasando cosas buenas.

CON UNA inversión superior a 61 millones de pesos, realizamos 1 mil 250 eventos y festivales, que incluyen el Festi­val Cultural de Zacatecas, el Festival Inter­nacional del Folclor, el Festival de Navidad y de los Fieles Difuntos, a los que asistieron 380 mil personas; además, se invirtieron 10 millones de pesos en la rehabilitación y mantenimiento de los museos Rafael y Pedro Coronel; Museo Zacatecano y Ex Templo de San Agustín, luego de 15 años de no recibir mantenimiento alguno.

EN ESTOS momentos, se lleva a cabo la Feria Nacional de Zacatecas 2023, que cuenta con un gran operativo de seguridad para la tranquilidad de las familias y los asistentes, y por primera vez se trata de una feria económicamente sustentable.

QUIERO informar también al pueblo de Zacatecas y agradecerle al Gobernador de San Luis que, al amparo del convenio de seguridad y de coordinación para el intercambio cultural, económico, en un compromiso de buen corazón, ha ofrecido trasladar a Zacatecas por primera vez el festival más importante de San Luis, el Xantolo, un festival maravilloso los días previos al nuestro. Por primera vez se va a celebrar en Zacatecas. Nos lo ha ofrecido para este año en Zacatecas.

LO DIJE y lo reafirmo con el corazón lleno de determinación: volveremos a hacer de Zacatecas la capital del turismo y la cultura de toda Latinoamérica.

QUIERO agradecer y reconocer tam­bién la presencia de la Presidenta del Sistema DIF estatal en Durango, la esposa de nuestro gobernador, Marisol Rosso, una digna representante.

Y, POR último.

ZACATECANAS y zacatecanos; amigas y amigos.

HE COMPARTIDO ante ustedes al­gunas de las principales acciones que han marcado el rumbo de nuestro estado en este segundo año. En este punto de nuestro camino, deseo que miren lo que hemos logrado juntos. Cada esfuerzo invertido en esta nueva gobernanza se refleja en los resultados que hoy presentamos.

SON LOGROS que se pueden palpar, son logros tangibles, pero también son victorias de la unidad, de la convicción y del incansable trabajo que hemos realizado para construir un Zacatecas con paz, con bienestar y progreso.

HOY LES DIGO, con el corazón lleno de emoción y de gratitud, que estos resul­tados son suyos, pertenecen a cada uno de ustedes, que han creído en el potencial de nuestra tierra y en nuestra vocación transformadora.

HAGO ESTA reseña con humildad y con la mente enfocada en los próximos cuatro años. Es cierto que hemos avanzado, pero debemos tener presente que el camino se hace con trabajo, constancia y con per­severancia, que aún tenemos desafíos por superar, metas por alcanzar y sueños por hacer realidad.

LO AQUÍ expresado es apenas un es­bozo del trabajo conjunto y del profundo respeto que tengo por nuestra tierra. Pero sobre todo, es una manifestación de grati­tud con su gente, por su bondad, y por la no­bleza que late en cada corazón zacatecano.

ESTE INFORME refrenda el compro­miso de que mi trabajo como gobernador no se detendrá y de que no descansaré hasta que cada zacatecana y cada zacatecano ten­gan una mejor calidad de vida. El amor por mi tierra, el amor por mi pueblo es el faro que me guía y la brújula que me orienta.

SIGAMOS adelante, en unidad y con la mirada fija en el mañana que seguimos construyendo todos los días. Agradezco a mis abuelitas y abuelitos por sus oraciones, por sus bendiciones, porque ese es mi man­to protector, ese es mi guía. Su consejo y su sabiduría, siempre oportunos en mi vida.

ÉSTE ES el segundo capítulo de una historia que continuamos escribiendo todas y todos. A quienes dudan, a quienes nos escuchan con escepticismo, les decimos que vamos por la ruta correcta de la trans­formación, construyendo un Zacatecas de paz, de bienestar y de progreso.

HACE UNOS días, el Movimiento de Regeneración Nacional, que gobierna a nivel federal, a nivel estatal y aquí en Za­catecas y en varios municipios de nuestro estado, dio a conocer el nombre de quien resultó ganadora de las encuestas para nombrar a quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Y DESDE aquí, saludamos con entusias­mo y alegría la victoria de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.

JUNTO con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, habremos de cerrar filas y trabajar unidos para que la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano no se detengan y se arraiguen aún más.

HOY REFRENDAMOS nuestro com­promiso histórico y político para que la Cuarta Transformación, y el Humanismo Mexicano que la inspira, continúen su avance en Zacatecas y en todo el país, frente a la necesidad de transformación.

QUE SE oiga fuerte y claro: en Zaca­tecas seguiremos por la ruta de la trans­formación.

QUE DIOS los bendiga… Estoy seguro de que trabajando con firmeza y esperanza, no habrá desafío que no podamos superar, ni meta que no podamos alcanzar.

QUE NO quede la menor duda: lograre­mos que la grandeza de Zacatecas resurja y que sus bondades y el espíritu de lucha de su gente resuenen en todas partes.

PORQUE ZACATECAS merece la paz, el progreso y el bienestar.

¡QUE VIVA Zacatecas!

¡QUE VIVA México!

“HASTA aquí el ‘desinforme’ de don David, ¿qué les parece?

-ES UN asco, es más mentiroso que lo que creí-. -Se vio que sangró por la herida -expresa don Roberto-, mencionó el triunfo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo con un dejo de amargura, jajaja: le dolió la ma­driza que le puso a su hermano Ricardo que apenas sobrepasó el 6% de las encuestas, está acabado el ‘traidor’, que le entregó en bandeja de plata la alcaldía Cuauhtémoc a su ‘amiguita’ Sandra Cuevas-.

Las Reacciones:

SIGIFREDO Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas: ‘No había goberna­dores invitados o si los invitaron no vinieron, también gente de otros partidos, me pareció más un informe para su partido que para la sociedad. Creo que hay que tomarlo en cuenta porque el gobernante es para todos y no solo para su partido. Un buen gobernante gobierna para todos y respeta todas las instituciones, en este caso se deben escuchar a todas las voces. El no estar de acuerdo en muchas cosas no significa el no atender o no poner atención. En ese sentido yo diría que falta más apertura, escucha y atención. Hay muchas necesidades que no se están cubriendo como deberían, el gobernador ha quedado a deber’.

ADÁN González Acosta, dirigente del FPLZ: ‘El gobernador continúa con una muy mala aceptación por parte de la sociedad, manteniendo a David Monreal como el peor gobernador en todo el país, y ese es otro antecedente que deja en claro la percepción que la gente tiene del trabajo del gobernador. La gente así lo siente y yo como ciudadano lo veo igual, no hay un avance aunque se busquen pretextos por parte de quienes go­biernan. Dicen que los hechos violentos son señales de que están combatiendo y avanzan­do pero no creo, no se agarra a nadie, poca gente se procesa y se sentencia’.

JOSÉ NARRO Céspedes, senador de la República: ‘Zacatecas no avanza, está estan­cado, hay mucha pobreza, los legisladores vamos a sacar adelante al estado: Por eso hoy quiero comprometerme con ustedes a que vamos a seguir haciendo nuestro mejor empeño, vamos a redoblar en este último año nuestros esfuerzos, vamos a dar la ba­talla para poner de pie a Zacatecas junto con los miles de zacatecanos que quieren ver un estado diferente’.

-No he escuchado que nadie se exprese bien de David: de mentiroso, tramposo y corrupto no lo bajan-.

-Mmm… aquí en el Mercado Municipal he escuchado cosas peores, de jijo de la… (censurado) en adelante-.

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.